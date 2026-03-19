Szomorú hír a nyárra: idén zárva tart az ország egyik legolcsóbb termálstrandja

Rossz hír érkezett: 2026-ban biztosan nem fogad vendégeket az ország egyik legismertebb, pénztárcabarát hazai termálfürdője Hajdú-Biharban. A döntés mögött azonban nem hanyatlás, hanem komoly fejlesztés áll – ami hosszabb távon akár még vonzóbbá is teheti a földesi termált.

Komoly változás jön a Hajdú-Bihar vármegyei Földesen: 2026-ban zárva marad a termálfürdő, amelyet sokan az ország egyik legolcsóbb gyógyvizes strandjaként tartanak számon. A döntés oka azonban nem a vendégforgalom visszaesése vagy gazdasági probléma, hanem egy tervezett korszerűsítés. A település a Versenyképes Járások Program keretében nyert támogatást, amelyből a fürdő egyik legfontosabb elemét újítják fel - írt a Termálonline.

A Debrecentől mintegy 35 kilométerre fekvő fürdő évtizedek óta a „retro” hangulatával és alacsony áraival vonzotta a vendégeket. Tavaly a felnőtt napijegy mindössze 1900 forintba került, a diákok és nyugdíjasok pedig még ennél is olcsóbban fürdőzhettek. A szezonális strand jellemzően pünkösd környékén nyitott és szeptemberig tartott nyitva, így a nyári hónapok egyik kedvelt, költséghatékony kikapcsolódási helyszíne volt.

Ezért marad zárva 2026-ban

A felújítás során a középső termálmedencét teljesen átalakítják: két különböző hőmérsékletű részre osztják, és a gépészet is megújul. Ez nemcsak komfortosabb működést, hanem modernebb szolgáltatást is jelent majd a jövőben. Fontos részlet, hogy miközben más környékbeli fürdők – például Kabán vagy Püspökladányban – a fejlesztések alatt is nyitva maradnak, Földesen a munkálatok teljes bezárást tesznek szükségessé.

Bár a döntés rövid távon kellemetlen a törzsvendégeknek, hosszabb távon egy korszerűbb, még mindig kedvező árú fürdő térhet vissza a térképre. A cél ugyanis az, hogy a hely megőrizze egyik legfontosabb vonzerejét: a megfizethető gyógyvizes kikapcsolódást.