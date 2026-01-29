A Fővárosi Közgyűlés döntött az újlipótvárosi bulihajók kikötési engedélyeinek visszavonásáról.
Újra inkasszózták a főváros számláját
Hatósági inkasszót indított a Magyar Államkincstár Budapest ellen, miután a főváros nem fizette be a szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét. Erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számolt be a Facebook-oldalán.
A közlés szerint a fővárosnak 2026. január 26-án kellett volna befizetnie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás első, januári részletét. Mivel ez nem történt meg, a kincstár hatósági eszközhöz nyúlt.
Korábban a Fővárosi Önkormányzat jogvédelmet kért az ilyen jellegű beszedésekkel szemben, ám a jelenlegi helyzet alapján nem kizárt, hogy a Magyar Államkincstár havi rendszerességgel alkalmaz majd inkasszót, amennyiben a befizetések továbbra is elmaradnak.
A „szolidaritási adó” körüli kormány–Budapest-vita lényege, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedett az önkormányzatoktól – különösen a nagyobb adóerő-képességű településektől, így a fővárostól – elvont összeg. A kormány álláspontja szerint ezt a forrást a kevésbé tehetős önkormányzatok támogatására és a közfeladatok kiegyenlítésére fordítják.
Ezzel szemben Budapest azt állítja, hogy a hozzájárulás mértéke aránytalan, a fővárost nettó befizetővé teszi, és olyan mértékű forráskivonást jelent, amely veszélyezteti a kötelező feladatok – így a közösségi közlekedés, a közterület-fenntartás és a szociális ellátások – stabil finanszírozását.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A konfliktus az elmúlt időszakban jogi és végrehajtási eszközökkel is kiéleződött. A főváros több alkalommal keresett jogorvoslati lehetőséget, miközben a beszedések kapcsán időről időre felmerült az inkasszó alkalmazása. Ezek a helyzetek rendre likviditási feszültséget okoztak, és felvetették a közszolgáltatások finanszírozásának kockázatát is, miközben a felek kölcsönösen egymásra hárították a felelősséget.
Címlapi kép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
Decemberben 333 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, a kivitel volumene 3,8%-kal, a behozatalé 7,9%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Brutális leépítési hullám és iparágak eltűnése szegélyezte a tavalyi évet: mérlegen a 2025-ös "repülőrajt"
Az ipar sem mentes a problémáktól: a győri Audi Hungaria januárban bejelentette, hogy nem tölti be a fluktuáció és nyugdíjazás miatt megüresedő pozíciókat.
Érik a hatalmas energiapiaci forradalom: valódi "nukleáris robbanás" várható, sok dolog megváltozhat
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Most érkezett! Hamarosan bevezetheti Románia az eurót - a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
Az eurózóna 2026. január 1-jével, Bulgária csatlakozásával bővült 21 tagúra.
Kormányinfó: bejelentették a januári rezsistop részleteit, ekkora kedvezményt kap, aki gázzal, árammal, távhővel fűt
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Az elemzők szerint a tavalyi utolsó három hónapban a stagnálás után ismét, bár mérsékelt ütemben, nőhetett a magyar gazdaság.
2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.
A magyar vízkészletek 96%-a külföldről érkezik, és a szabályozatlan kutak miatt egy súlyos aszály akár a GDP 7%-át is elviheti.
Az új hálózatfejlesztési terv szerint 2035-re a nyári rendszerterhelés akár 14 100 MW fölé nőhet a hőszivattyúk és klímák térnyerésével.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Elképesztő hiteles csalások terjednek, rengeteg magyarnak nullázták a bankszámláját: erre kell nagyon figyelni
2024-ben több mint 226 ezer kártyás tranzakciót és banki átutalást érintő visszaélés történt Magyarországon 41,9 milliárd forint értékben.
Kiderült, óriási összeget utalhat az oroszoknak a Mol: ennyibe kerülhetett a szerbiai nagybevásárlás
Piaci értesülések szerint a Mol jóval magasabb árat fizethet a NIS-ért, mint amit korábban a szerb elnök említett.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Vélhetően kiderülnek a januári rezsistop részletei.
Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében.
Négy év börtönbüntetést ajánlottak fel neki az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.