Tulajdonvita miatt évekig állt a fejlesztés, most lépett a a város: Nagykőrös inkább megveszi a városi buszpályaudvart a MÁV-tól, csak hogy felújíthassa.
Aszályriadó a magyar vidéken: döbbenetes videó készült a rekordalacsony Sebes-Körösről
Hihetetlen aszály sújtja a Sárrét térségét: a Sárréti Vízőrzők legfrissebb videójában megdöbbentő adatokat mutatnak a Sebes-Körös vízállásáról. A folyó vízszintje jelenleg -120 centiméter, a hozam mindössze 1,9 m³/s, ami komoly problémát jelent a helyi mezőgazdaság számára. Az aszály nemcsak a Sárréten, hanem országszerte érezhető
„Ha valaki esetleg kételkedne, hogy baj van… Elkéstünk megint! Ezekből a vizekből már nehéz lesz kivenni” – írják a Vízőrzők, utalva arra, hogy a mezőgazdasági öntözés már megindult a területen, de a vízkészletek szűkössége miatt a kockázat nagyon magas.
A helyzet jól mutatja, mennyire kritikus a folyók vízállása az aszályos időszakokban, és milyen közvetlen hatással van a termelőkre. Az extrém alacsony vízállás figyelmeztetés a környék lakóinak és a mezőgazdasági szereplőknek egyaránt: a vízhiány már nem csupán statisztika, hanem mindennapi valóság.
Szárazság mindenütt: országos szinten is problémás a helyzet
Az agrometeorológiai adatok alapján a talaj nedvessége sok helyen alacsony, különösen a középső és keleti országrészekben, és a csapadékhiány miatt már a vetések és a talajállapot is érintett lehet a növénytermesztésben.
"A mögöttünk álló egy hétben szinte semmi csapadék nem hullott hazánkban: csak néhol fordult elő egy-egy minimális csapadékot adó zápor. Utoljára három hete hullott nagyobb területet érintő csapadék. Az elmúlt harminc nap csapadékösszege 5-30 mm-rel elmarad a sokéves átlagtól. A kilencven napos csapadékösszegben is csak a déli országrészben van pozitív eltérés, hazánk döntő részén 20-50 mm-rel kevesebb esett az ilyenkor szokásosnál." - foglalják össze a helyzetet. Ahogy még írják, hazánk nagyobb részén enyhe vagy közepes aszály van az őszi vetések szempontjából. A növények a mélyebb rétegekben egyelőre találnak nedvességet."
Jó hír viszont, hogy az elkövetkező napok időjárási előrejelzései csapadékot jeleznek, hidegfrontok és többfelé eső várható, ami rövid távon enyhítheti a szárazságot. Ennek ellenére a hosszabb távú aszályhelyzet továbbra is kockázatos marad, különösen, ha a tavasz további részében nem érkezik jelentősebb mennyiségű csapadék.
