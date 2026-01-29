2026. január 29. csütörtök Adél
3 °C Budapest
Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Egyedül a Mol bírta a nyomást: így zárt a BUX csütörtökön

Pénzcentrum/MTI
2026. január 29. 18:44

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 360,3 pontos, 0,28 százalékos csökkenéssel, 127 890,41 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 23,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy az amerikai tőzsdéken elindult eladási hullám nyomán létrejött kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat húzza le a BUX-ot és mindez kihatott a vezető részvények közül az OTP-re, a Richterre és a Magyar Telekomra is.

Jelezte ugyanakkor, hogy a Mol tartotta magát, az olajpapír 1,35 százalékos emelkedése részben az olaj árfolyam megugrásának köszönhető, valamint még mindig van hatása a szerb NIS olajvállalat felvásárlásának is.

A Mol 52 forinttal, 1,35 százalékkal 3902 forintra erősödött, 4,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,25 százalékkal 40 250 forintra csökkent, forgalmuk 14,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,5 százalékkal 1970 forintra esett, forgalma 853,0 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,85 százalékkal 10 610 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 289,05 ponton zárt csütörtökön, ez 44,4 pontos, 0,43 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
