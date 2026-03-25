Mindenki a csodájára jár: egy 2 méteres óriástojás is feltűnt a Balaton közeli városka parkjában – Fotók
Újra megtelt élettel Tapolca egyik legforgalmasabb köztere: a Hősök téri park húsvéti díszbe öltözött, ahol óriási, színes tojások mellett egyéb különleges installációk is várják a látogatókat.
A tapolcai park idén is a helyiek összefogásával újult meg. A díszítésben a város apraja-nagyja kivette a részét: óvodások, fiatalok és idősek együtt dolgoztak azon, hogy ünnepi hangulatba öltöztessék a teret - írta a Veol.hu. A leglátványosabb elem egy közel kétméteres fémtojás lett, amelyet színes tojásokkal és plüssfigurákkal dekoráltak. Az installáció a helyi közösség felajánlásából és kreatív munkájából készült, és hamar a park egyik központi látványosságává vált.
A szervezésben több helyi közösség is aktívan besegített: a nőklub, a nyugdíjasklub, városszépítő csoportok, valamint a Tanúhegyek Egyesület tagjai is hozzájárultak a díszítéshez. A munkálatok már hetekkel korábban elkezdődtek: a tojások felújítása mellett az új dekorációk beszerzésében is sokan segítettek, sőt a helyi árusok is adományokkal támogatták az akciót.
Programokkal is készülnek húsvétra
A Tojáspark nemcsak látványosság, hanem közösségi programok helyszíne is lesz:
- április 6-án locsolkodással várják az érdeklődőket
- április 9-én zöldágjárást rendeznek
- a hangulatról a Batsányi Táncegyüttes gondoskodik.
Az óriás tojásokat egyébként három évvel ezelőtt kezdte megfesteni Varjas Judit Tapolcán élő művész, és a településnek adományozta alkotásait.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.