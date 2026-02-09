Komoly veszélyt rejtett a Duna-part: lezárták a rakpartot Nagymarosnál

Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
A Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből az a második világháborús gránát, amelyet Nagymarosnál, a komptól mintegy 200 méterre találtak meg járókelők.
Komoly veszélyt rejtett a Duna medre: második világháborús gránátot találtak Nagymarosnál
Második világháborús robbanótestet találtak vasárnap a Pest megyei Nagymarosnál, a Duna medrében – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének ügyelete az MTI-vel.
A 10,5 centiméteres német repeszromboló gránát a Duna alacsony vízállása miatt bukkant elő a mederből nagyjából 200 méterre a komptól. A járókelők észlelték a robbanótestet, és értesítették a hatóságokat.
A helyszínre érkező rendőrök és tűzszerészek ideiglenesen 300 méteres biztonsági zónát alakítottak ki, és mintegy 150 embert kísértek ki a területről, miközben lezárták a Duna partján futó Hunyadi sétányt. Amint a tűzszerészek biztonságosan elszállították az eszközt, a korlátozásokat feloldották. A gránátot a Magyar Honvédség kijelölt gyűjtőhelyére szállítják, ahol később szakszerűen megsemmisítik.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.
Előny vagy inkább újabb kockázat az idei szokatlanul hideg tél? Mire számíthatnak a méhészek és a fogyasztók 2026-ban? A HelloVidék Pintér Józsefet, a Komárom-Esztergom megyei...
Mikor lesz vásár Pécsen? Itt vannak a pécsi vásár 2026-os időpontjai, pontos helyszíne és minden tudnivaló egy helyen
A pécsi vásár 2026-ban is várja a látogatókat minden vasárnap, viszont "nagyvásár", vagyis országos állat- és kirakodóvásár minden hónapban egyszer van.
Vége a bizonytalanságnak Szarvason! 16 éve húzódó problémát oldottak meg: a Szarvasi Vízi Színház körüli földterület immár teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került.
A hír csupán ennyi, de mennyire örülünk neki! Kibújtak az első téltemetők és hóvirágok az ország talán legszebb botanikus kertjében.
Javában zajlik az M1‑es autópálya bővítése. Most egy látványos videó mutatja be a munkálatok egyik legizgalmasabb fázisát: az éjszakai hídépítést.
Végre mozdul a Veszprém–Ajka vonal: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után végre újra...
Földrengés rázta meg Ausztriát a magyar határ közelében. A földmozgást a határ menti magyar településeken is érzékelhették.
A zalai borvidék borászai komoly kihívásokkal néznek szembe: az aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés 2025-ben több mint 215 ezer szőlőtőkét tett tönkre.
Nem tanul a leckéből: Cs. G., a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgásza ismét engedély nélkül próbált halat fogni, miközben az elmúlt években már 11,5 millió forintos...
Öt év után végre visszatér az élet a siófoki Galerius Élményfürdőbe: a felújított medencéket már töltik vízzel, a szaunák és a konyha-étterem is elkészült, és...
Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.
Különös látvány fogadta tegnap a szombathelyi kertészet munkatársait: egy békésen legelésző juhnyáj tűnt fel az árudában.
Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek.
Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló
Az árusok már hajnalban elkezdhetnek kipakolni, a nézelődőknek reggel 7-től érdemes érkezniük, és a vásár nagyjából 12 óráig tart.
Mikor lesz régiségvásár Miskolcon 2026-ban? Itt a miskolci vásár összes időpontja, minden tudnivaló egy helyen
A miskolci régiségvásár 2026-os időpontjai már nyilvánosak! Mutatjuk, mikor lesznek vásárok Miskolcon 2026-ban, mikor lesz termelői vásár, és minden más fontos tudnivalót a vásárok kapcsán.
Döbbenetes látlelet készült a hazai erdőkről! Tájegységnyi szinten szűnnek meg a természetes élőhelyek: a védett erdők fái az erőművekbe kerülnek.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
