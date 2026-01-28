Az arany unciánkénti ára szerdán először lépte át az 5300 dolláros határt, miután gyengült a dollárba vetett bizalom.
Váratlanul bezárt a közkedvelt vidéki pékség: üresen maradt a kirakat, pedig sokan imádták
Váratlanul lehúzta a rolót Győr egyik forgalmas útja mentén működő üzlet. A Tihanyi Árpád úton található Angel Pékség helyisége nyitvatartási időben is zárva volt, a belső tér teljesen kiürült. Mégis mi történt?
Bezárt a győri Angel Pékség a Tihanyi Árpád úton – vette észre a Kisalföld.hu munkatársai. Az üzletet nyitvatartási időben keresték fel, azonban sem személyzetet, sem vásárlókat nem találtak, a kirakat mögött pedig már nem voltak kint pékáruk.
Ahogy írták, a pékség belső tere teljesen üres, ugyanakkor a korábbi dekorációk még a helyükön vannak, ami arra utalhat, hogy a bezárás viszonylag friss lehet. Az üzlet bejáratán nem volt kint tájékoztató a zárás okáról, sem arról, hogy ideiglenes vagy végleges bezárásról van-e szó.
Egyre több vendéglátóhely kerül nehéz helyzetbe
Az Angel Pékség bezárása nem egyedi eset: az elmúlt időszakban országszerte több vendéglátó- és élelmiszeripari egység kényszerült bezárásra vagy szüneteltetésre - erről a HelloVidék korábban itt írt. A megemelkedett rezsiköltségek, az alapanyagárak drágulása és a csökkenő vásárlóerő komoly kihívások elé állítják a helyi vállalkozásokat.
Egyelőre nem érkezett hivatalos közlés arról, mi vezetett a győri pékség bezárásához, és arról sem, hogy a helyiségbe terveznek-e új bérlőt.
Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja.
Hónapokig tartó civil tiltakozás, szakmai kifogások és hatósági vizsgálatok után elkaszálta a kormányhivatal a csobánkai dolomitbánya újranyitásának tervét.
Egyre dominánsabb a budapesti agglomeráció: egyre több településről ingáznak ide a dolgozók. De mi marad így a vidéki városoknak? Hardi Tamás friss kutatása erre is...
Nem mindennapi sportesemény érkezik Veszprémbe: február 21-én, szombaton lépcsőfutó versenyt rendeznek a város ikonikus épületében, a Húszemeletesben.
A tél legnagyobb gasztrobulija jön: Miskolci Kocsonyafesztivál 2026 – teljes program és sztárfellépők
A 2026-os Kocsonyafesztivál február 6. és 8. között várja a téli gasztronómia rajongóit, akik idén nemcsak az ízek miatt látogathatnak Miskolcra. Íme a részletes programajánló!
A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett. Az előkelő listára felkerült egy vidéki nagyváros is,...
Sokan töltötték a hétvégét a Balatonnál. Volt, aki csak sétált, mások korcsolyáztak – és akadt olyan is, aki bevállalta a „Balcsi-átbringázást”.
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsán: a civilek az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki a kiszáradt területen.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.
Múlt héten röppent fel a hír, hogy bezárhat a paksi Spar. Mostanra kiderült: nem szóbeszédről van szó, az üzletlánc pedig meg is nevezte a bezárás...
Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár február 14-én hatalmas vállalásra készül: a Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel.
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: a februártól márciusig tartó párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik az utakat, így fokozottan veszélyeztetettek.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
A századforduló polgári étkezési kultúráját bemutató tárlattal indul az év a szombathelyi múzeumokban.
Boros Sarolta a vidék eldugott szegletében, egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a télen, mennyire bírja a jurta szigetelése...
Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.