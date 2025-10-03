Zöld szörnyeteg támadja az Őrséget: több százezer példányt irtottak ki kézzel

Kesztyűt húztak az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, hogy megfékezzék a bíbor nebáncsvirág terjedését. A látványos, de veszélyes jövevény növény százezres nagyságrendben lepte el a Dobogó-erdő környékét.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága a napokban posztolt Facebookon egy figyelemfelkeltő bejegyzést: az inváziós bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) térhódításának megállításáért újra kesztyűt húztak – ezúttal a Pinka-menti térségben, a Dobogó-erdő környékén.

Ahogy a posztban is beszámolnak róla, az akció mechanikus módszerrel zajlott: a kézzel húzták ki a néhol akár 3 méteresre is megnövő invazív növényt. A terepviszonyok nehézségei és a folyóparti növényzet sűrűsége több helyen komoly kihívást jelentett, de a cél sikerült: százezres nagyságrendű egyedet szüntettek meg a körmendi Dobogó-erdő szomszédságában.

Miért veszélyes a bíbor nebáncsvirág?

A bíbor nebáncsvirág eredetileg Ázsiából származik, és kezdetben dísznövényként került Európába. Azonban gyorsan terjedt vízparti élőhelyeken, ahol agresszíven kiszorítja az őshonos lágyszárú fajokat. Sűrű állományokat képez, amelyek árnyékolással és térfoglalással kizárják más fajok regenerációját. Allelopátiás hatása is feltételezett — azaz olyan anyagokat is kibocsáthat, melyek gátolják más növények növekedését. Az inváziós fajok gyakran nem képeznek hosszú távú magbankot a talajban, így – ha sikeres az irtás – visszaszorításuk lehetősége reálisabb, mint sok más agresszív fajé.

A korábbi években más patakokon is történtek hasonló akciók: például az Igazgatóság Tarna–Lázbérci területén a Csernely-patak mentén is elvégezték a mentesítést. Az irtás folytatására szükség van: ahol már korábban mentesített területek voltak, ott a bíbor nebáncsvirág újraszaporodása látványosan csökkent. De a munka nem állhat meg – folyamatos ellenőrzés, újonnan felbukkanó egyedek eltávolítása elengedhetetlen.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapforrás: Facebook