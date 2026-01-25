A Budakeszi Vadaspark a lakosság segítségét kéri: a februártól márciusig tartó párzási időszakban a vadmacskák gyakrabban keresztezik az utakat, így fokozottan veszélyeztetettek.
Guinness-rekordra készülnek a vidéki böllérversenyen: 5500 tojásból, 50 ezer palacsintát sütnek
Te beszállnál egy kóstolásra? Győrvár idén február 14-én hatalmas vállalásra készül: a XIII. Vas Vármegyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen 50 ezer palacsintát sütnek meg, hogy Guinness- és magyar rekordot állítsanak fel – a finomságok pedig a résztvevőknek ingyen kerülnek a tányérra.
Győrvár, a kis vasi település, amelyet gyakran fesztiválfalu néven emlegetnek, idén ismét nagy dobásra készül: a Böllérverseny desszertjeként a rekordok könyvébe kívánnak kerülni. A Guinness-rekord jelenlegi birtokosa Dunaföldvár, ahol egy nap alatt 48 ezer palacsintát készítettek. A győrvári cél: legalább 50 ezer palacsinta, így nemcsak a magyar, de a nemzetközi rekordot is megdönthetik.
A polgármester, Kaczor Zsolt Mihály a Vaol.hu-nak elmondta, hogy a falu híres vendégszeretetéről és gasztronómiai kultúrájáról, a Böllérverseny pedig évek óta közösségi esemény, ahol a Győrvári Léhűtők nemzetközi szinten is sikereket értek el. A rekordkísérlet során körülbelül 150 önkéntes fog dolgozni 25 gáztűzhelyen, kétórás váltásokban, a palacsintákat előre kipróbált, egységes recept alapján sütik.
Az elkészítéshez szükség lesz 5500 tojásra, majdnem 1000 kilogramm lisztre és körülbelül 2000 liter vízre. A polgármester hangsúlyozta: az esemény nemcsak látványos és ízletes, de közösségépítő erejű is. Már most jelentkeztek segítők nemcsak a faluból, hanem a környékről, baráti társaságok, civil szervezetek és lelkes háziasszonyok egyaránt.
A rekorddöntő pillanatban, február 14-én a Magyar Rekordszövetség elnöke is jelen lesz, majd az elkészült palacsintákat a Böllérverseny résztvevői között ingyen osztják szét.
Ez nem az első rekord Győrváron: 2020-ban a falu tartotta Magyarország leghosszabb kolbászának rekordját, 3490 méteres, azaz több mint három kilométeres hosszal. Az idei vállalkozás azonban minden eddiginél nagyobb ínycsiklandó kihívásnak ígérkezik.
