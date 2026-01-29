A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Estére jött a hidegzuhany: így verték le a forintot a főbb devizák
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 379,67 forint és 382,35 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 414,25 forintról 416,06 forintra ment fel, míg a dolláré 317,16 forintról 319,16 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1979 dollárról 1,1947 dollárra változott.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Az elemzők szerint a tavalyi utolsó három hónapban a stagnálás után ismét, bár mérsékelt ütemben, nőhetett a magyar gazdaság.
2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.
A magyar vízkészletek 96%-a külföldről érkezik, és a szabályozatlan kutak miatt egy súlyos aszály akár a GDP 7%-át is elviheti.
Az új hálózatfejlesztési terv szerint 2035-re a nyári rendszerterhelés akár 14 100 MW fölé nőhet a hőszivattyúk és klímák térnyerésével.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Elképesztő hiteles csalások terjednek, rengeteg magyarnak nullázták a bankszámláját: erre kell nagyon figyelni
2024-ben több mint 226 ezer kártyás tranzakciót és banki átutalást érintő visszaélés történt Magyarországon 41,9 milliárd forint értékben.
Kiderült, óriási összeget utalhat az oroszoknak a Mol: ennyibe kerülhetett a szerbiai nagybevásárlás
Piaci értesülések szerint a Mol jóval magasabb árat fizethet a NIS-ért, mint amit korábban a szerb elnök említett.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Vélhetően kiderülnek a januári rezsistop részletei.
Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében.
Négy év börtönbüntetést ajánlottak fel neki az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.
Az emberi tevékenység és a globális feszültségek miatt az emberiség veszélyesen közel került a globális katasztrófához az atomtudósok szerint.
A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából.
A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.