2026. január 28. szerda
1 °C Budapest
Sümeg, Magyarország - 2021. augusztus 13: Sümeg Castle Részletek, Magyarország
HelloVidék

Repülj a múltba: elképesztő rekonstrukció készült a legendás magyar vár korszakaiból

HelloVidék
2026. január 28. 18:15

Sümeg várát mostantól vizuálisan is felfedezhetjük: a Pazirik Informatikai Kft. elkészítette a történelmi erőd négy korszakának rekonstrukcióját, így a látogatók virtuálisan végigkövethetik a vár fejlődését a 13. századtól a 17. századig.

A sümegi vár Szigligettől mindössze 25 perc autóútra található, és Magyarország egyik legszebb középkori erődjének számít. A vár a veszprémi püspökség Zala megyei birtokainak központjaként működött, a 16–17. században pedig a püspökök székhelyeként is szolgált, miközben stratégiai végvárként állt a török hódoltság határának közelében.

A Pazirik Informatikai Kft. új elméleti rekonstrukciójában azt mutatja meg, milyen lehetett a vár négy különböző időszakban: a 13. században, a hódoltság korában 1552-ben és 1588-ban, valamint a 17. században. A megosztott idővonalon pedig végigkövethető, hogy az egyes korszakokban hogyan változott, fejlődött az erődítmény - írta a Welovebalaton.hu.

Mint írják, az elkészült modellek és az interaktív tartalmak, filmek és makettek a vár kiállításán megtekinthetők, egy másik bejegyzés alapján pedig hamarosan VR-élményként is feleleveníthetjük ezeket a korszakokat.

Pár éve a sümegi vár több mint 1500 négyzetméternyi területét újították fel: teljesen újjáépült az egész keleti szárny, az emeleti terekben vártörténeti kiállítás nyert helyet, míg a földszinten az eredeti funkciónak megfelelően rekonstruálták a sütőházat, a pék házát, a konyhát, a kovácsműhelyt, valamint a személyzeti lakószobák enteriőrjeit.

Címlapkép: Pazirik Informatikai Kft./ Facebook

 
Címlapkép: Getty Images
