A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Bár a héten enyhülni látszik a tél, az igazi tavaszra még azért legalább mésfél hónapot várni kell. Ilyenkor a kertben, erdőszélen élő madarak különösen rászorulnak az emberi segítségre. Sokan azt gondolják, hogy csak drága bolti madáreleséggel lehet segíteni rajtuk, pedig könnyen készíthetünk házilag is tápláló cinkegolyót vagy magkeveréket. Mutatjuk, hogyan állj neki!
Sok madárfaj tölti nálunk a telet, ilyenkor még jobban rászorulnak az emberi segítségre. Ennek a potenciálisan kb. 50 madárfajt érintő, hónapokon át tartó madárvédelmi feladatnak évszázados hagyománya van Magyarországon.
Néhány évtizeddel ezelőtt, gyerekkoromban, emlékszem még szalonnát lógattunk a deres fák ágaira, így segítve a madarakat a túlélésben. A szalonna azonban sós, ezért nem ez a legideálisabb megoldás. Ma már szinte minden hipermarketben kapható cinkegolyó, jó hír viszont, hogy ezt otthon mi magunk is, pillanatok alatt elkészíthetjük: alig kell hozzá néhány alapanyag, cserébe télen is bőven lesz miben gyönyörködni a kertben, ha kiakasztjuk a fákra.
De miért is etessük a madarakat?
A Magyar Madártani Egyesület tanácsai szerint fontos szabály, hogy ha egyszer elkezdjük a madarak etetését, azt ne hagyjuk abba. A könnyen elérhető táplálék ilyenkor létfontosságú számukra: a mindössze 10 gramm körüli testsúlyú kistestű madarak számára –10 °C alatt a folyamatos etetés jelentheti a túlélést. Ha mégsem tudjuk rendszeresen biztosítani az eleséget, inkább fokozatosan csökkentsük a kihelyezett mennyiséget, hogy a madarak időben tovább tudjanak keresgélni más táplálékforrás után.
Az állati zsiradék viszont fontos téli madáreleség
Az olyan gyengébb csőrű, kistestű rovarevő fajoknak, mint az: ökörszem, vörösbegy vagy az áttelelő házi rozsdafarkú, barátposzáta, csilpcsalpfüzike - melyek nem tudják megtörni a magokat - a fagyban is képlékeny zsiradék (és az alma) a legfontosabb táplálék lehet. Ezért fontos, hogy a klasszikus nem sós vagy kifőzött szalonna pótlás mellett az egyéb szóba jöhető eleségféleségekről is szót ejtsünk.
Hová tegyük az etetőt?
Az etető helyét nyugodt, a háziállatoktól és életterünktől távol eső területen célszerű elhelyezni. A közelben lévő bokrok vagy cserjék biztonságos búvóhelyként szolgálnak, ha a madarak megijednének. Ha kutyánk vagy macskánk van, érdemes az etetőt magasabbra rakni.
Mivel etessünk?
A téli madáretetésnél három fő típusú táplálékot érdemes biztosítani: olajos magvakat, állati zsiradékot és gyümölcsöt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- Olajos magvak: a nem sózott, nem pirított napraforgó a legfontosabb, de keverhetünk hozzá kölest, muhart, pinty- és hullámos papagáj magkeveréket is. Különösen a törött napraforgómag kedvelt a kis csőrű madarak, például vörösbegy és ökörszem számára. Natúr dió, mogyoró, kesudió, pisztácia szintén adható.
- Állati zsiradék: sertés-, kacsa- vagy libaháj, sótlan szalonna, faggyú, zsírszalonna, valamint a kereskedelemben kapható cinkegolyók.
- Gyümölcs: leginkább alma. Felakaszthatjuk bokrok és fák ágcsonkjaira, vagy tehetjük a talajra, így minden lágyevő madárhoz eljut.
@harmoniaokokert ♬ original sound - Derek Floren
Lássuk akkor, hogyan készíthetjük el otthon a cinkegolyót?
Otthoni madáreleséghez a következőképpen készíthetünk cinkegolyót:
- Vegyünk egy tálban disznózsírt (vagy más állati zsiradékot), és olvasszuk fel.
- Keverjünk hozzá különböző magvakat: napraforgó, tökmag, köles, dió, mogyoró – akár maradék magkeveréket is felhasználhatunk.
- Formázzunk belőle golyókat, és tegyük hűvös helyre dermedni.
A kész cinkegolyókat akasszuk fákra, bokrokra, vagy helyezzük madáretetőbe.
Az etetőkön sok madár fordul meg, ezért fontos a tisztán tartás. Esős vagy nyirkos időben pár naponta tisztítsuk ki az etetőt, távolítsuk el a megmaradt eleséget, és öblítsük át enyhe fertőtlenítőszeres vízzel. Ez segít megelőzni a betegségek terjedését.
Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár február 14-én hatalmas vállalásra készül: a Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel.
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: a februártól márciusig tartó párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik az utakat, így fokozottan veszélyeztetettek.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
A századforduló polgári étkezési kultúráját bemutató tárlattal indul az év a szombathelyi múzeumokban.
Boros Sarolta a vidék eldugott szegletében, egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a télen, mennyire bírja a jurta szigetelése...
Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit.
Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó
A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt.
Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Ritka alkalom, amikor a Balaton valóban „téli arcát” mutatja – idén azonban minden feltétel adott hozzá. Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron.
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet...
Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!
Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
Te is kíváncsi vagy arra, hogyan készítik elő a több ezer állat lakomáját egy állatkertben? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is...
Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a...
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.