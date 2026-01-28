Gigaberuházás a láthatáron: tízmilliárdokból épülhet egyedülálló tudományos park Székesfehérváron

Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja. Bár a laborok egy része már működik, az új épületek kivitelezése még hátravan – a városvezetés szerint azonban hónapokon belül eldőlhet, mikor kezdődhet az építkezés.

Székesfehérváron zajlik az Óbudai Egyetem és az önkormányzat közös nagyprojektje: az Alba Regia Műszaki Kar bázisán létrejövő Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park, amely a tervek szerint országos szinten is egyedülálló szerepet tölthet be az ipari kutatás-fejlesztésben - írta a Feol.hu.

A 30–35 milliárd forintos beruházás célja, hogy összekapcsolja az egyetem kutatási kapacitásait a város és a térség gazdasági szereplőinek igényeivel. A projekt fókuszában a mechatronika, a robotika és az ipar 4.0 áll, vagyis azok a területek, amelyek a magyar ipar versenyképessége szempontjából kulcsfontosságúak.

Laborok már működnek, a park épül

A Tudományos és Innovációs Park nem a nulláról indul: több labor már jelenleg is működik. A kutatások kiterjednek többek között a szenzorfejlesztésre, a 3D modellezésre, a robotikára, a dróntechnológiára, valamint az ipar digitalizációját szolgáló megoldásokra. Az első mechatronikai tudományos laborokat még 2023 novemberében adták át.

A beruházás eddigi legfrissebb mérföldköve, hogy ünnepélyes keretek között – püspöki áldással – átadták a Park első két épületét, miután a korábbi Corvinus campus épületei az Óbudai Egyetemhez kerültek Székesfehérváron.

Mikor indulhat a kivitelezés?

A Park jelenleg részben meglévő épületekben működik, ugyanakkor a fejlesztési tervek szerint új létesítmények is épülnek az Alba Regia Kar területén. Az építkezés kapcsán Cser-Palkovics András polgármester elmondta: az engedélyek és a tervek már rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás feltételesen ugyan, de már decemberben elindult.

A városvezetés abban bízik, hogy a pályázat néhány hónapon belül eredményes lesz, az állami fedezet biztosított, így megkezdődhet az építkezés. A polgármester hozzátette: a tervek bemutatása után lakossági fórumot is tartanak, ahol a fehérváriak is megismerhetik a beruházás részleteit.