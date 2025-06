Lenyűgöző videón a legendás magyar ménes vonulása: ilyen csodát ritkán látni

Lélegzetelállítóan szép videóra akadtunk a közösségi médiában, amely megmutatja a Bükk-fennsík egyik legvarázslatosabb hagyományát: a améneshajtást a vadonban, Csipkéskúton. A zöldellő hegyoldalakon és fenyőösvényeken át vezet az út a 860 méteres magasságban fekvő téli szálláshelyre, ahol a lipicai csődörcsikók már évtizedek óta otthonra lelnek.

Van valami varázslatos abban, amikor a természet és a hagyomány találkozik. A napokban a közösségi médiát is bejárta ez a videó, amelyet Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad vezetője osztott meg „Méneshajtás a mesebeli Csipkéskúton” címmel. A képsorok a Bükk-fennsík legeldugottabb, legvadregényesebb pontján, a csipkéskúti rengetegben készültek.

A zöldellő hegyoldalakon és fenyőösvényeken át vezet az út a 860 méteres magasságban fekvő téli szálláshelyre, ahol a lipicai csődörcsikók már évtizedek óta otthonra lelnek. (A videót IDE kattintva lehet megnézni!)

Tudtátok, hogy a lipicai ló története egész Európában a királyi udvarok pompáját idézi?

Ez a lófajta évszázadokon át királynők és császárok hintóit húzta, a bécsi Spanyol Lovasiskola szimbolikus szereplője lett, sőt, mozgáskultúráját hazai szelekció alakította versenysport-kompatibilissé. Nem véletlen, hogy barokkos testalkata, akciós, attraktív mozgása és makulátlan megjelenése a 21. századi lovasokat is rabul ejti.

A lipicai fajtát magyar földön 1809 óta tenyésztik, ám a történelmi viharok miatt a ménes többször is új otthonra kényszerült. Mezőhegyes, Fogaras, Bábolna után végül a Bükki Nemzeti Park védett szívében, Csipkéskúton, majd Szilvásváradon lelt biztos menedékre. Ma itt található a világ egyik legnagyobb lipicai ménese, több mint 330 lóval, köztük 70 anyakancával és számos fedezőménnel.

A csikók az első három évüket Csipkéskúton töltik – az itt eltöltött idő a mozgásfejlődésük és szervezeti szilárdságuk szempontjából meghatározó. Ez a természetes, de mégis szigorúan felügyelt nevelés megalapozza azokat a nemzetközi fogathajtó sikereket, amelyekről a magyar lipicai ma is híres.

A túralovaglással is elérhető Csipkéskúton nem csak a lovak, de a természetjárók is otthonra lelhetnek. A terméskőből épült, régi istállók egy része ma szállásként működik, így aki vállalja a 4 órás lovastúrát, az nemcsak a természet nyugalmát, de egy igazi időutazás élményét is magával viheti. Másnap pedig, kipihenten, újra nyeregbe pattanhat.