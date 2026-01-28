2026. január 28. szerda Károly, Karola
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gemenc, egyedülálló erdő Szekszárd és Baja között, Dunaj-Dráva Nemzeti Park, Magyarország
HelloVidék

Figyelem! Erdőlátogatási tilalom jön a Gemenc nagy részén: mutatjuk, hol lehet még kirándulni

HelloVidék
2026. január 28. 13:15

Ha a közeljövőben gemenci kirándulást terveznél, érdemes előbb tájékozódni. Az erdőgazdaság februártól ideiglenes látogatási tilalmat vezet be, ugyanakkor több jól ismert tanösvény és túraútvonal továbbra is elérhető marad.

Február 2. és március 13. között erdőlátogatási tilalom lép életbe a gemenci ártéri erdő nagy részén – közölte honlapján a Gemenc Zrt. A korlátozást az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján rendelik el, és elsősorban természetvédelmi, illetve erdőkezelési okok indokolják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tilalom teljes napszakra vonatkozik, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a Gemenc teljes területe elérhetetlenné válik. A Zrt. tájékoztatása szerint naponta 8 és 17 óra között több kijelölt útvonal és helyszín továbbra is látogatható marad, így a kirándulóknak nem kell teljesen lemondaniuk a téli-tavaszi gemenci sétákról.

Ezek a területek maradnak nyitva

A korlátozás nem érinti a Gemenci Erdei Vasút megállóit, a kisvasút menetrend szerinti járatai a tilalom idején is közlekednek. Szintén járható marad az árvízvédelmi töltés Keselyűs és Pörböly között, gyalogosan és kerékpárral egyaránt.

Nyitva marad több népszerű tanösvény is, köztük:

  • a Bárányfoki tanösvény,
  • a Nyéki-Holt-Duna tanösvény,
  • a Molnárka tanösvény,
  • valamint a Fekete gólya tanösvény Keselyűs irányából.

A túrázók használhatják a kék kereszt turistaútvonalat Lassitól a Malomtelelőn át a töltésig, valamint látogatható marad a nagyrezéti Vadmegfigyelő is.

Kirándulási lehetőség nyílik továbbá Baja-Dunafürdőtől a Vén-Duna mentén a Cserta-Duna torkolatáig a kék sáv jelzésen, illetve a zöld fa turistaúton a Titánig, az ország legnagyobb kerületű fájáig.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kerékpárosoknak is maradnak útvonalak

Az erdőlátogatási tilalom ideje alatt is használható marad a Pandúr-sziget kistöltésén kialakított kerékpárút, valamint a hajósi vadászterületet érintő Alföldi Kékúra szakasza.

A Gemenc Zrt. arra kéri a látogatókat, hogy a tilalom ideje alatt fokozottan figyeljenek a jelzésekre, és kizárólag a kijelölt útvonalakat használják, ezzel is segítve az ártéri erdő nyugalmának és élővilágának védelmét.

 
Címlapkép: Getty Images
#kerékpár #turizmus #belföld #túra #turista #erdő #tilalom #kirándulás #hellovidék #természetvédelem #kerékpárosok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:34
13:15
13:03
12:43
12:28
Pénzcentrum
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
2
1 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
5 napja
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
4
3 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
5
1 hete
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Indexálás
A szerződésben rögzített értékkövetési módszer, amelynek alapján a biztosítási díj vagy a biztosítási összeg meghatározott mértékkel automatikusan, a szerződés módosítása nélkül változik. Mértéke általában az inflációtól, vagy egyéb hivatalos mutatóktól függ. Biztosítások esetén a biztosítási összeget az átlagos árszínvonal változásának megfelelően megnöveli a társaság. Ezzel elkerülhető, hogy a bekövetkezett kárt csak részben térítse meg a társaság. Egyes indexálásokkor a biztosítási díj is változik. Még ha indexálás meg is történik évente, akkor is érdemes felülvizsgálni a szerződésünket és bejelenteni a vagyonunk árszínvonalat meghaladó változását, ilyen lehet egy új nagy értékű elektronikai eszköz beszerzése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 13:03
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:33
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Agrárszektor  |  2026. január 28. 12:31
Hatalmas fejlesztések indulnak itthon: 5 milliárd forintot költenek el