Újra inkasszózták a főváros számláját

Hatósági inkasszót indított a Magyar Államkincstár Budapest ellen, miután a főváros nem fizette be a szolidaritási hozzájárulás januárban esedékes részét. Erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter számolt be a Facebook-oldalán.

A közlés szerint a fővárosnak 2026. január 26-án kellett volna befizetnie a 2026-os szolidaritási hozzájárulás első, januári részletét. Mivel ez nem történt meg, a kincstár hatósági eszközhöz nyúlt.

Korábban a Fővárosi Önkormányzat jogvédelmet kért az ilyen jellegű beszedésekkel szemben, ám a jelenlegi helyzet alapján nem kizárt, hogy a Magyar Államkincstár havi rendszerességgel alkalmaz majd inkasszót, amennyiben a befizetések továbbra is elmaradnak.

A „szolidaritási adó” körüli kormány–Budapest-vita lényege, hogy az elmúlt években jelentősen emelkedett az önkormányzatoktól – különösen a nagyobb adóerő-képességű településektől, így a fővárostól – elvont összeg. A kormány álláspontja szerint ezt a forrást a kevésbé tehetős önkormányzatok támogatására és a közfeladatok kiegyenlítésére fordítják.

Ezzel szemben Budapest azt állítja, hogy a hozzájárulás mértéke aránytalan, a fővárost nettó befizetővé teszi, és olyan mértékű forráskivonást jelent, amely veszélyezteti a kötelező feladatok – így a közösségi közlekedés, a közterület-fenntartás és a szociális ellátások – stabil finanszírozását.

A konfliktus az elmúlt időszakban jogi és végrehajtási eszközökkel is kiéleződött. A főváros több alkalommal keresett jogorvoslati lehetőséget, miközben a beszedések kapcsán időről időre felmerült az inkasszó alkalmazása. Ezek a helyzetek rendre likviditási feszültséget okoztak, és felvetették a közszolgáltatások finanszírozásának kockázatát is, miközben a felek kölcsönösen egymásra hárították a felelősséget.

