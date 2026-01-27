2026. január 27. kedd Angelika
Te belevágnál? Lépcsőfutó versenyt rendeznek a kultikus veszprémi Húszemeletesben
HelloVidék

Te belevágnál? Lépcsőfutó versenyt rendeznek a kultikus veszprémi Húszemeletesben

HelloVidék
2026. január 27. 17:15

Nem mindennapi sportesemény érkezik Veszprémbe: február 21-én, szombaton lépcsőfutó versenyt rendeznek a város ikonikus épületében, a Húszemeletesben. 

A „Fuss egy 20-ast” elnevezésű megmérettetésen ezúttal nem kilométereket, hanem emeleteket kell gyűjteni: a résztvevőknek 20 szintet, közel 300 lépcsőfokot kell teljesíteniük. A szervezők szerint a veszprémi verseny egyszerre szól a mozgás öröméről és az élményről: ritka alkalom, hogy egy lakótoronyház ilyen formában nyissa meg kapuit a sportolók előtt. A cél az egészséges életmód népszerűsítése, valamint egy fesztiválhangulatú, közösségi sportesemény megteremtése - írta a Vehir.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lépcsőzős versengés a Veszprém–Balaton Európa Sportrégiója 2026 program keretében valósul meg, a Veszprémi Szabadidő és Sport Egyesület, valamint a Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete szervezésében.

Ingyenes, de előregisztrációhoz kötött

A lépcsőfutáson bárki részt vehet, a nevezés ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges. A szervezők legfeljebb 300 indulót tudnak fogadni, a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják el. A nevezési határidő: február 19.

A versenyen mindenki saját felelősségére indulhat, a szervezők pedig fenntartják a programváltoztatás jogát. Akik tehát szeretnék kipróbálni magukat egy igazán rendhagyó sportkihívásban, azoknak érdemes időben lépniük!
Címlapkép: Getty Images
