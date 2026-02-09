Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.
Komoly árvíz jöhet: megáradt az Ipoly, hidat zártak le a szlovák határnál
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.
Az elmúlt hetek enyhébb időjárása és a hóolvadás miatt jelentősen megemelkedett az Ipoly vízszintje, ami közlekedési korlátozásokat is maga után vont Nógrád megyében. A hatóságok a hétvégétől lezárták a 2209-es utat a szlovák határ irányába, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi hidat is – közölte a police.hu.
A lezárásokra azért volt szükség, mert az Ipoly vízállása az elmúlt két hétben folyamatosan emelkedett. A folyó vízszintje január 25. óta átlagosan egy–másfél méterrel nőtt, elsősorban az olvadó hó miatt. A megáradt víz már veszélyeztette a híd és az érintett útszakasz biztonságát.
A határátkelést a lezárt szakasz helyett Balassagyarmatnál biztosítják, ott jelenleg zavartalan a forgalom. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útlezárásokról, és kövessék a rendőrség, illetve a közútkezelő jelzéseit.
A szakemberek szerint az Ipoly vízszintje a következő napokban továbbra is magas maradhat, a helyzet alakulását folyamatosan figyelik.
A farsangi fánk, ha megfelelően tálalták és fogyasztották, többek között szerelmet hozott vagy éppen megóvott a vihartól.
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló
A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.
Előny vagy inkább újabb kockázat az idei szokatlanul hideg tél? Mire számíthatnak a méhészek és a fogyasztók 2026-ban? A HelloVidék Pintér Józsefet, a Komárom-Esztergom megyei...
Mikor lesz vásár Pécsen? Itt vannak a pécsi vásár 2026-os időpontjai, pontos helyszíne és minden tudnivaló egy helyen
A pécsi vásár 2026-ban is várja a látogatókat minden vasárnap, viszont "nagyvásár", vagyis országos állat- és kirakodóvásár minden hónapban egyszer van.
Vége a bizonytalanságnak Szarvason! 16 éve húzódó problémát oldottak meg: a Szarvasi Vízi Színház körüli földterület immár teljes egészében az önkormányzat tulajdonába került.
A hír csupán ennyi, de mennyire örülünk neki! Kibújtak az első téltemetők és hóvirágok az ország talán legszebb botanikus kertjében.
Javában zajlik az M1‑es autópálya bővítése. Most egy látványos videó mutatja be a munkálatok egyik legizgalmasabb fázisát: az éjszakai hídépítést.
Végre mozdul a Veszprém–Ajka vonal: a lezárt 150 méteres vasúti szakasz felújítása hamarosan elkezdődik, és az utasok több mint egy évnyi csúszás után végre újra...
Földrengés rázta meg Ausztriát a magyar határ közelében. A földmozgást a határ menti magyar településeken is érzékelhették.
A zalai borvidék borászai komoly kihívásokkal néznek szembe: az aranyszínű sárgaság fitoplazma fertőzés 2025-ben több mint 215 ezer szőlőtőkét tett tönkre.
Nem tanul a leckéből: Cs. G., a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgásza ismét engedély nélkül próbált halat fogni, miközben az elmúlt években már 11,5 millió forintos...
Öt év után végre visszatér az élet a siófoki Galerius Élményfürdőbe: a felújított medencéket már töltik vízzel, a szaunák és a konyha-étterem is elkészült, és...
Fenyő Miklós szerette a Balatont, és Zamárdiban álló villáját igazi nyári menedékként alakította ki. Az épületet néhány éve vásárolta meg, majd építtette újjá.
Különös látvány fogadta tegnap a szombathelyi kertészet munkatársait: egy békésen legelésző juhnyáj tűnt fel az árudában.
Teljesen megbénította a közlekedést a hétfő hajnalban érkező ónos eső Baranya vármegyében. Több helyen jégpáncél alakult ki, buszok akadtak el, balesetek történtek.
Mikor lesz vásár Kistelek területén? Itt vannak a kisteleki vásár 2026-os dátumai és minden más fontos tudnivaló
Az árusok már hajnalban elkezdhetnek kipakolni, a nézelődőknek reggel 7-től érdemes érkezniük, és a vásár nagyjából 12 óráig tart.
Mikor lesz régiségvásár Miskolcon 2026-ban? Itt a miskolci vásár összes időpontja, minden tudnivaló egy helyen
A miskolci régiségvásár 2026-os időpontjai már nyilvánosak! Mutatjuk, mikor lesznek vásárok Miskolcon 2026-ban, mikor lesz termelői vásár, és minden más fontos tudnivalót a vásárok kapcsán.
Döbbenetes látlelet készült a hazai erdőkről! Tájegységnyi szinten szűnnek meg a természetes élőhelyek: a védett erdők fái az erőművekbe kerülnek.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás