Váratlanul bezárt a közkedvelt vidéki pékség: üresen maradt a kirakat, pedig sokan imádták

Váratlanul lehúzta a rolót Győr egyik forgalmas útja mentén működő üzlet. A Tihanyi Árpád úton található Angel Pékség helyisége nyitvatartási időben is zárva volt, a belső tér teljesen kiürült. Mégis mi történt?

Bezárt a győri Angel Pékség a Tihanyi Árpád úton – vette észre a Kisalföld.hu munkatársai. Az üzletet nyitvatartási időben keresték fel, azonban sem személyzetet, sem vásárlókat nem találtak, a kirakat mögött pedig már nem voltak kint pékáruk.

Ahogy írták, a pékség belső tere teljesen üres, ugyanakkor a korábbi dekorációk még a helyükön vannak, ami arra utalhat, hogy a bezárás viszonylag friss lehet. Az üzlet bejáratán nem volt kint tájékoztató a zárás okáról, sem arról, hogy ideiglenes vagy végleges bezárásról van-e szó.

Egyre több vendéglátóhely kerül nehéz helyzetbe

Az Angel Pékség bezárása nem egyedi eset: az elmúlt időszakban országszerte több vendéglátó- és élelmiszeripari egység kényszerült bezárásra vagy szüneteltetésre - erről a HelloVidék korábban itt írt. A megemelkedett rezsiköltségek, az alapanyagárak drágulása és a csökkenő vásárlóerő komoly kihívások elé állítják a helyi vállalkozásokat.

Egyelőre nem érkezett hivatalos közlés arról, mi vezetett a győri pékség bezárásához, és arról sem, hogy a helyiségbe terveznek-e új bérlőt.