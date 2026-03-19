2026. március 19. csütörtök
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
zárt medence
HelloVidék

Szomorú hír a nyárra: idén zárva tart az ország egyik legolcsóbb termálstrandja

HelloVidék
2026. március 19. 09:45

Rossz hír érkezett: 2026-ban biztosan nem fogad vendégeket az ország egyik legismertebb, pénztárcabarát hazai termálfürdője Hajdú-Biharban. A döntés mögött azonban nem hanyatlás, hanem komoly fejlesztés áll – ami hosszabb távon akár még vonzóbbá is teheti a földesi termált.

Komoly változás jön a Hajdú-Bihar vármegyei Földesen: 2026-ban zárva marad a termálfürdő, amelyet sokan az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes strandjaként tartanak számon. A döntés oka azonban nem a vendégforgalom visszaesése vagy gazdasági probléma, hanem egy tervezett korszerűsítés. A település a Versenyképes Járások Program keretében nyert támogatást, amelyből a fürdő egyik legfontosabb elemét újítják fel - írt a Termálonline.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Debrecentől mintegy 35 kilométerre fekvő fürdő évtizedek óta a „retro” hangulatával és alacsony áraival vonzotta a vendégeket. Tavaly a felnőtt napijegy mindössze 1900 forintba került, a diákok és nyugdíjasok pedig még ennél is olcsóbban fürdőzhettek. A szezonális strand jellemzően pünkösd környékén nyitott és szeptemberig tartott nyitva, így a nyári hónapok egyik kedvelt, költséghatékony kikapcsolódási helyszíne volt.

Ezért marad zárva 2026-ban

A felújítás során a középső termálmedencét teljesen átalakítják: két különböző hőmérsékletű részre osztják, és a gépészet is megújul. Ez nemcsak komfortosabb működést, hanem modernebb szolgáltatást is jelent majd a jövőben. Fontos részlet, hogy miközben más környékbeli fürdők – például Kabán vagy Püspökladányban – a fejlesztések alatt is nyitva maradnak, Földesen a munkálatok teljes bezárást tesznek szükségessé.

Bár a döntés rövid távon kellemetlen a törzsvendégeknek, hosszabb távon egy korszerűbb, még mindig kedvező árú fürdő térhet vissza a térképre. A cél ugyanis az, hogy a hely megőrizze egyik legfontosabb vonzerejét: a megfizethető gyógyvizes kikapcsolódást.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
10:13
10:02
09:54
09:45
09:36
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
