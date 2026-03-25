Lake bed drying up due to drought.
Aszályriadó a magyar vidéken: döbbenetes videó készült a rekordalacsony Sebes-Körösről

2026. március 25. 11:16

Hihetetlen aszály sújtja a Sárrét térségét: a Sárréti Vízőrzők legfrissebb videójában megdöbbentő adatokat mutatnak a Sebes-Körös vízállásáról. A folyó vízszintje jelenleg -120 centiméter, a hozam mindössze 1,9 m³/s, ami komoly problémát jelent a helyi mezőgazdaság számára. Az aszály nemcsak a Sárréten, hanem országszerte érezhető

„Ha valaki esetleg kételkedne, hogy baj van… Elkéstünk megint! Ezekből a vizekből már nehéz lesz kivenni” – írják a Vízőrzők, utalva arra, hogy a mezőgazdasági öntözés már megindult a területen, de a vízkészletek szűkössége miatt a kockázat nagyon magas.

A helyzet jól mutatja, mennyire kritikus a folyók vízállása az aszályos időszakokban, és milyen közvetlen hatással van a termelőkre. Az extrém alacsony vízállás figyelmeztetés a környék lakóinak és a mezőgazdasági szereplőknek egyaránt: a vízhiány már nem csupán statisztika, hanem mindennapi valóság.

Szárazság mindenütt: országos szinten is problémás a helyzet

Az agrometeorológiai adatok alapján a talaj nedvessége sok helyen alacsony, különösen a középső és keleti országrészekben, és a csapadékhiány miatt már a vetések és a talajállapot is érintett lehet a növénytermesztésben.

"A mögöttünk álló egy hétben szinte semmi csapadék nem hullott hazánkban: csak néhol fordult elő egy-egy minimális csapadékot adó zápor. Utoljára három hete hullott nagyobb területet érintő csapadék. Az elmúlt harminc nap csapadékösszege 5-30 mm-rel elmarad a sokéves átlagtól. A kilencven napos csapadékösszegben is csak a déli országrészben van pozitív eltérés, hazánk döntő részén 20-50 mm-rel kevesebb esett az ilyenkor szokásosnál." - foglalják össze a helyzetet.  Ahogy még írják, hazánk nagyobb részén enyhe vagy közepes aszály van az őszi vetések szempontjából. A növények a mélyebb rétegekben egyelőre találnak nedvességet." 

Jó hír viszont, hogy az elkövetkező napok időjárási előrejelzései csapadékot jeleznek, hidegfrontok és többfelé eső várható, ami rövid távon enyhítheti a szárazságot. Ennek ellenére a hosszabb távú aszályhelyzet továbbra is kockázatos marad, különösen, ha a tavasz további részében nem érkezik jelentősebb mennyiségű csapadék. 
