Brutális jegyárak a szentendrei Harry Potter kiállításon: egy vagyonba kerül a családoknak

Interaktív varázslatpróbákat, eredeti jelmezeket, kviddics™-kihívást és igazi Potter‑élmény ígérnek május 1-ig a Green Event Hallban! Szentendrén megnyílt az ország legnagyobb Harry Potter‑kiállítása, de nem olcsó mulatság: egy négytagú család több mint 46 ezer forintot is otthagyhat a jegypénztárban, és ebben még nincs benne a parkolás vagy a ruhatár díja... Lássuk, mit kapnak mindezért!

A hír ennyi, Szentendrén megnyílt Magyarország legnagyobb Harry Potter-utazókiállítása a Green Event Hallban. A tárlat nem csupán látványos, hanem teljesen interaktív is: a Harry Potter-rajongók nem csak nézői, hanem aktív szereplői lehetnek a világának.

A kiállításon bárki kipróbálhatja a patrónus választást és digitális aktiválását, mozgásérzékelős technológiával elsajátíthatja a varázslatokat, részt vehet kviddics™-ügyességi próbán, mandragórát ültethet, vagy bájitalokat keverhet egy varázslatos laborban.

A tárlat különlegessége, hogy nem csak a filmek jeleneteit idézi meg: a Legendás állatok-filmek lényei, valamint a Harry Potter és az elátkozott gyermek Broadway-produkció vizuális és történeti elemei is szerepelnek. A látogatók eredeti jelmezeket és kellékeket tekinthetnek meg, miközben a legmodernebb audiovizuális technika segíti a teljes beleélést.

Más kérdés, hogy a közösségi médiában sokakat finoman szólva is meghökkentettek a jegyárak. Ahogy egyik felhasználó a TikTokon írta: "Uhh, azért az durva, hogy 11–13 ezer forint/fő jegyár mellett még a parkolásért és a ruhatárért is külön fizetni kell…"

Persze mindez viszonyítás kérdése: többen megjegyezték, hogy a londoni kiállítás hétszer ekkora, de ott 25 ezer forint a belépő. Magyarországon a teljes árú jegy kb. 12 490 Ft, a kedvezményes (14 év alatti gyermekek, nyugdíjasok, pedagógusok) kb. 10 990 Ft, a családi jegy pedig szintén kb. 10 990 Ft/fő.

Jó hír viszont, hogy a 4 év alatti gyermekek ingyenesen látogathatják a kiállítást, bár ennyi idős korban azért nem feltétlenül ajánlott interaktívan ismerkedni a Harry Potter varázsbirodalmával. Ti mit gondoltok, megéri a jegyárat? Volt már valaki közületek a kiállításon, és milyen élmény volt?