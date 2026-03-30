Megtaláltak egy évtizedekkel ezelőtt a keszthelyi Balaton Múzeumból ellopott műalkotást, Egry József Kalapos hölgy című grafikáját.
Illegális downhillpályák tarolhatják le a védett erdőket: egyre súlyosabb a helyzet Budapest környékén
Büntetlenül pusztítják a védett erdőket: Budapesten és a Kevélyekben illegális downhill-pályák vágnak keresztbe Natura 2000-es területeket, miközben a hatóságok tehetetlenek.
Egyre nagyobb problémát okoznak Magyarországon az illegálisan kialakított downhill kerékpáros pályák: természetvédők szerint már nemcsak elszigetelt jelenségről van szó, hanem országos szinten is érzékelhető károkról. A Telex cikke szerint a védett erdőkben egyre több helyen jelennek meg olyan nyomvonalak, amelyek súlyosan károsítják a természetet. "Bár úgy tűnik, hogy nemcsak a természetvédők, hanem az érintett önkormányzatok, a nemzeti park, a kormányhivatal és a rendőrség előtt is ismert a probléma, olyan, mintha mindenki a másikra várna, senki sem mer elsőként lépni. Legálisan kijelölt pályák nincsenek, de nem is mindenki osztja azt a véleményt, hogy ez lenne a megoldás a természetvédelem vs. kerékpársport problémáira." - írják a cikkben.
A lapnak nyilatkozó szakértők szerint az elmúlt egy-két évben látványosan nőtt a downhill kerékpárosok száma, különösen a Pilis térségében. A Kevélyek környékén például korábban háborítatlan, Natura 2000-es védettségű területeken jelentek meg illegális ösvények, amelyek már Budakalászig is elérnek. A problémát a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság is ismeri: közlésük szerint a terepkerékpározás okozta természetkárosítás hosszú évek óta napirenden van, de a jelenség a koronavírus-járvány óta gyorsult fel igazán.
Az illegális pályák nemcsak a Pilisben, hanem a Budai-hegységben, a Gerecsében és a Velencei-hegységben is megjelentek.
A szakértők szerint a gond egyik gyökere, hogy a downhill kerékpározás jellemzően nem kijelölt útvonalakon zajlik. A sport lényege sok esetben éppen az, hogy a bringások saját nyomvonalakat alakítanak ki, ugratókat építenek, és meredek lejtőkön haladnak – ez azonban komoly talajerózióval jár. Egyes helyeken már térdig érő árkok alakultak ki, a termőréteg eltűnik, a növényzet pedig elpusztul. Már tűzrakó helyek is vannak a nyomvonalak mellett, szilveszter után pirotechnikai eszközök maradványait is lehetett látni az egyik úton.
A WWF Magyarország szakértője szerint mindez nemcsak természetvédelmi, hanem biztonsági probléma is: a nagy sebességgel közlekedő bringások gyakran túrázók között haladnak, ami balesetveszélyes helyzeteket teremt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A jogszabályok egyértelműek: védett területeken csak kijelölt utakon szabad kerékpározni, az illegális pályaépítés pedig szabálysértésnek számít. A rendőrség akár 200 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhat, ugyanakkor a gyakorlatban nehéz tetten érni az elkövetőket, így kevés az eljárás.
A Telex cikkéből kiderült, hogy a helyzet kezelésében az érintett szervezetek között sincs teljes egyetértés. Míg egyesek a szigorúbb fellépést sürgetik, mások szerint kijelölt, legális pályák kialakítása jelenthetne megoldást. Ugyanakkor vannak szakértők, akik úgy vélik, ez sem feltétlenül vezetne eredményre, mivel a sport egyik vonzereje éppen az új útvonalak felfedezése. A természetvédők szerint egy dolog biztos: ha nem sikerül kezelni a jelenséget, a védett erdők állapota tovább romolhat – miközben ezek a területek már most is komoly nyomás alatt állnak a klímaváltozás miatt.
