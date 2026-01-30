Kész horror: bűzlenek a tetemek egy vasi faluban, döglött disznókat dobtak egy kuka mellé

Megdöbbentő látvány fogadta Egyházashetye határában azokat, akik arra jártak: több, egymásra dobott döglött disznót fotózott le egy olvasó, a tetemek egy kuka mellett hevertek. A nyugat.hu beszámolója szerint a bejelentő azt állítja, hogy az állati tetemek napok óta a helyszínen vannak, és elviselhetetlen bűzt árasztanak.

A nyugat.hu szerkesztőségéhez eljuttatott fotók alapján valóban több állattetem látható a közterületen, szabálytalanul elhelyezve. Egyelőre nem tudni, ki és milyen körülmények között hagyta ott a döglött állatokat, és az sem világos, mikor és hogyan gondoskodnak az elszállításukról.

A szakemberek szerint az ilyen esetek nem csupán esztétikai problémát jelentenek. Az állati tetemek szabálytalan elhelyezése komoly közegészségügyi és fertőzésveszélyt hordozhat, különösen, ha hosszabb ideig maradnak a szabadban. Ilyenkor az önkormányzatnak vagy az illetékes hatóságnak kell intézkednie az állatok szakszerű elszállításáról és ártalmatlanításáról.

A lap megkeresésére egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, történt-e már bejelentés a hatóságok felé, illetve mikor számíthatnak a környéken élők a helyzet rendezésére.

