2026. január 27. kedd Angelika
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szeged, 2020. október 4.Az 1913-30 között épült Fogadalmi templom (Magyarok Nagyasszonya-székesegyház, szegedi dóm) a Dóm téren. A háttérben a Tisza felett átívelő Belvárosi híd.MTVA Fotó: MTVA Fotó: Molnár-Bernáth László
HelloVidék

Ezt a magyar várost ajánlja Budapest helyett Valentin-napra a világ top utazási magazinja

HelloVidék
2026. január 27. 10:45

Valentin-nap közeledtével sok pár keresi a tökéletes romantikus úticélt. A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett – a listára ráadásul egy magyar város is felkerült, amely ideális egy nyugodt, meghitt szerelmes hétvégére.

 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Valentin-nap közeledtével sok pár keres romantikus úti célt a szerelmes hétvégére. De nem mindenki vágyik a zsúfolt turistalátványosságokra – szerencsére vannak olyan városok, amelyek csendesek, hangulatosak, mégis tökéletesek egy romantikus kiruccanáshoz. Erre kínál megoldást a Nomad eSIM-szolgáltató friss kutatása: a cég összegyűjtötte a Valentin-nap legnépszerűbb városait, majd mellé ajánlott olyan alternatív, csendesebb helyszíneket, amelyek ugyanolyan romantikus hangulatot kínálnak. A lista nyilvánosságra hozatalát a világ egyik legolvasottabb utazási magazinja, a Time Out tette közzé.

A válogatás célja egyszerű: azoknak szól, akik szeretnék a szerelmet ünnepelni, de elkerülnék a turisták tömegét. Így kerülhetett a lista élére Párizs helyett az elbűvölő Colmar. A francia kisváros macskaköves utcái, csatornái és színes házsorai a mesebeli hangulatot idézik, de sokkal nyugodtabbak, mint a főváros.

Róma helyett Verona, Velence helyett Chioggia, Barcelona helyett Sitges, Lisszabon helyett pedig Évora szerepel a listán. A portugál kisváros történelmi belvárosa, panorámája és könnyed hangulata lehetővé teszi a romantikus sétákat anélkül, hogy minden látványosságnál hosszú sorokat kellene kivárni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A magyar városok közül Szeged került fel a listára Budapest alternatívájaként. A Tisza-parti város megőrzi a főváros romantikus hangulatát, ugyanakkor jóval nyugodtabb: a belvárosi terek, a Dóm tér és a Széchenyi tér impozáns épületei tökéletes hátteret adnak egy meghitt hétvégéhez. Szeged hangulatos kávézói és elegáns éttermei mellett a híres szegedi fürdő is remek kikapcsolódást kínál a pároknak.

A Time Out listája összesen húsz „romantikus duplát” sorol fel Európában, köztük a következőket:

  • Colmar Párizs helyett
  • Verona Róma helyett
  • Chioggia Velence helyett
  • Sitges Barcelona helyett
  • Utrecht Amszterdam helyett
  • Český Krumlov Prága helyett
  • Graz Bécs helyett
  • Szeged Budapest helyett
  • Lucca Firenze helyett
  • Évora Lisszabon helyett
  • Stirling Edinburgh helyett
  • Aarhus Koppenhága helyett
  • Göteborg Stockholm helyett
  • Trogir Dubrovnik helyett
  • Folegandros Santorini helyett
  • Gent Brugge helyett
  • Innsbruck Salzburg helyett
  • Wrocław Krakkó helyett
  • Antibes Nizza helyett
  • Toledo Madrid helyett
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Budapest #európa #turizmus #vendéglátás #fürdő #szabadidő #szeged #város #pihenés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:57
10:45
10:33
10:01
09:45
Pénzcentrum
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek
Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
NAPTÁR
Tovább
2026. január 27. kedd
Angelika
5. hét
Január 27.
A holokauszt nemzetközi emléknapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
2
1 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
4 napja
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
4
3 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
5
6 napja
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 10:01
Tűzoltásra sem elég Nagy Mártonék új mentőcsomagja? Súlyos válságban a magyar éttermek
Pénzcentrum  |  2026. január 27. 09:36
Nagyot fordulhat a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez a hír mindent megváltoztat?
Agrárszektor  |  2026. január 27. 10:28
Károsítók jutottak be Magyarországra: vigyázat, veszélyesek lehetnek