Nem délben, hanem 12 perccel később szólal meg a harang egy szegedi csárdában. A különös „késés” mögött egyszerre áll hagyomány, praktikum és egy kis vendégcsalogató...
Alattomos csapda lapul szinte minden magyar kertben: tömegével pusztulnak benne a leghasznosabb állatok
A vízóraaknák, pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfői közleménye szerint a településeken is általánosan előforduló zöld és barna varangyok, a barna ásóbékák, helyenként a bajszos- vagy barnabékák (erdei, mocsári és gyepi béka), de akár még a vizektől elkalandozó zöldbékák és unkák is végleg csapdába kerülhetnek a vízóraaknákba pottyanva, pincékbe tévedve.
Gyorsan és egyszerűen segíthetünk, ha az állatokat akár puszta kézzel kiemeljük a vízóraaknákból, pincékből, majd a kertben elengedjük, illetve ezeket a "békacsapdákat" márciustól-szeptemberig havonta ellenőrizzük - írták, hozzátéve, hogy ha még ennél is többet szeretnénk tenni, a kertben kialakíthatunk peterakóhelyet, békagarázsokat, nappali békamenedékeket.
Az állatok pusztulása jelentős probléma, de a bajt tovább tetézi, hogy ezek a példányok nem tudnak részt venni a szaporodásban. A kétéltűek közé tartozó békáknak, de még az életük jelentős részét a szárazföldön töltő fajoknak is vízre van szükségük a szaporodáshoz, a peterakáshoz és az ebihalak akár két hónapot is meghaladó fejlődéséhez. Az állat- és természetvédelmi megfontolások mellett jelentős a ragadozó életmódot folytató, férgeket, puhatestűeket és rovarokat fogyasztó szárazföldi békafajok biológiai védekezésben betöltött szerepe is.
A békáknak ez az ökoszisztéma-szolgáltatása a klímaváltozás erősödésével, többek között az újabb és újabb mezőgazdasági rovarkártevők megjelenésével egyre fontosabb szempont - hangsúlyozták a közleményben. Aki nem biztos abban, milyen békafajjal találkozott, használhatja az MME ingyenesen letölthető kétéltű- és hüllőhatározó okostelefonos applikációját.
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.