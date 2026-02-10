Valódi dráma a Fertőnél: inváziós rágcsálók lepték el a tavat, százszámra lövik ki őket

Az elmúlt egy évben több mint száz, idegenhonos nutriát gyérítettek a Fertő–Hanság Nemzeti Park védett vizes élőhelyein – közölte a nemzeti park igazgatósága a Facebook-oldalán. A Dél-Amerikából származó, nagy testű rágcsálók jelenléte komoly természetvédelmi és infrastruktúra-biztonsági kockázatot jelent a térségben.

A nutriák elsősorban vízparti üregeik miatt veszélyeztetik az utak és töltések stabilitását, emellett jelentős mennyiségű vízinövényzetet fogyasztanak el, ami hosszú távon csökkenti a vizes élőhelyek biológiai sokféleségét. A nemzeti park szerint problémát jelent az is, hogy a rágcsálók madárfészkeket taposnak szét, illetve betegségeket terjeszthetnek, ami különösen érzékeny kérdés a védett és fokozottan védett területeken.

Az a Fertő–Hanság Nemzeti Park tájékoztatása szerint a Fertő mentén, saját vadászterületükön vadgazdálkodási eljárásokkal távolították el az állatokat a vizes élőhely-rekonstrukciós területekről. A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be. A Hanság térségében a nemzeti park több vadászatra jogosulttal együttműködve vett részt a gyérítésben.

A nutriát az Európai Unió az inváziós idegenhonos fajok közé sorolja, jelenléte ezért jogszabályi szinten is kezelendő természetvédelmi problémának számít. A Fertő–Hanság Nemzeti Park most arra hívja fel a környékbeli vadászatra jogosultak figyelmét, hogy a téli, fagyos, táplálékszegény időszak különösen alkalmas az állomány csökkentésére.

Az igazgatóság azt kéri, hogy az elejtésekről – amennyiben lehetséges – időponttal és koordinátákkal ellátott adatokat küldjenek el számukra vagy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Természetvédelmi Hatóságnak. A közlés szerint az inváziós fajok visszaszorítása nemcsak természetvédelmi, hanem közérdek is.