Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház

A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított. A Szombathelyi Egyházmegye 2023-ban mintegy 100 millió forintért vásárolta meg az ingatlant, amelynek felújítása mára látványos szakaszába ért – és az is kiderült, milyen funkciót szánnak az újjászülető villának.
A telegrafitizett falak között vastagon állt a szemét, törött üvegcserepek mindenfelé – nemrég még így nézett ki a 2018-ben boldoggá avatott Brenner János egykori szombathelyi szülőháza. Egy műemlékileg és városképileg is jelentős, jobb sorsra érdemes késő-barokk villa, Szombathely belvárosának egyik legjobb fekvésű telkén.
Egy ideig kaszinóként is működött, időközben kétszer is leégett, aztán éveken át hajláktalanok használták a város egyik legértékesebb telkén álló kultikus villát.
Mostanra látványos fordulatot vett a történet
A Fő terétől néhány perces sétára, a Víztorony és a Gayer park közelében álló épületet a Szombathelyi Egyházmegye 2023-ban mintegy 100 millió forintért vásárolta meg, a felújítása pedig mára látványos szakaszába ért. Az egyházmegye Facebookon tette közzé a hírt: a nyílászárók is a helyükre kerültek, elkészült a külső szigetelés, belül pedig gőzerővel zajlanak a munkálatok. A tájékoztatás szerint jelenleg a belső vakolás, az épületgépészeti és a villanyszerelési munkák folynak.
A következő hónapokban az épület kívül-belül elnyeri végleges formáját: a felületeket festésre, burkolásra és szerelvényezésre készítik elő. A fejlesztés végeredménye már most sejthető, elkészültek ugyanis a látványtervek is, amelyeket az egyházmegye szintén nyilvánosságra hozott. Ezek alapján a villa megőrzi eredeti, elegáns karakterét, miközben korszerű, modern belső terekkel egészül ki.
A tervek szerint a Brenner-villa a felújítás után többfunkciós közösségi térként működik majd. Az épületben konferenciatermet és kiállítóteret alakítanak ki, emellett egy rendezvényterem is helyet kap, amely például esküvők lebonyolítására is alkalmas lesz.
Az ingatlan az egyházmegye számára szimbolikus jelentőségű is: itt született Brenner János vértanú pap, akit 2018-ban avattak boldoggá.
