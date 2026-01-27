A magyar női vízilabda-válogatott magabiztos, 28–3-as győzelmet aratott Románia ellen a funchali Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában.
Te belevágnál? Lépcsőfutó versenyt rendeznek a kultikus veszprémi Húszemeletesben
Nem mindennapi sportesemény érkezik Veszprémbe: február 21-én, szombaton lépcsőfutó versenyt rendeznek a város ikonikus épületében, a Húszemeletesben.
A „Fuss egy 20-ast” elnevezésű megmérettetésen ezúttal nem kilométereket, hanem emeleteket kell gyűjteni: a résztvevőknek 20 szintet, közel 300 lépcsőfokot kell teljesíteniük. A szervezők szerint a veszprémi verseny egyszerre szól a mozgás öröméről és az élményről: ritka alkalom, hogy egy lakótoronyház ilyen formában nyissa meg kapuit a sportolók előtt. A cél az egészséges életmód népszerűsítése, valamint egy fesztiválhangulatú, közösségi sportesemény megteremtése - írta a Vehir.hu.
A lépcsőzős versengés a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 program keretében valósul meg, a Veszprémi Szabadidő és Sport Egyesület, valamint a Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete szervezésében.
Ingyenes, de előregisztrációhoz kötött
A lépcsőfutáson bárki részt vehet, a nevezés ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges. A szervezők legfeljebb 300 indulót tudnak fogadni, a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják el. A nevezési határidő: február 19.
A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat, a szervezők pedig fenntartják a programváltoztatás jogát. Akik tehát szeretnék kipróbálni magukat egy igazán rendhagyó sportkihívásban, azoknak érdemes időben lépniük!
A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett. Az előkelő listára felkerült egy vidéki nagyváros is,...
Sokan töltötték a hétvégét a Balatonnál. Volt, aki csak sétált, mások korcsolyáztak – és akadt olyan is, aki bevállalta a „Balcsi-átbringázást”.
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsán: a civilek az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki a kiszáradt területen.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.
Múlt héten röppent fel a hír, hogy bezárhat a paksi Spar. Mostanra kiderült: nem szóbeszédről van szó, az üzletlánc pedig meg is nevezte a bezárás...
Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár február 14-én hatalmas vállalásra készül: a Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel.
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: a februártól márciusig tartó párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik az utakat, így fokozottan veszélyeztetettek.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
A századforduló polgári étkezési kultúráját bemutató tárlattal indul az év a szombathelyi múzeumokban.
Boros Sarolta a vidék eldugott szegletében, egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a télen, mennyire bírja a jurta szigetelése...
Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit.
Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó
A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt.
Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Ritka alkalom, amikor a Balaton valóban „téli arcát” mutatja – idén azonban minden feltétel adott hozzá. Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron.
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet...
