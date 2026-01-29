2026. január 29. csütörtök Adél
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Estére jött a hidegzuhany: így verték le a forintot a főbb devizák

Pénzcentrum/MTI
2026. január 29. 19:11

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 379,67 forint és 382,35 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,25 forintról 416,06 forintra ment fel, míg a dolláré 317,16 forintról 319,16 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1979 dollárról 1,1947 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
