Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó

Elképesztő eredményt értek el civilek Kiskunmajsa határában. A marispusztai önkéntes vízőrzők két hónap alatt újraélesztettek egy komplett kiszáradt területet, az elvezetett vízből okos megoldással élővilágot alakítottak ki. A projektről kisfilm is készült.

A kezdeményezés 2025 szeptemberében indult Nagyapáti Oszkár vezetésével. A cél az volt, hogy a korábban elvezetett, nagyjából 60 centiméter mély víz visszajusson a területre. A csapat helyi gazdákból, vállalkozókból, tanárokból és önkéntesekből állt, akik árkokat ástak, földet hordtak és a munkagépeknek utat építettek, így megtartva a területen a vizet – kezdeti számítások szerint akár 7 600 köbmétert.

December 17-én már csónakáztak a területen

Az Élhető Kiskunmajsa Egyesület elnöke, Fülöp Zoltán a kisfilmben elmondta, hogy az elárasztás volt az egyetlen megoldás, mivel a térségben nincs más vízforrás. A helyi Jonathermál Zrt. fürdőjéből és egy közeli kertészetből származó elfolyó vizet sikerült visszatartani, ami javítja a talaj vízellátottságát és a mezőgazdasági lehetőségeket is.

A projekt eredménye látványos: már novemberben betört a víz, decemberre pedig 50–60 centiméter mély lett a vízréteg, és a területen csónakázni is lehetett. A kezdeményezők szerint a két hónap alatt kialakult vízi élőhely önmagáért beszél, és új életet lehelt Marispusztába.

A kisfilm bemutatja, hogyan alakult át a terület a kezdeti legelőhöz hasonló állapotból egy gazdag, vízzel borított ökoszisztémává, amely jelentős víztartó és élőhelyi szerepet tölt be a térségben.