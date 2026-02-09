A Fővárosi Vízművek közlése szerint a hiba teljes feltárása folyamatban van.
Ritka kígyószerű hal bukkant fel a hazai folyóban: nézzétek mit fogtak Kazincbarcikánál + Fotó
Ritka fogásról számolt be egy horgász a Sajó kazincbarcikai szakaszáról: 2025. augusztus 24-én este angolna akadt a horgára. Az eset azért is figyelemre méltó, mert ez a halfaj ma már csak elvétve bukkan fel a hazai vizekben.
A fogásról L. A. értesítette a Magyar Haltani Társaságot (MHTT), amelyhez fotót is mellékelt. Mint írta, korábban még soha nem találkozott angolnával, és csak a kapás határozottsága után vált világossá számára, hogy nem mindennapi hal került elő. A szakértők megerősítették: a fotókon valóban európai angolna (Anguilla anguilla) látható. A fajt hosszúkás, kígyószerű teste és nagy szája egyértelműen megkülönbözteti minden más hazai halfajtól.
Az MHTT szerint a Sajóban most kifogott példány nagy valószínűséggel nem frissen került a folyóba. Az európai angolna különleges életciklusú halfaj: a Sargasso-tengerben szaporodik, majd az ivadékok több ezer kilométert megtéve jutnak el Európa vizeibe.
Ez a természetes vándorlás azonban a Dunán a Vaskapu-erőművek megépítése óta gyakorlatilag megszűnt, így a magyarországi vizekben élő angolnák döntő többsége korábbi – akár több évtizeddel ezelőtti – telepítésekből származik. A most kifogott példány is ilyen „régi túlélő” lehet.
Bár ma már ritkán kerül elő, az angolnát a szakirodalom számos hazai vízterületről dokumentálta. Előfordulását leírták többek között a Dunában és mellékfolyóiban – így a Rábában, Ipolyban, Marcalban –, valamint a Tisza vízrendszerében, ahol korábban a Sajóból, a Bodrogból, a Szamosból és a Zagyvából is fogtak már angolnát.
Megjelent a Balatonban, a Kis-Balatonban, a Fertő-tóban, a Velencei-tóban és a Tisza-tóban is, de számos holtágban, csatornában és kisebb patakban is kimutatták jelenlétét az elmúlt évtizedekben.
Visszahúzódó életmód, hosszú élet
Az európai angolna rejtőzködő, jellemzően éjszaka aktív halfaj, amely akár több évtizedig is élhet édesvízben, mielőtt megkezdené – ha egyáltalán képes rá – a tengeri vándorlást. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy példány felbukkanása még ma is meglepetést okoz a horgászoknak és a szakembereknek egyaránt.
A kazincbarcikai fogás ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a hazai vizekben időnként még mindig felbukkanhatnak olyan halfajok, amelyekről sokan már azt gondolták, végleg eltűntek.
