Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Alattomos csapda lapul szinte minden magyar kertben: tömegével pusztulnak benne a leghasznosabb állatok
HelloVidék

MTI
2026. március 23. 13:15

A vízóraaknák, pincék fogságába került békák megmentésére kéri a lakosságot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfői közleménye szerint a településeken is általánosan előforduló zöld és barna varangyok, a barna ásóbékák, helyenként a bajszos- vagy barnabékák (erdei, mocsári és gyepi béka), de akár még a vizektől elkalandozó zöldbékák és unkák is végleg csapdába kerülhetnek a vízóraaknákba pottyanva, pincékbe tévedve.

Gyorsan és egyszerűen segíthetünk, ha az állatokat akár puszta kézzel kiemeljük a vízóraaknákból, pincékből, majd a kertben elengedjük, illetve ezeket a "békacsapdákat" márciustól-szeptemberig havonta ellenőrizzük - írták, hozzátéve, hogy ha még ennél is többet szeretnénk tenni, a kertben kialakíthatunk peterakóhelyet, békagarázsokat, nappali békamenedékeket.

Az állatok pusztulása jelentős probléma, de a bajt tovább tetézi, hogy ezek a példányok nem tudnak részt venni a szaporodásban. A kétéltűek közé tartozó békáknak, de még az életük jelentős részét a szárazföldön töltő fajoknak is vízre van szükségük a szaporodáshoz, a peterakáshoz és az ebihalak akár két hónapot is meghaladó fejlődéséhez. Az állat- és természetvédelmi megfontolások mellett jelentős a ragadozó életmódot folytató, férgeket, puhatestűeket és rovarokat fogyasztó szárazföldi békafajok biológiai védekezésben betöltött szerepe is.

A békáknak ez az ökoszisztéma-szolgáltatása a klímaváltozás erősödésével, többek között az újabb és újabb mezőgazdasági rovarkártevők megjelenésével egyre fontosabb szempont - hangsúlyozták a közleményben. Aki nem biztos abban, milyen békafajjal találkozott, használhatja az MME ingyenesen letölthető kétéltű- és hüllőhatározó okostelefonos applikációját.
Kamatadó
A hatályos jogszabály értelmében a kamatjövedelmek után kamatadót kell fizetni, melynek mértéke 16 százalék. Hosszabb távú befektetésekkel mérsékelhetjük az adó mértékét, több befektetési forma esetén 3 év után 10, míg 5 év után 0 százalékos kamatadót kell fizetnünk.

