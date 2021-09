A legegyszerűbb sült cékla recept: Sült cékla és édesburgonya zöldfűszerekkel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az őszi és téli zöldségeknek idén is eljött a szezonja, hiszen a fontos vitaminokat és ásványi anyagokat az évnek ebben az időszakában is folyamatosan be kell vinnünk a szervezetünkbe. Kedvenc idényzöldségünk nem más, mint a sült cékla, ami nem csak ízekben, hanem színekben is rendkívül gazdag.

A sült cékla felhasználása számos sült cékla recept alkalmazásával kivitelezhető: használható a sült cékla egyszerű köretként (sült cékla hagymával, sült cékla édesburgonyával vagy más gyökér- és gumós zöldségekkel), illetve elfogyasztható a sült cékla saláta formájában is, friss és roppanós alapanyagokkal, fűszeres vagy akár tejfölös-majonézes dresszinggel összekeverve. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül a sült cékla alaprecept és hogyan készíthető sült cékla használatával sült cékla saláta, más főétel, vagy köret. Milyen fűszerek, olajak illenek a sült cékla készítéséhez, a sült cékla mennyi ideig kell, hogy süljön? A sült cékla hány fokon készüljön? A sült cékla mi mellé illik? A sült cékla mikor a legfinomabb? A cékla sütése mikor ideális? A cékla egy őszies, télies gumós zöldség, amit kifejezetten a hideg időszakban érdemes fogyasztanunk akár nyersen, akár céklasaláta, vagy sült cékla formájában. A sült cékla akkor a legfinomabb, ha közepes méretű gumókat választunk, azokat lehetőleg szedjük frissen, vagy vásároljuk meg közvetlenül a termelőtől. A cékla mindemellett, akár saját szedésű, akár vásárolt alapanyag, remekül tartósítható egész télre egy láda homokban, a pince hűvösében. Sült cékla recept: így süsd meg a céklát egyszerűen! A sült cékla készítése rendkívül egyszerű: tisztítsuk meg és hámozzuk meg a céklát, majd szeleteljük fel, akárcsak a burgonyát. Helyezzük a sült cékla készítéséhez a céklaszeleteket egy nagy tepsibe, locsoljuk meg őket olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk és adjunk hozzá frissen szedett kakukkfüvet és rozmaringot (friss zöldfűszerek hiányában a szárított ugyanúgy megteszi). Ha tovább akarjuk bolondítani ezt a nagyszerű édeskés ízvilágot, javasoljuk, hogy tisztítsunk meg és bontsunk gerezdjeire egy fej fokhagymát, a gerezdeket pedig egyszerűen süssük meg a céklaszeletek között. A sült cékla recept készítéséhez 1,5-2 kg céklát érdemes vásárolnunk, amit 1 nagy fej fokhagymával célszerű megsütnünk. A zöldfűszerekkel bánjunk bőkezűen. A sült cékla köret készítéséhez melegítsük elő a sütőt 180°-ra, majd süssük meg benne a fűszeres céklát egyszerűen, kb. 50 perc alatt. Villapróbával ellenőrizzük, hogy a sült cékla készen van-e: ha a villa belemegy a szeletekbe, már ki is vehetjük a sütőből. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Sült cékla és édesburgonya A sült cékla hagymával, édesburgonyával együtt sütve is nagyon finom köretet eredményez. Mivel a sült cékla és édesburgonya textúrája igen hasonló, a két gumós zöldség azonos hőfokon és ideig készülhet a sütőben. Mind a sült cékla, mind az édesburgonya ízvilága kellemesen édeskés, mégsem egyforma, éppen ezért egészítik ki egymást tökéletesen. Sült cékla saláta A sült cékla saláta az egyszerű sült cékla egyik legizgalmasabb felhasználási módja: süssük meg a céklát a fent leírt módon, majd adjunk hozzá zöld hozzávalókat (saláta, rukkola), roppanós friss zöldségeket (uborka, paradicsom, paprika, kukorica), magvakat (pirított tökmag, napraforgómag) és húst vagy sajtot (csirkemell, mozzarella, feta). Dresszingként részesítsük előnyben az édeskés-ecetes ízvilágot (balzsamecet, fehérborecet és méz), vagy a klasszikus tejföl-majonéz-mustár kombinációt – a sült cékla saláta mennyei lesz!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK