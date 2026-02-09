2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
7 °C Budapest
Gránát a szovjet hadsereg régi, elhagyatott katonai gyakorlóterén Brandenburg tartományban, Németországban.
HelloVidék

Komoly veszélyt rejtett a Duna-part: lezárták a rakpartot Nagymarosnál

HelloVidék
2026. február 9. 09:43

A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.

Komoly veszélyt rejtett a Duna medre: második világháborús gránátot találtak Nagymarosnál
Második világháborús robbanótestet találtak vasárnap a Pest megyei Nagymarosnál, a Duna medrében – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel.

A 10,5 centiméteres német repeszromboló gránát a Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből nagyjából 200 méterre a komptól. A járókelők észlelték a robbanótestet, és értesítették a hatóságokat.

A helyszínre érkező rendőrök és tűzszerészek ideiglenesen 300 méteres biztonsági zónát alakítottak ki, és mintegy 150 embert kísértek ki a területről, miközben lezárták a Duna partján futó Hunyadi sétányt. Amint a tűzszerészek biztonságosan elszállították az eszközt, a korlátozásokat feloldották. A gránátot a Magyar Honvédség kijelölt gyűjtőhelyére szállítják, ahol később szakszerűen megsemmisítik.

 
Címlapkép: Getty Images
