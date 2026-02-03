2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Doctor giving patient vaccine, flu or influenza shot or taking blood test with needle. Nurse with injection or syringe. Cropped image of handsome mature doctor in protective gloves making woman an injection
Egészség

Komoly lépést vált szükségessé: látogatási stop jön több egészségügyi intézményben

Pénzcentrum/MTI
2026. február 3. 14:26

Ifluenzajárvány miatt látogatási tilalmat vezettek be a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) szervezeti egységeiben keddtől, tájékoztatott a baranyai felsőoktatási intézmény.

Látogatási tilalmat rendeltek el a pécsi klinikákon influenza miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A PTE KK alá közel harminc klinikai és öt kórházi betegellátó egység tartozik Pécsen, illetve Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron.

A közlemény szerint a Baranya Vármegyei Kormányhivatal által elrendelt tilalom visszavonásig érvényes.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #influenza #kórház #járvány #egészségügy #pécs #tilalom #influenzajárvány #korlátozás #baranya #kórházak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:28
15:16
15:04
14:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 2.
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
2026. február 3.
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
2026. február 3.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
2026. február 2.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 3. kedd
Balázs
6. hét
Február 3.
A magyar rejtvényfejtők napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
193 ezer forintot is elbukhatsz így 2026-ban: pedig csak egy orvosi igazolás kell a kedvezményhez
2
2 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
4 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
2 hete
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
5
2 hónapja
Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:45
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
Pénzcentrum  |  2026. február 3. 13:02
Tarolnak a kínai autók Magyarországon: sorra előzik a nagy európai márkákat, mit keresnek ennyien?
Agrárszektor  |  2026. február 3. 15:28
Reagált a Nébih az almabotrányra: itt a hatóság véleménye