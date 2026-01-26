2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
CÍmlapkép: youtube
HelloVidék

Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó

HelloVidék
2026. január 26. 19:45

Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsa határában: a helyi önkéntes vízőrzők az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki egy korábban kiszáradt területen. A projektet a Nem víznek való vidék YouTube-csatornáján is dokumentálta.

Elképesztő eredményt értek el civilek Kiskunmajsa határában. A marispusztai önkéntes vízőrzők két hónap alatt újraélesztettek egy komplett kiszáradt területet, az elvezetett vízből okos megoldással élővilágot alakítottak ki. A projektről kisfilm is készült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kezdeményezés 2025 szeptemberében indult Nagyapáti Oszkár vezetésével. A cél az volt, hogy a korábban elvezetett, nagyjából 60 centiméter mély víz visszajusson a területre. A csapat helyi gazdákból, vállalkozókból, tanárokból és önkéntesekből állt, akik árkokat ástak, földet hordtak és a munkagépeknek utat építettek, így megtartva a területen a vizet – kezdeti számítások szerint akár 7 600 köbmétert.

December 17-én már csónakáztak a területen

Az Élhető Kiskunmajsa Egyesület elnöke, Fülöp Zoltán a kisfilmben elmondta, hogy az elárasztás volt az egyetlen megoldás, mivel a térségben nincs más vízforrás. A helyi Jonathermál Zrt. fürdőjéből és egy közeli kertészetből származó elfolyó vizet sikerült visszatartani, ami javítja a talaj vízellátottságát és a mezőgazdasági lehetőségeket is.

A projekt eredménye látványos: már novemberben betört a víz, decemberre pedig 50–60 centiméter mély lett a vízréteg, és a területen csónakázni is lehetett. A kezdeményezők szerint a két hónap alatt kialakult vízi élőhely önmagáért beszél, és új életet lehelt Marispusztába.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A kisfilm bemutatja, hogyan alakult át a terület a kezdeti legelőhöz hasonló állapotból egy gazdag, vízzel borított ökoszisztémává, amely jelentős víztartó és élőhelyi szerepet tölt be a térségben.
Címlapkép: Getty Images
#víz #belföld #környezetvédelem #önkéntes #mezőgazdaság #youtube #vízügy #természet #hellovidék #ökológia #bács-kiskun

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:02
19:45
19:32
19:17
Pénzcentrum
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
2
1 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
3 napja
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
4
2 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
5
5 napja
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Refinanszírozó pénzintézet
Az a pénzintézet, amely a forrást biztosítja a bank számára valamely hitel nyújtásához. Refinanszírozott hitel esetén tehát a bank a pénzügyi intézménytől kapott forrást továbbítja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 18:57
Kiderült a nagy vitamin-titok: itt az igazság - pénzkidobás vagy az egészségünk záloga?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 18:03
Kvíz: Mennyit tudsz a történelem egyik legborzasztóbb népirtásáról, a holokausztról? Most kiderül!
Agrárszektor  |  2026. január 26. 19:28
Egyre több alkohol marad a raktárakban: sok gyártó leállította a termelést