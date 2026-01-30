Sokk a vidéki iskolában: váratlanul összeesett egy kislány, hajszálon múlt, hogy meg tudták menteni az életét

Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése. A gyors tanári beavatkozás és a mentők szakszerű ellátása sikeres újraélesztéshez vezetett.

Drámai pillanatok játszódtak le a közelmúltban egy vidéki általános iskolában, ahol egy hétéves kislány minden előjel nélkül összeesett - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Az osztálytársak azonnal értesítették a pedagógusokat, akik haladéktalanul hívták a segélyhívó számot. A mentésirányító útmutatása alapján a tanárok megvizsgálták a gyermeket, és észlelve, hogy nem lélegzik, azonnal megkezdték az újraélesztést.

"Mentésirányító bajtársunk segítségével a rémült pedagógusok megvizsgálták a kislányt, aki már nem lélegzett, így rögtön újraélesztés kezdődött az iskolában" - olvasható a mentőszolgálat bejegyzésében.

A riasztást követően esetkocsi és mentőorvosi kocsi érkezett a helyszínre, ahol a szakemberek átvették az életmentést. Az újraélesztés tíz perc után eredményre vezetett, a gyermek keringése helyreállt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A diáktársak éberségének, a pedagógusok gyors reakciójának és a mentőszolgálat összehangolt munkájának köszönhetően a kislányt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.