Illegális downhillpályák tarolhatják le a védett erdőket: egyre súlyosabb a helyzet Budapest környékén

Büntetlenül pusztítják a védett erdőket: Budapesten és a Kevélyekben illegális downhill-pályák vágnak keresztbe Natura 2000-es területeket, miközben a hatóságok tehetetlenek.

Egyre nagyobb problémát okoznak Magyarországon az illegálisan kialakított downhill kerékpáros pályák: természetvédők szerint már nemcsak elszigetelt jelenségről van szó, hanem országos szinten is érzékelhető károkról. A Telex cikke szerint a védett erdőkben egyre több helyen jelennek meg olyan nyomvonalak, amelyek súlyosan károsítják a természetet. "Bár úgy tűnik, hogy nemcsak a természetvédők, hanem az érintett önkormányzatok, a nemzeti park, a kormányhivatal és a rendőrség előtt is ismert a probléma, olyan, mintha mindenki a másikra várna, senki sem mer elsőként lépni. Legálisan kijelölt pályák nincsenek, de nem is mindenki osztja azt a véleményt, hogy ez lenne a megoldás a természetvédelem vs. kerékpársport problémáira." - írják a cikkben.

A lapnak nyilatkozó szakértők szerint az elmúlt egy-két évben látványosan nőtt a downhill kerékpárosok száma, különösen a Pilis térségében. A Kevélyek környékén például korábban háborítatlan, Natura 2000-es védettségű területeken jelentek meg illegális ösvények, amelyek már Budakalászig is elérnek. A problémát a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság is ismeri: közlésük szerint a terepkerékpározás okozta természetkárosítás hosszú évek óta napirenden van, de a jelenség a koronavírus-járvány óta gyorsult fel igazán.

Az illegális pályák nemcsak a Pilisben, hanem a Budai-hegységben, a Gerecsében és a Velencei-hegységben is megjelentek.

A szakértők szerint a gond egyik gyökere, hogy a downhill kerékpározás jellemzően nem kijelölt útvonalakon zajlik. A sport lényege sok esetben éppen az, hogy a bringások saját nyomvonalakat alakítanak ki, ugratókat építenek, és meredek lejtőkön haladnak – ez azonban komoly talajerózióval jár. Egyes helyeken már térdig érő árkok alakultak ki, a termőréteg eltűnik, a növényzet pedig elpusztul. Már tűzrakó helyek is vannak a nyomvonalak mellett, szilveszter után pirotechnikai eszközök maradványait is lehetett látni az egyik úton.

Milliós tétel is lehet egy ilyen spéci bicikli A downhill kerékpárok speciális hegyikerékpárok, amikkel hegyre felmenni kevésbé, onnan lefelé száguldani viszont jóval nagyobb élmény. Az áruk elég borsos, állapottól és felszereltségtől függően használtan 2–500 ezer, újonnan 1–3 millió forint között van az áruk. A downhilles kerékpársport nagyjából egy évtizede tűnt fel Magyarországon, tömegesnek az elmúlt egy-két évben számít.

A WWF Magyarország szakértője szerint mindez nemcsak természetvédelmi, hanem biztonsági probléma is: a nagy sebességgel közlekedő bringások gyakran túrázók között haladnak, ami balesetveszélyes helyzeteket teremt.

A jogszabályok egyértelműek: védett területeken csak kijelölt utakon szabad kerékpározni, az illegális pályaépítés pedig szabálysértésnek számít. A rendőrség akár 200 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat, ugyanakkor a gyakorlatban nehéz tetten érni az elkövetőket, így kevés az eljárás.

A Telex cikkéből kiderült, hogy a helyzet kezelésében az érintett szervezetek között sincs teljes egyetértés. Míg egyesek a szigorúbb fellépést sürgetik, mások szerint kijelölt, legális pályák kialakítása jelenthetne megoldást. Ugyanakkor vannak szakértők, akik úgy vélik, ez sem feltétlenül vezetne eredményre, mivel a sport egyik vonzereje éppen az új útvonalak felfedezése. A természetvédők szerint egy dolog biztos: ha nem sikerül kezelni a jelenséget, a védett erdők állapota tovább romolhat – miközben ezek a területek már most is komoly nyomás alatt állnak a klímaváltozás miatt.