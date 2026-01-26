2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Group of little birds feeding on bird feeder with suet fat ball. Blue tit and Great tit. Winter time
HelloVidék

Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó

Pais-Horváth Szilvia
2026. január 26. 17:30

Bár a héten enyhülni látszik a tél, az igazi tavaszra még azért legalább mésfél hónapot várni kell. Ilyenkor a kertben, erdőszélen élő madarak különösen rászorulnak az emberi segítségre. Sokan azt gondolják, hogy csak drága bolti madáreleséggel lehet segíteni rajtuk, pedig könnyen készíthetünk házilag is tápláló cinkegolyót vagy magkeveréket. Mutatjuk, hogyan állj neki!

Sok madárfaj tölti nálunk a telet, ilyenkor még jobban rászorulnak az emberi segítségre. Ennek a potenciálisan kb. 50 madárfajt érintő, hónapokon át tartó madárvédelmi feladatnak évszázados hagyománya van Magyarországon. 

Néhány évtizeddel ezelőtt, gyerekkoromban, emlékszem még szalonnát lógattunk a deres fák ágaira, így segítve a madarakat a túlélésben. A szalonna azonban sós, ezért nem ez a legideálisabb megoldás. Ma már szinte minden hipermarketben kapható cinkegolyó, jó hír viszont, hogy ezt otthon mi magunk is, pillanatok alatt elkészíthetjük: alig kell hozzá néhány alapanyag, cserébe télen is bőven lesz miben gyönyörködni a kertben, ha kiakasztjuk a fákra.

De miért is etessük a madarakat?

A Magyar Madártani Egyesület tanácsai szerint fontos szabály, hogy ha egyszer elkezdjük a madarak etetését, azt ne hagyjuk abba. A könnyen elérhető táplálék ilyenkor létfontosságú számukra: a mindössze 10 gramm körüli testsúlyú kistestű madarak számára –10 °C alatt a folyamatos etetés jelentheti a túlélést. Ha mégsem tudjuk rendszeresen biztosítani az eleséget, inkább fokozatosan csökkentsük a kihelyezett mennyiséget, hogy a madarak időben tovább tudjanak keresgélni más táplálékforrás után.

Az állati zsiradék viszont fontos téli madáreleség

Az olyan gyengébb csőrű, kistestű rovarevő fajoknak, mint az: ökörszem, vörösbegy vagy az áttelelő házi rozsdafarkú, barátposzáta, csilpcsalpfüzike - melyek nem tudják megtörni a magokat - a fagyban is képlékeny zsiradék (és az alma) a legfontosabb táplálék lehet. Ezért fontos, hogy a klasszikus nem sós vagy kifőzött szalonna pótlás mellett az egyéb szóba jöhető eleségféleségekről is szót ejtsünk.

Hová tegyük az etetőt?

Az etető helyét nyugodt, a háziállatoktól és életterünktől távol eső területen célszerű elhelyezni. A közelben lévő bokrok vagy cserjék biztonságos búvóhelyként szolgálnak, ha a madarak megijednének. Ha kutyánk vagy macskánk van, érdemes az etetőt magasabbra rakni.

Mivel etessünk?

A téli madáretetésnél három fő típusú táplálékot érdemes biztosítani: olajos magvakat, állati zsiradékot és gyümölcsöt.

  • Olajos magvak: a nem sózott, nem pirított napraforgó a legfontosabb, de keverhetünk hozzá kölest, muhart, pinty- és hullámos papagáj magkeveréket is. Különösen a törött napraforgómag kedvelt a kis csőrű madarak, például vörösbegy és ökörszem számára. Natúr dió, mogyoró, kesudió, pisztácia szintén adható.
  • Állati zsiradék: sertés-, kacsa- vagy libaháj, sótlan szalonna, faggyú, zsírszalonna, valamint a kereskedelemben kapható cinkegolyók.
  • Gyümölcs: leginkább alma. Felakaszthatjuk bokrok és fák ágcsonkjaira, vagy tehetjük a talajra, így minden lágyevő madárhoz eljut.
@harmoniaokokert

♬ original sound - Derek Floren

Lássuk akkor, hogyan készíthetjük el otthon a cinkegolyót?

Otthoni madáreleséghez a következőképpen készíthetünk cinkegolyót:

  • Vegyünk egy tálban disznózsírt (vagy más állati zsiradékot), és olvasszuk fel.
  • Keverjünk hozzá különböző magvakat: napraforgó, tökmag, köles, dió, mogyoró – akár maradék magkeveréket is felhasználhatunk.
  • Formázzunk belőle golyókat, és tegyük hűvös helyre dermedni.

A kész cinkegolyókat akasszuk fákra, bokrokra, vagy helyezzük madáretetőbe.

Az etetőkön sok madár fordul meg, ezért fontos a tisztán tartás. Esős vagy nyirkos időben pár naponta tisztítsuk ki az etetőt, távolítsuk el a megmaradt eleséget, és öblítsük át enyhe fertőtlenítőszeres vízzel. Ez segít megelőzni a betegségek terjedését.
Címlapkép: Getty Images
Agrárszektor  |  2026. január 26. 17:31
Ijesztő jelentés látott napvilágot: egyre rosszabb a helyzet Magyarországon