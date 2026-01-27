2026. január 27. kedd Angelika
6 °C Budapest
Nem semmi vállalás: döbbenetes fotókon, hogyan bringázta át a Balatont – a jégen
Nem semmi vállalás: döbbenetes fotókon, hogyan bringázta át a Balatont – a jégen

2026. január 27. 09:45

A vasárnapi felmelegedés után már életveszélyes rámenni a Balaton jegére, de a hétvégén még sokan töltötték ott a szabadidejüket. Volt, aki csak sétált, mások korcsolyáztak, fakutyáztak, és a parton állva tényleg úgy tűnt, mintha egy strandos nyári hétvége köszönne vissza.

Keveseknek jutott eszébe az, amit egy Facebook-posztban láttam: valaki körbebiciklizte a Balatont – a jégen. Nem ész nélkül, nem vakmerően, hanem kifejezetten tudatosan.

A posztoló részletesen leírta, hogyan készült fel a szombati „Balcsi-átbringázásra”, és ebből gyorsan kiderül: ez nem egy "hülyegyerekeknek" való terep, hanem egy végiggondolt, extrém vállalkozás.

Vonattal érkezett Akarattyára, így megúszta az autózást, a parkolással járó szenvedést és a felesleges környezetterhelést is. Előre tájékozódott egy korcsolyás csapattól, akik korábban már körbekorizták a tavat, és pontosan tudták, mely szakaszok járhatók, hol nem érdemes próbálkozni.

Nem a legdrágább bringáját vitte: „feláldozható bicóval” indult el, hogy baj esetén még véletlenül se azon járjon az esze, hogyan mentse meg a kerékpárt. Szöges gumikkal készült, bár leírta, hogy a tó sok helyen annyira nem volt makulátlan tükörjég, hogy enélkül is bringázható lett volna. Biztos, ami biztos, több váltás ruhát is pakolt.

Az egyik legfontosabb eszköz egy nagyjából másfél méteres, erős léc volt. Ezzel folyamatosan szondázta a jég vastagságát, és ha kellett volna, másodlagos funkcióként a saját mentését is segíthette volna: keresztbe téve a beszakadt jégen csökkenti a terhelést, és támaszt ad a kimászáshoz.

A haladás sem volt ész nélküli. Ahol korcsolyanyomok vezettek, ott gyorsabban ment, máshol lassított. Figyelte a madarakat is: a vízi madarak mindig a víz közelében vannak, ezért nagy ívben kerülte őket. Rianásoknál megállt, szondázott, és ha a bottal át tudta ütni a jeget, ott nem ment tovább.

A végén ő maga is leszögezte: ez nem való bárkinek. De szerinte, ha az ember odafigyel, felkészül, és tisztában van a kockázatokkal, minden extrém dolognak megvan a maga helye.

 
