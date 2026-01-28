Figyelem! Erdőlátogatási tilalom jön a Gemenc nagy részén: mutatjuk, hol lehet még kirándulni

Ha a közeljövőben gemenci kirándulást terveznél, érdemes előbb tájékozódni. Az erdőgazdaság februártól ideiglenes látogatási tilalmat vezet be, ugyanakkor több jól ismert tanösvény és túraútvonal továbbra is elérhető marad.

Február 2. és március 13. között erdőlátogatási tilalom lép életbe a gemenci ártéri erdő nagy részén – közölte honlapján a Gemenc Zrt. A korlátozást az erdőgazdálkodásról szóló törvény alapján rendelik el, és elsősorban természetvédelmi, illetve erdőkezelési okok indokolják.

A tilalom teljes napszakra vonatkozik, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a Gemenc teljes területe elérhetetlenné válik. A Zrt. tájékoztatása szerint naponta 8 és 17 óra között több kijelölt útvonal és helyszín továbbra is látogatható marad, így a kirándulóknak nem kell teljesen lemondaniuk a téli-tavaszi gemenci sétákról.

Ezek a területek maradnak nyitva

A korlátozás nem érinti a Gemenci Erdei Vasút megállóit, a kisvasút menetrend szerinti járatai a tilalom idején is közlekednek. Szintén járható marad az árvízvédelmi töltés Keselyűs és Pörböly között, gyalogosan és kerékpárral egyaránt.

Nyitva marad több népszerű tanösvény is, köztük:

a Bárányfoki tanösvény,

a Nyéki-Holt-Duna tanösvény,

a Molnárka tanösvény,

valamint a Fekete gólya tanösvény Keselyűs irányából.

A túrázók használhatják a kék kereszt turistaútvonalat Lassitól a Malomtelelőn át a töltésig, valamint látogatható marad a nagyrezéti Vadmegfigyelő is.

Kirándulási lehetőség nyílik továbbá Baja-Dunafürdőtől a Vén-Duna mentén a Cserta-Duna torkolatáig a kék sáv jelzésen, illetve a zöld fa turistaúton a Titánig, az ország legnagyobb kerületű fájáig.

Kerékpárosoknak is maradnak útvonalak

Az erdőlátogatási tilalom ideje alatt is használható marad a Pandúr-sziget kistöltésén kialakított kerékpárút, valamint a hajósi vadászterületet érintő Alföldi Kékúra szakasza.

A Gemenc Zrt. arra kéri a látogatókat, hogy a tilalom ideje alatt fokozottan figyeljenek a jelzésekre, és kizárólag a kijelölt útvonalakat használják, ezzel is segítve az ártéri erdő nyugalmának és élővilágának védelmét.