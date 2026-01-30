2026. január 30. péntek Martina, Gerda
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat ×
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Facebbok
HelloVidék

Kész horror: bűzlenek a tetemek egy vasi faluban, döglött disznókat dobtak egy kuka mellé

HelloVidék
2026. január 30. 09:45

Megdöbbentő látvány fogadta Egyházashetye határában azokat, akik arra jártak: több, egymásra dobott döglött disznót fotózott le egy olvasó, a tetemek egy kuka mellett hevertek. A nyugat.hu beszámolója szerint a bejelentő azt állítja, hogy az állati tetemek napok óta a helyszínen vannak, és elviselhetetlen bűzt árasztanak.

A nyugat.hu szerkesztőségéhez eljuttatott fotók alapján valóban több állattetem látható a közterületen, szabálytalanul elhelyezve. Egyelőre nem tudni, ki és milyen körülmények között hagyta ott a döglött állatokat, és az sem világos, mikor és hogyan gondoskodnak az elszállításukról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek szerint az ilyen esetek nem csupán esztétikai problémát jelentenek. Az állati tetemek szabálytalan elhelyezése komoly közegészségügyi és fertőzésveszélyt hordozhat, különösen, ha hosszabb ideig maradnak a szabadban. Ilyenkor az önkormányzatnak vagy az illetékes hatóságnak kell intézkednie az állatok szakszerű elszállításáról és ártalmatlanításáról.

A lap megkeresésére egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, történt-e már bejelentés a hatóságok felé, illetve mikor számíthatnak a környéken élők a helyzet rendezésére. 

Címlapkép: Facebook
 
 
 
 
 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

 
 
 
#egészség #önkormányzat #hulladék #falu #hatóság #környezetszennyezés #hellovidék #fertőzésveszély #hulladékkezelés #vas #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:45
09:36
09:28
09:16
Pénzcentrum
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
Kész őrület, mennyiért bálozik idén a fővárosi, vidéki elit: bődületes kiadás lehet egy táncos este
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
2
2 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
7 napja
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
4
1 hete
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
5
2 hete
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életbiztosítás
olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás... stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 10:02
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 09:02
Most közölték a hatóságok: súlyosan fertőző, veszélyes vírus jelenlétét mutatták ki Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 30. 08:59
Olyan esőzés csap le erre a térségre, amilyen már rég volt: ez kemény lesz