Egy hétéves kislány életét mentették meg egy vidéki általános iskolában, miután váratlanul összeesett és leállt a légzése.
Váratlan vendég Siófokon: riadt kis vadállat kuporgott egy családi ház udvarán – mutatjuk, mi lett vele
Nem mindennapi mentésről számolt be a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont: Siófokon egy kisvidrára bukkantak, amely ijedten egy autó alatt kuporgott egy családi ház udvarán.
A a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány Facebook-bejegyzése szerint a vízimentők keresték meg a szervezetet, miután hozzájuk érkezett bejelentés az állatról. A megtalálók más elérhetőséget nem találtak, így rajtuk keresztül jutott el a jelzés a vadmentőkhöz. Az eset Siófok-Kilitin történt, ahol Rolandék kertjébe keveredett az apró jövevény.
A kisvidra első pillantásra tüneményesnek tűnt, ám a szakemberek hangsúlyozták: a vadon élő állat ijedtségében támadott és védekezett, ezért a mentés fokozott óvatosságot igényelt. Anna doktornő, aki Siófokon rendszeresen segíti a mentéseket, azonnal a helyszínre indult. A fiatal állatot megvizsgálta, megetette, majd éjszakára biztonságos helyen elszállásolta.
A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a kisvidra egészséges, sérülése nincs, csupán valamilyen okból elszakadhatott az anyjától. A további sorsáról is gondoskodtak: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közreműködésével a Petesmalmi Vidraparkba szállítják, ahol megfelelő körülmények között nevelik tovább.
A Fehér Holló Vadmentő Alapítvány a közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a mentésben, és felhívták a figyelmet arra is, hogy vadon élő állatokkal találkozva mindig szakember segítségét kell kérni.
Újra felbukkant a börzsönyi vadmacska: a ritka ragadozót kameracsapdák rögzítették, ahogy nappal portyázik és jelöli a területét.
Bezár Eger belvárosának kultikus helye: eladó a kultikus Retro Múzeum! A kérdés azonban sokakat foglalkoztat: mi lesz a rengeteg retró kinccsel?
Nem állt meg a Rákos-pataknál az olajszennyezés: az anyagot már a Dunában is észlelték. A hatóságok szerint a szennyezés forrása nem a XIII. kerületben, hanem...
Sümeg várát mostantól vizuálisan is felfedezhetjük: a látogatók virtuálisan végigkövethetik a vár fejlődését a 13. századtól a 17. századig.
Váratlanul lehúzta a rolót Győr egyik forgalmas útja mentén működő üzlet. A Tihanyi Árpád úton található Angel Pékség helyisége nyitvatartási időben is zárva volt, a...
Ha a közeljövőben gemenci kirándulást terveznél, érdemes előbb tájékozódni. Az erdőgazdaság februártól ideiglenes látogatási tilalmat vezet be.
Több tízmilliárd forintos állami támogatással indulhat el hamarosan Székesfehérvár egyik legnagyobb fejlesztése: az Óbudai Egyetem és a város közös Tudományos és Innovációs Parkja.
Hónapokig tartó civil tiltakozás, szakmai kifogások és hatósági vizsgálatok után elkaszálta a kormányhivatal a csobánkai dolomitbánya újranyitásának tervét.
Egyre dominánsabb a budapesti agglomeráció: egyre több településről ingáznak ide a dolgozók. De mi marad így a vidéki városoknak? Hardi Tamás friss kutatása erre is...
Nem mindennapi sportesemény érkezik Veszprémbe: február 21-én, szombaton lépcsőfutó versenyt rendeznek a város ikonikus épületében, a Húszemeletesben.
A tél legnagyobb gasztrobulija jön: Miskolci Kocsonyafesztivál 2026 – teljes program és sztárfellépők
A 2026-os Kocsonyafesztivál február 6. és 8. között várja a téli gasztronómia rajongóit, akik idén nemcsak az ízek miatt látogathatnak Miskolcra. Íme a részletes programajánló!
A világ egyik legolvasottabb utazási magazin most összeállította a 20 legjobb alternatív várost a zsúfolt nagyvárosok helyett. Az előkelő listára felkerült egy vidéki nagyváros is,...
Sokan töltötték a hétvégét a Balatonnál. Volt, aki csak sétált, mások korcsolyáztak – és akadt olyan is, aki bevállalta a „Balcsi-átbringázást”.
Elképesztő, mit műveltek a civilek: pár hónap alatt élő vízi élőhelyet varázsoltak a kiszáradt pusztából + Videó
Két hónap alatt új életre kelt Marispuszta, Kiskunmajsán: a civilek az elfolyó vizet megtartva, okos megoldásokkal teljesen új élővilágot alakítottak ki a kiszáradt területen.
Ne költs drága bolti madáreleségre: fillérekből, otthon is készíthetsz tápláló téli csemegét + Videó
Január vége van, de még korai lenne temetni a telet: így etetheted a madarakat otthon készített eleséggel! Mutatjuk, hogyan állj neki!
Patkánytanya volt, hamarosan luxusvilla lesz: látványos fotókon, hogyan újul meg a kultikus Brenner-ház
A kétszer is leégett, évekig pusztuló Brenner-villa sokáig Szombathely egyik legtragikusabb sorsú épületének számított.
Egy pillanatra megállt az idő a téli Ipoly mellett: hófehér szarvas vágtázott a rutinos barna rudli között.
Múlt héten röppent fel a hír, hogy bezárhat a paksi Spar. Mostanra kiderült: nem szóbeszédről van szó, az üzletlánc pedig meg is nevezte a bezárás...
