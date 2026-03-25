Mindenki a csodájára jár: egy 2 méteres óriástojás is feltűnt a Balaton közeli városka parkjában – Fotók

Újra megtelt élettel Tapolca egyik legforgalmasabb köztere: a Hősök téri park húsvéti díszbe öltözött, ahol óriási, színes tojások mellett egyéb különleges installációk is várják a látogatókat.

A tapolcai park idén is a helyiek összefogásával újult meg. A díszítésben a város apraja-nagyja kivette a részét: óvodások, fiatalok és idősek együtt dolgoztak azon, hogy ünnepi hangulatba öltöztessék a teret - írta a Veol.hu. A leglátványosabb elem egy közel kétméteres fémtojás lett, amelyet színes tojásokkal és plüssfigurákkal dekoráltak. Az installáció a helyi közösség felajánlásából és kreatív munkájából készült, és hamar a park egyik központi látványosságává vált.

A szervezésben több helyi közösség is aktívan besegített: a nőklub, a nyugdíjasklub, városszépítő csoportok, valamint a Tanúhegyek Egyesület tagjai is hozzájárultak a díszítéshez. A munkálatok már hetekkel korábban elkezdődtek: a tojások felújítása mellett az új dekorációk beszerzésében is sokan segítettek, sőt a helyi árusok is adományokkal támogatták az akciót.

Programokkal is készülnek húsvétra

A Tojáspark nemcsak látványosság, hanem közösségi programok helyszíne is lesz:

április 6-án locsolkodással várják az érdeklődőket

április 9-én zöldágjárást rendeznek

a hangulatról a Batsányi Táncegyüttes gondoskodik.

Az óriás tojásokat egyébként három évvel ezelőtt kezdte megfesteni Varjas Judit Tapolcán élő művész, és a településnek adományozta alkotásait.