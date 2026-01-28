A rendkívül veszélyes kórokozó a diagnosztizált esetek felében halált okoz, ugyanakkor szakértők szerint globális járvány kialakulása nem várható.
Győztek az uhuk és az őket védő civilek: elkaszálta a kormányhivatal a bányanyitást
Hónapokig tartó lakossági tiltakozás és szakmai ellenállás után a Pest Vármegyei Kormányhivatal nemet mondott a csobánkai dolomitbánya újranyitására. A hatóság januárban hozott döntése szerint a tervezett bányaművelés és a bányagödör inert hulladékkal való feltöltése súlyosan veszélyeztetné a környék Natura 2000-es területeit, védett fajait és a karsztos földtani környezetet.
A Szűcs-Fuvar Bt. tavaly augusztusban nyújtott be kérelmet egy 2016 óta felhagyott, 1,6 hektáros dolomitbánya újranyitására Csobánkán. A tervek szerint az ásványi anyag kitermelését követően akár tíz éven át építési törmelékkel töltötték volna fel a bányagödröt. Az elképzelés azonnal heves lakossági tiltakozást váltott ki, amit szakértők és környezetvédelmi szervezetek is támogattak - írta az Átlátszó.
A kormányhivatal indoklása szerint a tervezett tevékenység jelentős zavaró hatással járt volna az országos jelentőségű védett és Natura 2000 területekre, valamint veszélyeztette volna a fokozottan védett madárfajok élőhelyeit. A hatóság külön kiemelte, hogy a feltöltés során nem garantálható a karsztos kőzetek elszennyeződésének elkerülése, ami hosszú távú környezeti károkat okozhatna.
Az engedélyezési eljárás során a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) is szakvéleményt adott ki. Ebben hangsúlyozták: „Inert anyaggal feltöltött bányagödör nem tekinthető természetesnek”,
szerintük valódi tájrendezést nem a feltöltés, hanem a bányaudvar rendezett kialakítása, a sziklás környezet és a hulladékmentesség jelenthetne.
Uhu és gyurgyalag is él a területen
A DINPI Természetvédelmi Őrszolgálatának felmérései során a bányafalon fokozottan védett uhu költését, valamint gyurgyalagok költőüregeit is dokumentálták. Ezek az adatok szintén alátámasztották, hogy a bányaművelés komoly természetvédelmi kockázatot jelentene.
Az engedélyezési eljárás során összesen nyolc civil szervezet, két önkormányzat és 72 magánszemély nyújtott be kifogást. A hatóság 13 alkalommal szólította fel a bányavállalkozót a dokumentáció kiegészítésére, de az újabb anyagok sem oszlatták el a felmerült aggályokat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Még nincs vége még az ügynek
A kormányhivatal döntése ellen az ügyfelek fellebbezhetnek, így az eljárás jogilag még nem zárult le.
A mostani határozat azonban egyértelmű jelzés: a Natura 2000-es területeken tervezett bányászati és hulladékfeltöltési projektek egyre szigorúbb természetvédelmi megítélés alá esnek.
Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja.
Egyre dominánsabb a budapesti agglomeráció: egyre több településről ingáznak ide a dolgozók. De mi marad így a vidéki városoknak? Hardi Tamás friss kutatása erre is...
Sokan töltötték a hétvégét a Balatonnál. Volt, aki csak sétált, mások korcsolyáztak – és akadt olyan is, aki bevállalta a „Balcsi-átbringázást”.
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsán: a civilek az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki a kiszáradt területen.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.
Múlt héten röppent fel a hír, hogy bezárhat a paksi Spar. Mostanra kiderült: nem szóbeszédről van szó, az üzletlánc pedig meg is nevezte a bezárás...
Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár február 14-én hatalmas vállalásra készül: a Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel.
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: a februártól márciusig tartó párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik az utakat, így fokozottan veszélyeztetettek.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
A századforduló polgári étkezési kultúráját bemutató tárlattal indul az év a szombathelyi múzeumokban.
Boros Sarolta a vidék eldugott szegletében, egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a télen, mennyire bírja a jurta szigetelése...
Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit.
Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó
A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt.
Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Ritka alkalom, amikor a Balaton valóban „téli arcát” mutatja – idén azonban minden feltétel adott hozzá. Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.