Nem állt meg a Rákos-pataknál az olajszennyezés: az anyagot már a Dunában is észlelték. A hatóságok szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben, hanem...
Vége a nosztalgiázásnak Egerben: eladó a kultikus múzeum - de mi lesz a sok retró kinccsel?
Bezár Eger belvárosának kultikus helye: eladó a Retro Múzeum! Tágas terei, ikonikus hangulata és központi elhelyezkedése miatt az ingatlan akár üzletként, vendéglátóhelyként vagy befektetésként is ideális lehet. A kérdés azonban sokakat foglalkoztat: mi lesz a rengeteg retró kinccsel, amelyek évek óta a múzeum különlegességét adják?
Nem újdonság, az országban sorra zárnak be a vendéglátóhelyek és élelmiszerüzletek a dráguló rezsi, az alapanyagárak és a csökkenő vásárlóerő miatt - erről a HelloVidék nemrégiben külön is cikkezett. Eger belvárosában most viszont valami igazán ikonikus épület került a piacra: egy Retro Múzeum!
A Hatvani kapu tér közelében álló, 566 négyzetméteres, kétszintes épületben eddig a Retro Múzeum működött, ami gyorsan kultikus helyszínné nőtte ki magát Egerben. A múzeum 2023 júniusában nyitotta meg kapuit, és tényleg időutazásra invitált: a berendezések, tárgyak és dekorációk között könnyen visszarepülhetett az ember az elmúlt évtizedek keserédes szocreál hangulatába.
Most viszont egyszer időre biztosan vége az egri nosztalgiázásnak: a Hatvani kapu tér szomszédságában álló, kétszintes, folyamatosan karbantartott épületet eladásra kínálják. Az Ingatlan.com-on is szereplő hirdetésben a múzeum raktárként szerepel, kikiáltási ára pedig 95 millió forint.
A múzeum nemcsak hangulatos volt, de praktikus is: tágas terei és központi elhelyezkedése miatt akár üzletnek, vendéglátóhelynek, kulturális vagy közösségi térnek, sőt raktárnak is tökéletes. Ahogy az hirdetésben írják, befektetőknek is ideális: könnyen kiadható, gyorsan adaptálható különböző célokra, hosszú távon pedig komoly potenciált rejt magában.
Az Egriügyek.hu megkérdezte az egyik tulajdonost is, hogy az eladás érinti-e az évente több tízezer látogatót vonzó kiállítást. Válaszában egyelőre annyit mondott: a helyzet bonyolult, és még nem látszik tisztán a múzeum jövője.
Címlapkép: Facebook/Retro Múzeum Eger
Ha a közeljövőben gemenci kirándulást terveznél, érdemes előbb tájékozódni. Az erdőgazdaság februártól ideiglenes látogatási tilalmat vezet be.
Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja.
Hónapokig tartó civil tiltakozás, szakmai kifogások és hatósági vizsgálatok után elkaszálta a kormányhivatal a csobánkai dolomitbánya újranyitásának tervét.
Egyre dominánsabb a budapesti agglomeráció: egyre több településről ingáznak ide a dolgozók. De mi marad így a vidéki városoknak? Hardi Tamás friss kutatása erre is...
Nem mindennapi sportesemény érkezik Veszprémbe: február 21-én, szombaton lépcsőfutó versenyt rendeznek a város ikonikus épületében, a Húszemeletesben.
A tél legnagyobb gasztrobulija jön: Miskolci Kocsonyafesztivál 2026 – teljes program és sztárfellépők
A 2026-os Kocsonyafesztivál február 6. és 8. között várja a téli gasztronómia rajongóit, akik idén nemcsak az ízek miatt látogathatnak Miskolcra. Íme a részletes programajánló!
A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett. Az előkelő listára felkerült egy vidéki nagyváros is,...
Sokan töltötték a hétvégét a Balatonnál. Volt, aki csak sétált, mások korcsolyáztak – és akadt olyan is, aki bevállalta a „Balcsi-átbringázást”.
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsán: a civilek az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki a kiszáradt területen.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.
Múlt héten röppent fel a hír, hogy bezárhat a paksi Spar. Mostanra kiderült: nem szóbeszédről van szó, az üzletlánc pedig meg is nevezte a bezárás...
Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár február 14-én hatalmas vállalásra készül: a Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel.
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: a februártól márciusig tartó párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik az utakat, így fokozottan veszélyeztetettek.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
A századforduló polgári étkezési kultúráját bemutató tárlattal indul az év a szombathelyi múzeumokban.
Boros Sarolta a vidék eldugott szegletében, egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a télen, mennyire bírja a jurta szigetelése...
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
