Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne

Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Közel egy évtized után újra nádaratás kezdődött a Balatonfüreden: a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság engedélyével a Probio Zrt. munkatársai vágják a nádat a Kisfaludy és az Esterházy strand keleti és nyugati részén.
A januári fagyos napokban sem állt meg az élet a magyar tenger partján, közel egy évtized után most újra nádaratás kezdődött a Balatonfüreden. Bár a tó jege már befagyott, még mindig csak 7 centiméter vastag, a nád környékén pedig ennél vékonyabb lehet. A szakemberek ezért különösen óvatosan végzik a munkát.
„A szakhatósági előírás szerint a nádat a jégfelszín felett 10 centiméterrel vágjuk el” – nyilatkozta Tóth Barnabás, a Probio Zrt. munkatársa a balatonfured.hu-nak. Hozzátette: az időjárástól függően még néhány napig folytathatják a munkát, és terveik között szerepel a Koloska patak balatoni torkolatánál is a nádaratás.
Miért fontos a nádvágás?
A nádkarbantartás nemcsak esztétikai kérdés, hanem a tó ökológiáját is segíti:
- erősebb, ellenállóbb nádat eredményez
- csökkenti a kártevők elszaporodásának esélyét
- javítja a partszakaszok élhetőségét a fürdőzők és kirándulók számára
A Balatonon közel egy évtizede nem végeztek ilyen munkát, így az idei nádaratás kiemelt jelentőségű a tó egészsége szempontjából.
Hol dolgoznak a szakemberek?
- Kisfaludy strand: keleti és nyugati lido rész
- Esterházy strand: keleti és nyugati lido rész
- Aranyhíd strand: nádasok karbantartása
A munkálatokat fokozott figyelemmel végzik, hiszen a jég vastagsága a növények környékén gyakran változó, terhelés hatására könnyen beszakadhat.
