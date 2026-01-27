A csalók aztán felhívták telefonon is, magyar számról, és azt állították, hogy „brókerként” segítenek a befektetés kezelésében.
A tél legnagyobb gasztrobulija jön: Miskolci Kocsonyafesztivál 2026 – teljes program és sztárfellépők
Február elején újra gasztronómiai célponttá válik Miskolc, ahol a híres „miskolci kocsonyában pislogó béka” nemcsak a folklórban, hanem a város éttermeiben is életre kel. A 2026-os Kocsonyafesztivál február 6. és 8. között várja a téli kulináris élményekre vágyókat, akik idén sem csupán az ízek miatt érkezhetnek Miskolcra. Íme a részletes programajánló!
A miskolci Kocsonyafesztivál az ország egyik legnagyobb téli gasztronómiai eseménye, amely a helyi hagyományokra építve egyszerre kínál kulináris élményeket, koncerteket és igazi városi fesztiválhangulatot.
Idén külön érdekesség, hogy az éttermi kocsonyakörút lehetőséget ad a látogatóknak arra, hogy nyugodtabb, „asztalnál ülős” gasztrokalandot éljenek át, miközben felfedezik Miskolc téli arcát.
Az idei kocsonyafesztivál központi eleme az úgynevezett „KocsonyaÚtlevél” lesz, amelyen a résztvevő vendéglátóhelyek saját elkészítésükben kínálják a miskolci kocsonyát – a klasszikus receptúráktól a modern, kreatív variációkig.
A gasztrotúra során a látogatók több mint húsz miskolci étterem kínálatát fedezhetik fel, köztük az A Leves és Burger, az Aranykorona Történelmi Étterem, a Calypso Kisvendéglő, a Creppy PalacsintaHáz, a Hotel Palota Lillafüred étterme, a Lestyán Gasztro & Bar, a Murphy’s Étterem, a Régiposta Kisvendéglő, a Renomé Cafe & Bistro, a Süt a Nap Mentes Vegán Bisztró, a The Club Avalon, a Vendéglő a Pisztrángoshoz és a Végállomás Bistro & Wine is.
A borsodi fesztivál azonban nemcsak a gasztronómia szerelmeseit várja: napközben vásári forgatag, kézműves és gasztronómiai standok, valamint családi programok színesítik a belvárosi sétát. Estére pedig nagyszabású koncertprogrammal készülnek a szervezők: a fellépők között szerepel a Wellhello, Horváth Tamás, a Balkan Fanatik, a Kowalsky meg a Vega, az Ismerős Arcok, a Hooligans, a Bikini, valamint Hauber Zsolt és a Bonanza Banzai közös produkciója.
Fenyő Miklós koncertje elmarad, Horváth Charlie ugrik be a Miskolci Kocsonyafesztiválon
A korábban beharangozott Fenyő Miklós-koncert sajnálatos módon elmarad február 8-án betegség miatt. A szervezők a Kocsonyafesztivál hivatalos Facebook-oldalán jelezték, hogy a koncertet a lehető leghamarabb pótolják, ám sztárfellépő nélkül nem marad a fesztivál.
Horváth Charlie lép a helyébe, aki vasárnap este zenekarával zárja majd a rendezvényt. Az énekes a borsod24.hu-nak elmondta, hogy különösen megtisztelő számára a felkérés, hiszen Fenyő Miklós közel áll a szívéhez, és fontos számára, hogy a közönség számára is felejthetetlen élményt nyújthasson.
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsán: a civilek az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki a kiszáradt területen.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.
Múlt héten röppent fel a hír, hogy bezárhat a paksi Spar. Mostanra kiderült: nem szóbeszédről van szó, az üzletlánc pedig meg is nevezte a bezárás...
Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár február 14-én hatalmas vállalásra készül: a Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel.
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: a februártól márciusig tartó párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik az utakat, így fokozottan veszélyeztetettek.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
A századforduló polgári étkezési kultúráját bemutató tárlattal indul az év a szombathelyi múzeumokban.
Boros Sarolta a vidék eldugott szegletében, egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a télen, mennyire bírja a jurta szigetelése...
Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit.
Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó
A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt.
Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Ritka alkalom, amikor a Balaton valóban „téli arcát” mutatja – idén azonban minden feltétel adott hozzá. Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron.
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet...
Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!
Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
