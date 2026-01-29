Vége a nosztalgiázásnak Egerben: eladó a kultikus múzeum - de mi lesz a sok retró kinccsel?

Bezár Eger belvárosának kultikus helye: eladó a Retro Múzeum! Tágas terei, ikonikus hangulata és központi elhelyezkedése miatt az ingatlan akár üzletként, vendéglátóhelyként vagy befektetésként is ideális lehet. A kérdés azonban sokakat foglalkoztat: mi lesz a rengeteg retró kinccsel, amelyek évek óta a múzeum különlegességét adják?

Nem újdonság, az országban sorra zárnak be a vendéglátóhelyek és élelmiszerüzletek a dráguló rezsi, az alapanyagárak és a csökkenő vásárlóerő miatt - erről a HelloVidék nemrégiben külön is cikkezett. Eger belvárosában most viszont valami igazán ikonikus épület került a piacra: egy Retro Múzeum!

A Hatvani kapu tér közelében álló, 566 négyzetméteres, kétszintes épületben eddig a Retro Múzeum működött, ami gyorsan kultikus helyszínné nőtte ki magát Egerben. A múzeum 2023 júniusában nyitotta meg kapuit, és tényleg időutazásra invitált: a berendezések, tárgyak és dekorációk között könnyen visszarepülhetett az ember az elmúlt évtizedek keserédes szocreál hangulatába.

Most viszont egyszer időre biztosan vége az egri nosztalgiázásnak: a Hatvani kapu tér szomszédságában álló, kétszintes, folyamatosan karbantartott épületet eladásra kínálják. Az Ingatlan.com-on is szereplő hirdetésben a múzeum raktárként szerepel, kikiáltási ára pedig 95 millió forint.

A múzeum nemcsak hangulatos volt, de praktikus is: tágas terei és központi elhelyezkedése miatt akár üzletnek, vendéglátóhelynek, kulturális vagy közösségi térnek, sőt raktárnak is tökéletes. Ahogy az hirdetésben írják, befektetőknek is ideális: könnyen kiadható, gyorsan adaptálható különböző célokra, hosszú távon pedig komoly potenciált rejt magában.

Az Egriügyek.hu megkérdezte az egyik tulajdonost is, hogy az eladás érinti-e az évente több tízezer látogatót vonzó kiállítást. Válaszában egyelőre annyit mondott: a helyzet bonyolult, és még nem látszik tisztán a múzeum jövője.

Címlapkép: Facebook/Retro Múzeum Eger