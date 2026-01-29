Egyedül a Mol bírta a nyomást: így zárt a BUX csütörtökön

A rendkívüli hideg miatt 30%-kal nőtt a fogyasztás, az állam pedig komoly kedvezményt ad – de nem ingyen: az energiaszektor és az adófizetők fizetnek.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 360,3 pontos, 0,28 százalékos csökkenéssel, 127 890,41 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy az amerikai tőzsdéken elindult eladási hullám nyomán létrejött kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzza le a BUX-ot és mindez kihatott a vezető részvények közül az OTP-re, a Richterre és a Magyar Telekomra is.
Jelezte ugyanakkor, hogy a Mol tartotta magát, az olajpapír 1,35 százalékos emelkedése részben az olaj árfolyam megugrásának köszönhető, valamint még mindig van hatása a szerb NIS olajvállalat felvásárlásának is.
A Mol 52 forinttal, 1,35 százalékkal 3902 forintra erősödött, 4,2 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,25 százalékkal 40 250 forintra csökkent, forgalmuk 14,3 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,5 százalékkal 1970 forintra esett, forgalma 853,0 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,85 százalékkal 10 610 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 10 289,05 ponton zárt csütörtökön, ez 44,4 pontos, 0,43 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,07 forintról 381,30 forintra emelkedett 18 órakor.
Az atomenergia újra stratégiai jelentőségűvé válik, ahogy az adatközpontok energiaigénye nő, a klímacélok szigorodnak, és az energiabiztonság felértékelődik.
Áder János volt köztársasági elnököt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökét a február végén induló Planet Budapest 2026 kapcsán kérdeztünk.
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
A csökkenő adósságpályához erőteljesebb növekedés és/vagy nagyobb költségvetési fegyelem lenne szükséges.
Az elemzők szerint a tavalyi utolsó három hónapban a stagnálás után ismét, bár mérsékelt ütemben, nőhetett a magyar gazdaság.
2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak
A GKI Gazdaságkutató Zrt. felmérése szerint januárban a fogyasztók kilátásai nem változtak decemberhez képest, de a cégeké némileg romlottak.
A magyar vízkészletek 96%-a külföldről érkezik, és a szabályozatlan kutak miatt egy súlyos aszály akár a GDP 7%-át is elviheti.
Az új hálózatfejlesztési terv szerint 2035-re a nyári rendszerterhelés akár 14 100 MW fölé nőhet a hőszivattyúk és klímák térnyerésével.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
2024-ben több mint 226 ezer kártyás tranzakciót és banki átutalást érintő visszaélés történt Magyarországon 41,9 milliárd forint értékben.
Piaci értesülések szerint a Mol jóval magasabb árat fizethet a NIS-ért, mint amit korábban a szerb elnök említett.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter csütörtökön 10 órakor sajtótájékoztatót tart. Vélhetően kiderülnek a januári rezsistop részletei.
Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében.
Négy év börtönbüntetést ajánlottak fel neki az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.
Az emberi tevékenység és a globális feszültségek miatt az emberiség veszélyesen közel került a globális katasztrófához az atomtudósok szerint.
A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából.
