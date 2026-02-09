Komoly árvíz jöhet: megáradt az Ipoly, hidat zártak le a szlovák határnál

Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar–szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt.

Az elmúlt hetek enyhébb időjárása és a hóolvadás miatt jelentősen megemelkedett az Ipoly vízszintje, ami közlekedési korlátozásokat is maga után vont Nógrád megyében. A hatóságok a hétvégétől lezárták a 2209-es utat a szlovák határ irányába, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi hidat is – közölte a police.hu.

A lezárásokra azért volt szükség, mert az Ipoly vízállása az elmúlt két hétben folyamatosan emelkedett. A folyó vízszintje január 25. óta átlagosan egy–másfél méterrel nőtt, elsősorban az olvadó hó miatt. A megáradt víz már veszélyeztette a híd és az érintett útszakasz biztonságát.

A határátkelést a lezárt szakasz helyett Balassagyarmatnál biztosítják, ott jelenleg zavartalan a forgalom. A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útlezárásokról, és kövessék a rendőrség, illetve a közútkezelő jelzéseit.

A szakemberek szerint az Ipoly vízszintje a következő napokban továbbra is magas maradhat, a helyzet alakulását folyamatosan figyelik.