Ezt a magyar várost ajánlja Budapest helyett Valentin-napra a világ top utazási magazinja

Valentin-nap közeledtével sok pár keresi a tökéletes romantikus úticélt. A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett – a listára ráadásul egy magyar város is felkerült, amely ideális egy nyugodt, meghitt szerelmes hétvégére.
Valentin-nap közeledtével sok pár keres romantikus úti célt a szerelmes hétvégére. De nem mindenki vágyik a zsúfolt turistalátványosságokra – szerencsére vannak olyan városok, amelyek csendesek, hangulatosak, mégis tökéletesek egy romantikus kiruccanáshoz. Erre kínál megoldást a Nomad eSIM-szolgáltató friss kutatása: a cég összegyűjtötte a Valentin-nap legnépszerűbb városait, majd mellé ajánlott olyan alternatív, csendesebb helyszíneket, amelyek ugyanolyan romantikus hangulatot kínálnak. A lista nyilvánosságra hozatalát a világ egyik legolvasottabb utazási magazinja, a Time Out tette közzé.
A válogatás célja egyszerű: azoknak szól, akik szeretnék a szerelmet ünnepelni, de elkerülnék a turisták tömegét. Így kerülhetett a lista élére Párizs helyett az elbűvölő Colmar. A francia kisváros macskaköves utcái, csatornái és színes házsorai a mesebeli hangulatot idézik, de sokkal nyugodtabbak, mint a főváros.
Róma helyett Verona, Velence helyett Chioggia, Barcelona helyett Sitges, Lisszabon helyett pedig Évora szerepel a listán. A portugál kisváros történelmi belvárosa, panorámája és könnyed hangulata lehetővé teszi a romantikus sétákat anélkül, hogy minden látványosságnál hosszú sorokat kellene kivárni.
A magyar városok közül Szeged került fel a listára Budapest alternatívájaként. A Tisza-parti város megőrzi a főváros romantikus hangulatát, ugyanakkor jóval nyugodtabb: a belvárosi terek, a Dóm tér és a Széchenyi tér impozáns épületei tökéletes hátteret adnak egy meghitt hétvégéhez. Szeged hangulatos kávézói és elegáns éttermei mellett a híres szegedi fürdő is remek kikapcsolódást kínál a pároknak.
A Time Out listája összesen húsz „romantikus duplát” sorol fel Európában, köztük a következőket:
- Colmar Párizs helyett
- Verona Róma helyett
- Chioggia Velence helyett
- Sitges Barcelona helyett
- Utrecht Amszterdam helyett
- Český Krumlov Prága helyett
- Graz Bécs helyett
- Szeged Budapest helyett
- Lucca Firenze helyett
- Évora Lisszabon helyett
- Stirling Edinburgh helyett
- Aarhus Koppenhága helyett
- Göteborg Stockholm helyett
- Trogir Dubrovnik helyett
- Folegandros Santorini helyett
- Gent Brugge helyett
- Innsbruck Salzburg helyett
- Wrocław Krakkó helyett
- Antibes Nizza helyett
- Toledo Madrid helyett
