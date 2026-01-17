Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne

Közel egy évtized után újra nádaratás kezdődött a Balatonfüreden: a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság engedélyével a Probio Zrt. munkatársai vágják a nádat a Kisfaludy és az Esterházy strand keleti és nyugati részén.

A januári fagyos napokban sem állt meg az élet a magyar tenger partján, közel egy évtized után most újra nádaratás kezdődött a Balatonfüreden. Bár a tó jege már befagyott, még mindig csak 7 centiméter vastag, a nád környékén pedig ennél vékonyabb lehet. A szakemberek ezért különösen óvatosan végzik a munkát.

„A szakhatósági előírás szerint a nádat a jégfelszín felett 10 centiméterrel vágjuk el” – nyilatkozta Tóth Barnabás, a Probio Zrt. munkatársa a balatonfured.hu-nak. Hozzátette: az időjárástól függően még néhány napig folytathatják a munkát, és terveik között szerepel a Koloska patak balatoni torkolatánál is a nádaratás.

Miért fontos a nádvágás?

A nádkarbantartás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a tó ökológiáját is segíti:

erősebb, ellenállóbb nádat eredményez

csökkenti a kártevők elszaporodásának esélyét

javítja a partszakaszok élhetőségét a fürdőzők és kirándulók számára

A Balatonon közel egy évtizede nem végeztek ilyen munkát, így az idei nádaratás kiemelt jelentőségű a tó egészsége szempontjából.

Hol dolgoznak a szakemberek?

Kisfaludy strand: keleti és nyugati lido rész

Esterházy strand: keleti és nyugati lido rész

Aranyhíd strand: nádasok karbantartása

A munkálatokat fokozott figyelemmel végzik, hiszen a jég vastagsága a növények környékén gyakran változó, terhelés hatására könnyen beszakadhat.