2026. január 25. vasárnap Pál
2 °C Budapest
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
palacsinta
HelloVidék

Guinness-rekordra készülnek a vidéki böllérversenyen: 5500 tojásból, 50 ezer palacsintát sütnek

HelloVidék
2026. január 25. 10:30

Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár idén február 14-én hatalmas vállalásra készül: a XIII. Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel – a finomságok pedig a résztvevőknek ingyen kerülnek a tányérra.

Győrvár, a kis vasi település, amelyet gyakran fesztiválfalu néven emlegetnek, idén ismét nagy dobásra készül: a Böllérverseny desszertjeként a rekordok könyvébe kívánnak kerülni. A Guinness-rekord jelenlegi birtokosa Dunaföldvár, ahol egy nap alatt 48 ezer palacsintát készítettek. A győrvári cél: legalább 50 ezer palacsinta, így nemcsak a magyar, de a nemzetközi rekordot is megdönthetik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A polgármester, Kaczor Zsolt Mihály a Vaol.hu-nak elmondta, hogy a falu híres vendégszeretetéről és gasztronómiai kultúrájáról, a Böllérverseny pedig évek óta közösségi esemény, ahol a Győrvári Léhűtők nemzetközi szinten is sikereket értek el. A rekordkísérlet során körülbelül 150 önkéntes fog dolgozni 25 gáztűzhelyen, kétórás váltásokban, a palacsintákat előre kipróbált, egységes recept alapján sütik.

Az elkészítéshez szükség lesz 5500 tojásra, majdnem 1000 kilogramm lisztre és körülbelül 2000 liter vízre. A polgármester hangsúlyozta: az esemény nemcsak látványos és ízletes, de közösségépítő erejű is. Már most jelentkeztek segítők nemcsak a faluból, hanem a környékről, baráti társaságok, civil szervezetek és lelkes háziasszonyok egyaránt.

A rekorddöntő pillanatban, február 14-én a Magyar Rekordszövetség elnöke is jelen lesz, majd az elkészült palacsintákat a Böllérverseny résztvevői között ingyen osztják szét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ez nem az első rekord Győrváron: 2020-ban a falu tartotta Magyarország leghosszabb kolbászának rekordját, 3490 méteres, azaz több mint három kilométeres hosszal. Az idei vállalkozás azonban minden eddiginél nagyobb ínycsiklandó kihívásnak ígérkezik.

 
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #ingyenes #tojás #gasztronómia #gasztro #település #önkéntes #hellovidék #fesztiválok #gasztronómiai #települések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:01
09:41
09:20
09:00
Pénzcentrum
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
Új kínai csúcstelefon tarolhat Magyarországon: teszten az Apple és a Samsung babérjaira törő Honor Magic 8 Pro
Letolt gatyával vágott neki 2026-nak százezernyi magyar: egy váratlan kiadás is földhöz vágja őket
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
2
3 hete
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
3
1 napja
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
4
2 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
5
1 hete
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akaratonkívüliség
a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett biztosítási esemény között nincs okozati összefüggés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 05:57
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
Pénzcentrum  |  2026. január 24. 19:27
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. január 25. 09:31
Majdnem kiirtották ezt az állatot itthon: most küzdenek a megmentéséért