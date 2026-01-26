Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsa határában: a helyi önkéntes vízőrzők az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki egy korábban kiszáradt területen. A projektet a Nem víznek való vidék YouTube-csatornáján is dokumentálta.
A kezdeményezés 2025 szeptemberében indult Nagyapáti Oszkár vezetésével. A cél az volt, hogy a korábban elvezetett, nagyjából 60 centiméter mély víz visszajusson a területre. A csapat helyi gazdákból, vállalkozókból, tanárokból és önkéntesekből állt, akik árkokat ástak, földet hordtak és a munkagépeknek utat építettek, így megtartva a területen a vizet – kezdeti számítások szerint akár 7 600 köbmétert.
December 17-én már csónakáztak a területen
Az Élhető Kiskunmajsa Egyesület elnöke, Fülöp Zoltán a kisfilmben elmondta, hogy az elárasztás volt az egyetlen megoldás, mivel a térségben nincs más vízforrás. A helyi Jonathermál Zrt. fürdőjéből és egy közeli kertészetből származó elfolyó vizet sikerült visszatartani, ami javítja a talaj vízellátottságát és a mezőgazdasági lehetőségeket is.
A projekt eredménye látványos: már novemberben betört a víz, decemberre pedig 50–60 centiméter mély lett a vízréteg, és a területen csónakázni is lehetett. A kezdeményezők szerint a két hónap alatt kialakult vízi élőhely önmagáért beszél, és új életet lehelt Marispusztába.
A kisfilm bemutatja, hogyan alakult át a terület a kezdeti legelőhöz hasonló állapotból egy gazdag, vízzel borított ökoszisztémává, amely jelentős víztartó és élőhelyi szerepet tölt be a térségben.
A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: a februártól márciusig tartó párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik az utakat, így fokozottan veszélyeztetettek.
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
Kóstoltad már a tejbetarhonyát? Erről a régi ételről megfeledkeztek a magyarok, pedig felveszi a versenyt bármelyik édes kásaféleséggel. Mutatjuk, hogyan készül!
A századforduló polgári étkezési kultúráját bemutató tárlattal indul az év a szombathelyi múzeumokban.
Boros Sarolta a vidék eldugott szegletében, egy jurtában él – egy új videóban pedig megmutatja, milyen az élet a télen, mennyire bírja a jurta szigetelése...
Ha hétvégi téli programot keresel, ne böngész tovább, összegyűjtöttük Magyarország legszebb, Budapesthez közeli szánkópályáit.
Kiadták a figyelmeztetést, életveszélyes lehet a jég: újabb rianások és beszakadások a Balatonon + Videó
A Balaton jegén továbbra is előfordulnak veszélyes területek, különösen Siófoknál, ahol a Bahart közforgalmú kikötő keleti mólója előtti szakaszon a jég felnyílt.
Az új járművek, drónok és digitális eszközök célja, hogy hatékonyabbá váljon a terepi munka, az ellenőrzés és az adatgyűjtés egyaránt.
Hihetetlen: száz és kétszáz forintos buszbérletet vezetnek be egy magyar városban, ők utazhatnak ennyiért
A diákok és nyugdíjasok havi 100, a felnőttek 200 forintért utazhatnak a mosonmagyaróvári járatokon.
Ritka alkalom, amikor a Balaton valóban „téli arcát” mutatja – idén azonban minden feltétel adott hozzá. Kilenc év szünet után jégkarnevált rendeznek Balatonföldváron.
Most, hogy szibériai hideg köszöntött ránk, és napközben is fagyosan didergünk, ezerrel fűtjük a cserépkályhát, ezért nem érdemes kidobni a keletkezett fahamut. Különösen jól jöhet...
Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!
Ritka döntést hozott egy zalai gyógyfürdő: egész évre befagyasztották a belépőárakat, miközben az energia- és bérköltségek folyamatosan emelkedtek. A kockázatos lépés végül bejött, a fürdő...
Te is kíváncsi vagy arra, hogyan készítik elő a több ezer állat lakomáját egy állatkertben? A látványos videó nemcsak a mennyiségekről, hanem a változatosságról is...
Az ózdi Bolyki-tónál is már biztonságosnak ítélték a jégvastagságot, de a korcsolyázás továbbra is csak óvatosan ajánlott.
Rendkívüli közleményt adott ki a balatonszemesi önkormányzat: a helyi focipálya tervezett beépítése már nem szerepel a napirenden. A közösség petícióval küzdött a zöldterület és a...
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
A fagy tényleg megállíthatja a dióburokfúrólégy pusztítását? Idén végre terem majd a kiskertekben is dió? Két hazai szakembert kérdeztünk a helyzetről és a kilátásokról.
Beragadt a szmog a Sajó-völgyében: több borsodi településen már rendkívül szennyezett a levegő.
