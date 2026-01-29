Újra feltűnt a magyar erdők rejtőzködő ragadozója: vadkamerának pózolt a börzsönyi vadmacska

Újra felbukkant a börzsönyi vadmacska: a ritka ragadozót kameracsapdák rögzítették, ahogy nappal portyázik és jelöli a területét. A felvételek nemcsak látványosak, hanem fontos időszakot is jeleznek az állat életében.

Újra megmutatta magát a Börzsöny egyik legóvatosabb lakója: a vadmacskát január 18. és 23. között rögzítették vadkamerák egy Nógrád község közelében kialakított lesen. A felvételeket Povazsan Ferenc készítette, aki évek óta dokumentálja az erdő rejtett életét.

Povazsan Ferenc Nógrád községben lakik a Börzsöny lábánál. Amikor ideje engedi a természetet járja és fotózik, ami teljes kikapcsolódást nyújt a számára. Van egy épített lese, ahova nagyon szeret beülni és zavarás nélkül figyelni az erdő lakóit. Az első vadkameráját 2020-ban helyezte ki, és már abban az évben sikerült neki rögzíteni egy vadmacskát - írta a hír kapcsán a Sokszínű Vidék. Ekkor kezdődtek el az élményei ezzel a ritka és rendkívül rejtőzködő ragadozóval. Azóta többször is visszatért ugyanarra a területre: korábban fácánkakassal együtt, sőt egy vörös rókával való összecsapás közben is lencsevégre kapta a vadmacskát

A havazás nappal is előcsalogatta

A mostani felvételek különlegessége, hogy a vadmacska napközben is aktívabbá vált, ami Povazsan Ferenc szerint összefügghet a havas időjárással és az élelemkereséssel. A régi kamera mellé egy újabb eszközt is kihelyezett, így jól látható, milyen közel merészkedik az állat, és az is, ahogy szagjelekkel megjelöli a területét.

– Elérkeztünk az erdő óvatos ragadozóinak egyik legfontosabb időszakához, a párválasztáshoz – mesélte a szakember.

Közeleg a párzási időszak

Az európai vadmacskák nászideje jellemzően tél végére, kora tavaszra esik, általában február elejétől márciusig tart. A nőstények rövid ideig tüzelnek, a hímek ilyenkor nagy területeket járnak be, hang- és szagjelekkel kommunikálnak, gyakran feladva megszokott rejtőzködő életmódjukat.

A vadmacskák párzása azonban - ahogy a szakember is elmondta - nem egy romantikus, hosszas udvarlás eredménye; sokkal inkább egy gyors, ösztönös és gyakran erőszakosnak tűnő biológiai aktus.

Ez az időzítés biztosítja, hogy a kölykök tavasszal szülessenek meg, amikor már kedvezőbbek a körülmények és több az elérhető táplálék.

A vadmacska vemhességi ideje átlagosan 63–69 nap

Ez idő alatt a nősténynek sokkal több energiát kell felvennie, ami megnövekedett vadászati aktivitással jár. A vemhesség utolsó heteiben a nőstény megkezdi a vacka előkészítését. A vadmacskák a legbiztonságosabb, leginkább rejtett helyeket keresik, hogy minimalizálják a ragadozók és az emberi zavarás kockázatát

A fialás általában áprilisban vagy májusban történik. Egy alomban jellemzően 2–4 vadmacska kölyök születik. A kölykök vakon és teljesen kiszolgáltatottan jönnek a világra, súlyuk mindössze néhány gramm. Teljesen függenek anyjuk melegétől és tejétől.

Fokozott védelemre van szükség

A vadmacska fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke egyedenként 250 ezer forint. Állományát az élőhelyek feldarabolódása, a közúti gázolások és a kivadult házi macskákkal való keveredés is veszélyezteti.

A Budakeszi Vadaspark arra hívja fel a figyelmet, hogy a párzási időszakban az állatok gyakrabban keresztezik az utakat, ezért fokozott óvatosságot kérnek a közlekedőktől. A Pilisi Parkerdő és a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén észlelt elütött vagy sérült egyedeket a természetvédelmi őrszolgálatnak kell jelezni.