2026. január 30. péntek Martina, Gerda
3 °C Budapest
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
Egy sárga, piros csíkos mentőautó a budapesti Duna-parton a Parlament felé tart.
Egészség

Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét

Pénzcentrum
2026. január 30. 11:33

Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése. A gyors tanári beavatkozás és a mentők szakszerű ellátása sikeres újraélesztéshez vezetett.

Drámai pillanatok játszódtak le a közelmúltban egy vidéki általános iskolában, ahol egy hétéves kislány minden előjel nélkül összeesett - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Az osztálytársak azonnal értesítették a pedagógusokat, akik haladéktalanul hívták a segélyhívó számot. A mentésirányító útmutatása alapján a tanárok megvizsgálták a gyermeket, és észlelve, hogy nem lélegzik, azonnal megkezdték az újraélesztést.

"Mentésirányító bajtársunk segítségével a rémült pedagógusok megvizsgálták a kislányt, aki már nem lélegzett, így rögtön újraélesztés kezdődött az iskolában" - olvasható a mentőszolgálat bejegyzésében.

A riasztást követően esetkocsi és mentőorvosi kocsi érkezett a helyszínre, ahol a szakemberek átvették az életmentést. Az újraélesztés tíz perc után eredményre vezetett, a gyermek keringése helyreállt.

A diáktársak éberségének, a pedagógusok gyors reakciójának és a mentőszolgálat összehangolt munkájának köszönhetően a kislányt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.
Címlapkép: Getty Images
