Bakancslistás téli varázslat hazánk egyik legszebb vizes élőhelyén: sétálj rigók és vörösbegyek között!

Ha szeretnéd testközelből látni a téli madárvilágot, ne hagyd ki a január 31-i Dinnyési-fertői madárles túrát. Napraforgóval, dióval és cinkegolyóval csalogathatod a cinegéket, vörösbegyeket és rigókat, sőt, a gyűrűzés után szabadon engedheted a megfigyelt madarakat.

A könnyű, 3 km-es séta során a természetjárók a Fejér megyei Dinnyési-fertő több etetőhelyét látogathatják meg, ahol a madarak téli táplálékát kínálják: napraforgót, diót, cinkegolyót és almát. A harkályoknak a dió és faggyú a kedvence, a cinegéket és az őszapókat pedig a cinkegolyók vonzzák. A vörösbegyek és rigók az almával kedveskednek a résztvevőknek.

A túra különlegessége, hogy a madarakat függönyhálóval fogják meg, gyűrűzés után pedig a látogatók engedhetik őket szabadon – így testközelből követhetik a ritka madarak életét és viselkedését.

Miért különleges a Dinnyési-fertő?

A Dinnyési-fertő Magyarország egyik kiemelten fontos védett vizes élőhelye Fejér megyében, amely valaha a Velencei-tó folytatását képezte. A területet 1966 óta védik, és 529 hektáron nyújt zavartalan élőhelyet többek között gém‑ és récetömegeknek, valamint számos vízimadár‑fajnak.

A Dinnyési-fertő Ramsari egyezmény szerinti nemzetközi jelentőségű vadvize, különösen a madárvonulási szezonok idején látványos: ősszel több tízezer ludat és récét láthatnak az odalátogatók. A nádasaiban és sekély vizein költő madarak mellett épített madárlesek és megfigyelő tornyok teszik lehetővé, hogy a természet szerelmesei zavartalanul figyelhessék a madarakat.

Tudnivalók a részvételhez:

Időpont: 2026. január 31., szombat, 9:00

Találkozó: Dinnyés, Rózsa utca sarka, gólyafészek mellett, 2. tanösvény tábla

Túra hossza: 3 km, kb. 3 óra

Részvételi díj: 3 000 Ft/fő (online: 2 600 Ft), kedvezményes diák/nyugdíjas/pedagógus: 2 000 Ft/fő (online: 1 700 Ft)

A jegyek kedvezőbb áron online is megvásárolhatók, a helyszíni részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.