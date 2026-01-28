2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
AI Mesterséges intelligencia technológia az adatelemzéshez, kutatáshoz, tervezéshez és a munka generálásához. Az ember laptopot és AI asszisztens műszerfalat használ. Technológia intelligens robot AI ügynökök és ügynöki munkafolyamatok
HelloVidék

Gigaberuházás a láthatáron: tízmilliárdokból épülhet egyedülálló tudományos park Székesfehérváron

HelloVidék
2026. január 28. 11:16

Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja. Bár a laborok egy része már működik, az új épületek kivitelezése még hátravan – a városvezetés szerint azonban hónapokon belül eldőlhet, mikor kezdődhet az építkezés.

Székesfehérváron zajlik az Óbudai Egyetem és az önkormányzat közös nagyprojektje: az Alba Regia Műszaki Kar bázisán létrejövő Székesfehérvári Tudományos és Innovációs Park, amely a tervek szerint országos szinten is egyedülálló szerepet tölthet be az ipari kutatás-fejlesztésben - írta a Feol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 30–35 milliárd forintos beruházás célja, hogy összekapcsolja az egyetem kutatási kapacitásait a város és a térség gazdasági szereplőinek igényeivel. A projekt fókuszában a mechatronika, a robotika és az ipar 4.0 áll, vagyis azok a területek, amelyek a magyar ipar versenyképessége szempontjából kulcsfontosságúak.

Laborok már működnek, a park épül

A Tudományos és Innovációs Park nem a nulláról indul: több labor már jelenleg is működik. A kutatások kiterjednek többek között a szenzorfejlesztésre, a 3D modellezésre, a robotikára, a dróntechnológiára, valamint az ipar digitalizációját szolgáló megoldásokra. Az első mechatronikai tudományos laborokat még 2023 novemberében adták át.

A beruházás eddigi legfrissebb mérföldköve, hogy ünnepélyes keretek között – püspöki áldással – átadták a Park első két épületét, miután a korábbi Corvinus campus épületei az Óbudai Egyetemhez kerültek Székesfehérváron.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mikor indulhat a kivitelezés?

A Park jelenleg részben meglévő épületekben működik, ugyanakkor a fejlesztési tervek szerint új létesítmények is épülnek az Alba Regia Kar területén. Az építkezés kapcsán Cser-Palkovics András polgármester elmondta: az engedélyek és a tervek már rendelkezésre állnak, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás feltételesen ugyan, de már decemberben elindult.

A városvezetés abban bízik, hogy a pályázat néhány hónapon belül eredményes lesz, az állami fedezet biztosított, így megkezdődhet az építkezés. A polgármester hozzátette: a tervek bemutatása után lakossági fórumot is tartanak, ahol a fehérváriak is megismerhetik a beruházás részleteit.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #fejlesztés #beruházás #felsőoktatás #kutatás #állami támogatás #ipar #innováció #építés #székesfehérvár #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:16
11:05
10:45
10:33
10:24
Pénzcentrum
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
2
1 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
5 napja
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
4
3 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
5
1 hete
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Halandósági tábla
statisztikai, demográfiai számításokon alapuló táblázat, amely azt mutatja, hogy pl. 100 000 újszülött fiú/lány közül hány éri el az 1, 2, 3, ... 100 éves kort, ha a halandóság úgy alakul, mint azt a táblázat készítésének pillanatában megfigyelték.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:33
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:05
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Agrárszektor  |  2026. január 28. 10:33
Tesztelték a gazdaság teheneit: őrület, mit találtak az egyik állatban