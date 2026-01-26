Hihetetlen látvány az Ipoly árterében: hófehér szarvas vágtázott a rudli között + Videó

Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.

Nógrád közelében, a szlovákiai Ipolynyék térségében bukkant fel a napokban egy különleges fehér szarvas, írta a nool.hu. A téli időszakban a vadgázolások sajnos szinte mindennaposak, a csúszós utak és a gyenge látási viszonyok miatt a vadak mozgása komoly veszélyt jelenthet az autósokra. Egy sofőr azonban a sötétedés előtti órákban különleges látványban részesült: a megszokott barna rudli között feltűnt a hófehér példány, amely azonnal magára vonta a figyelmet.

Az állat különleges színe nem albínizmusnak, hanem leucizmusnak köszönhető, amely a pigmentáció részleges hiányát jelenti. Ennek következtében a szarvas bundája világos vagy teljesen fehér lehet, miközben a szeme normál árnyalatú marad.

Hófehér szarvasok korábban máshol is felbukkantak: évekkel ezelőtt Abony kertjeiben legelésztek, a Pilisben pedig gyönyörű hófehér dámszarvast kaptak lencsevégre. Sajnos az ilyen ritka példányoknak is megvannak a veszélyei: 2025-ben egy fehér szarvastehén vadbaleset áldozata lett Nógrádban.