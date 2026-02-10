2026. február 10. kedd Elvira
Budapest
Egy éhes fecskebébi, amely arra vár, hogy szülei megetessék.
HelloVidék

Riadót fújtak: őrületes dráma zajlik a levegőben, a fecskék fele már eltűnt Magyarországról

MTI
2026. február 10. 11:45

A fecskék védelmének fontosságára hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mivel az ezredfordulót követően több mint 50 százalékkal csökkent a hazai fecskeállomány. 

A fecskeállomány csökkenésének megállítását, megfordítását a meglévő, aktív természetes fészkek és telepek fokozott védelmével, az ezek mellé március-áprilisban kihelyezett műfészkekkel, sárgyűjtőhelyek létesítésével, az ürülékpotyogást megszüntető fecskepelenkák felszerelésével, a parti fecskék esetében pedig költőfalaik felújításával lehet segíteni - közölte az MME hétfőn az MTI-vel.

Az MME a műfészkek és az ezekhez szükséges sablonok elkészítését bemutató kisfilmekkel is segíti a madárbarátok felkészülését az idei fecskevédelmi szezonra.

A rovarok elleni biológiai védekezésben is óriási szerepe van többek között a fecskéknek és a denevéreknek. Minden fecske legalább 1 kilogramm, muslicától a nagyobb légy mérettartományba tartozó repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt. Figyelembe véve, hogy Magyarországról akár kétmillió fecske is hiányozhat, ez azt is jelenti, hogy legalább kétezer tonna kártevő és betegségeket terjesztő rovar évről évre a környezetünkben marad - hívták fel a figyelmet.

Rámutattak: a napjainkra teljes egészében városiasodott sárfészket építő fecskék védelmében a lakosságnak nélkülözhetetlen szerepe van.
Címlapkép: Getty Images
