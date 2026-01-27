2026. január 27. kedd Angelika
4 °C Budapest
Close-up view of traditional meat aspic made from pork, lifted on a spoon from a container. Transparent gelatin texture highlights this classic Eastern European cold dish, commonly served during winter and festive seasons
HelloVidék

A tél legnagyobb gasztrobulija jön: Miskolci Kocsonyafesztivál 2026 – teljes program és sztárfellépők

HelloVidék
2026. január 27. 14:45

Február elején újra gasztronómiai célponttá válik Miskolc, ahol a híres „miskolci kocsonyában pislogó béka” nemcsak a folklórban, hanem a város éttermeiben is életre kel. A 2026-os Kocsonyafesztivál február 6. és 8. között várja a téli kulináris élményekre vágyókat, akik idén sem csupán az ízek miatt érkezhetnek Miskolcra. Íme a részletes programajánló!

A miskolci Kocsonyafesztivál az ország egyik legnagyobb téli gasztronómiai eseménye, amely a helyi hagyományokra építve egyszerre kínál kulináris élményeket, koncerteket és igazi városi fesztiválhangulatot.

Idén külön érdekesség, hogy az éttermi kocsonyakörút lehetőséget ad a látogatóknak arra, hogy nyugodtabb, „asztalnál ülős” gasztrokalandot éljenek át, miközben felfedezik Miskolc téli arcát.

Így készül az eredeti, újévi kocsonya: megszereztük az 1544-es receptet
EZ IS ÉRDEKELHET
Így készül az eredeti, újévi kocsonya: megszereztük az 1544-es receptet
Te tudod, miért pislog az ősi magyar kocsonya? Nem? Akkor most elmeséljük. Az újév közkedvelt

Az idei kocsonyafesztivál központi eleme az úgynevezett „KocsonyaÚtlevél” lesz, amelyen a résztvevő vendéglátóhelyek saját elkészítésükben kínálják a miskolci kocsonyát – a klasszikus receptúráktól a modern, kreatív variációkig.

A gasztrotúra során a látogatók több mint húsz miskolci étterem kínálatát fedezhetik fel, köztük az A Leves és Burger, az Aranykorona Történelmi Étterem, a Calypso Kisvendéglő, a Creppy PalacsintaHáz, a Hotel Palota Lillafüred étterme, a Lestyán Gasztro & Bar, a Murphy’s Étterem, a Régiposta Kisvendéglő, a Renomé Cafe & Bistro, a Süt a Nap Mentes Vegán Bisztró, a The Club Avalon, a Vendéglő a Pisztrángoshoz és a Végállomás Bistro & Wine is.

A borsodi fesztivál azonban nemcsak a gasztronómia szerelmeseit várja: napközben vásári forgatag, kézműves és gasztronómiai standok, valamint családi programok színesítik a belvárosi sétát. Estére pedig nagyszabású koncertprogrammal készülnek a szervezők: a fellépők között szerepel a Wellhello, Horváth Tamás, a Balkan Fanatik, a Kowalsky meg a Vega, az Ismerős Arcok, a Hooligans, a Bikini, valamint Hauber Zsolt és a Bonanza Banzai közös produkciója.

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre.

Fenyő Miklós koncertje elmarad, Horváth Charlie ugrik be a Miskolci Kocsonyafesztiválon

A korábban beharangozott Fenyő Miklós-koncert sajnálatos módon elmarad február 8-án betegség miatt. A szervezők a Kocsonyafesztivál hivatalos Facebook-oldalán jelezték, hogy a koncertet a lehető leghamarabb pótolják, ám sztárfellépő nélkül nem marad a fesztivál.

Horváth Charlie lép a helyébe, aki vasárnap este zenekarával zárja majd a rendezvényt. Az énekes a borsod24.hu-nak elmondta, hogy különösen megtisztelő számára a felkérés, hiszen Fenyő Miklós közel áll a szívéhez, és fontos számára, hogy a közönség számára is felejthetetlen élményt nyújthasson.

 
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #turizmus #vendéglátás #miskolc #gasztro #szórakozás #koncert #február #hellovidék #borsod-abaúj-zemplén megye #2026

