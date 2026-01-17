2026. január 17. szombat Antal, Antónia
Rural worker cutting sugarcane in the interior of Brazil in the agricultural region of Prados, Minas Gerais. Man is working at sugar cane harvest time in July 2024
HelloVidék

Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne

HelloVidék
2026. január 17. 16:26

Közel egy évtized után újra nádaratás kezdődött a Balatonfüreden: a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság engedélyével a Probio Zrt. munkatársai vágják a nádat a Kisfaludy és az Esterházy strand keleti és nyugati részén.

A januári fagyos napokban sem állt meg az élet a magyar tenger partján, közel egy évtized után most újra nádaratás kezdődött a Balatonfüreden. Bár a tó jege már befagyott, még mindig csak 7 centiméter vastag, a nád környékén pedig ennél vékonyabb lehet. A szakemberek ezért különösen óvatosan végzik a munkát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A szakhatósági előírás szerint a nádat a jégfelszín felett 10 centiméterrel vágjuk el” – nyilatkozta Tóth Barnabás, a Probio Zrt. munkatársa a balatonfured.hu-nak. Hozzátette: az időjárástól függően még néhány napig folytathatják a munkát, és terveik között szerepel a Koloska patak balatoni torkolatánál is a nádaratás.

Miért fontos a nádvágás?

A nádkarbantartás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a tó ökológiáját is segíti:

  • erősebb, ellenállóbb nádat eredményez
  • csökkenti a kártevők elszaporodásának esélyét
  • javítja a partszakaszok élhetőségét a fürdőzők és kirándulók számára

A Balatonon közel egy évtizede nem végeztek ilyen munkát, így az idei nádaratás kiemelt jelentőségű a tó egészsége szempontjából.

Hol dolgoznak a szakemberek?

  • Kisfaludy strand: keleti és nyugati lido rész
  • Esterházy strand: keleti és nyugati lido rész
  • Aranyhíd strand: nádasok karbantartása

A munkálatokat fokozott figyelemmel végzik, hiszen a jég vastagsága a növények környékén gyakran változó, terhelés hatására könnyen beszakadhat.
Címlapkép: Getty Images
