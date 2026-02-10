A lakossági tiltakozás ellenére akkumulátorfeldolgozó üzem létesítését tervezik Pilisjászfalun.
Valódi dráma a Fertőnél: inváziós rágcsálók lepték el a tavat, százszámra lövik ki őket
Az elmúlt egy évben több mint száz, idegenhonos nutriát gyérítettek a Fertő–Hanság Nemzeti Park védett vizes élőhelyein – közölte a nemzeti park igazgatósága a Facebook-oldalán. A Dél-Amerikából származó, nagy testű rágcsálók jelenléte komoly természetvédelmi és infrastruktúra-biztonsági kockázatot jelent a térségben.
A nutriák elsősorban vízparti üregeik miatt veszélyeztetik az utak és töltések stabilitását, emellett jelentős mennyiségű vízinövényzetet fogyasztanak el, ami hosszú távon csökkenti a vizes élőhelyek biológiai sokféleségét. A nemzeti park szerint problémát jelent az is, hogy a rágcsálók madárfészkeket taposnak szét, illetve betegségeket terjeszthetnek, ami különösen érzékeny kérdés a védett és fokozottan védett területeken.
Az a Fertő–Hanság Nemzeti Park tájékoztatása szerint a Fertő mentén, saját vadászterületükön vadgazdálkodási eljárásokkal távolították el az állatokat a vizes élőhely-rekonstrukciós területekről. A kilövések mellett élvefogó csapdákat is alkalmaztak, az eltávolított példányok mintegy negyedét így fogták be. A Hanság térségében a nemzeti park több vadászatra jogosulttal együttműködve vett részt a gyérítésben.
A nutriát az Európai Unió az inváziós idegenhonos fajok közé sorolja, jelenléte ezért jogszabályi szinten is kezelendő természetvédelmi problémának számít. A Fertő–Hanság Nemzeti Park most arra hívja fel a környékbeli vadászatra jogosultak figyelmét, hogy a téli, fagyos, táplálékszegény időszak különösen alkalmas az állomány csökkentésére.
Az igazgatóság azt kéri, hogy az elejtésekről – amennyiben lehetséges – időponttal és koordinátákkal ellátott adatokat küldjenek el számukra vagy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Természetvédelmi Hatóságnak. A közlés szerint az inváziós fajok visszaszorítása nemcsak természetvédelmi, hanem közérdek is.
A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
Mikor lesz vásár Ónod mellett? Itt vannak az ónodi vásár 2026-os időpontjai és minden más fontos tudnivaló
Az ónodi vásár minden hónap első csütörtöki napján a kora hajnali órákban kezdődik és az időjárástól függően 13-14 óráig tart.
Mikor lesz a mórahalmi vásár 2026-ban? Itt a nyitvatartás, a vásár Mórahalom területén belüli helyszíne és minden egyéb tudnivaló
A mórahalmi vásár 2026-ban is minden hónap harmadik vasárnapján lesz a helyi vásártéren.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.
Előny vagy inkább újabb kockázat az idei szokatlanul hideg tél? Mire számíthatnak a méhészek és a fogyasztók 2026-ban? A HelloVidék Pintér Józsefet, a Komárom-Esztergom megyei...
Mikor lesz vásár Pécsen? Itt vannak a pécsi vásár 2026-os időpontjai, pontos helyszíne és minden tudnivaló egy helyen
A pécsi vásár 2026-ban is várja a látogatókat minden vasárnap, viszont "nagyvásár", vagyis országos állat- és kirakodóvásár minden hónapban egyszer van.
Vége a bizonytalanságnak Szarvason! 16 éve húzódó problémát oldottak meg: a Szarvasi Vízi Színház körüli földterület immár teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került.
A hír csupán ennyi, de mennyire örülünk neki! Kibújtak az első téltemetők és hóvirágok az ország talán legszebb botanikus kertjében.
Javában zajlik az M1‑es autópálya bővítése. Most egy látványos videó mutatja be a munkálatok egyik legizgalmasabb fázisát: az éjszakai hídépítést.
Végre mozdul a Veszprém–Ajka vonal: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után végre újra...
Földrengés rázta meg Ausztriát a magyar határ közelében. A földmozgást a határ menti magyar településeken is érzékelhették.
A zalai borvidék borászai komoly kihívásokkal néznek szembe: az aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés 2025-ben több mint 215 ezer szőlőtőkét tett tönkre.
Nem tanul a leckéből: Cs. G., a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgásza ismét engedély nélkül próbált halat fogni, miközben az elmúlt években már 11,5 millió forintos...
Öt év után végre visszatér az élet a siófoki Galerius Élményfürdőbe: a felújított medencéket már töltik vízzel, a szaunák és a konyha-étterem is elkészült, és...
Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.
Különös látvány fogadta tegnap a szombathelyi kertészet munkatársait: egy békésen legelésző juhnyáj tűnt fel az árudában.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás