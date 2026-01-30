Váratlan vendég Siófokon: riadt kis vadállat kuporgott egy családi ház udvarán – mutatjuk, mi lett vele

Nem mindennapi mentésről számolt be a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont: Siófokon egy kisvidrára bukkantak, amely ijedten egy autó alatt kuporgott egy családi ház udvarán.

A a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány Facebook-bejegyzése szerint a vízimentők keresték meg a szervezetet, miután hozzájuk érkezett bejelentés az állatról. A megtalálók más elérhetőséget nem találtak, így rajtuk keresztül jutott el a jelzés a vadmentőkhöz. Az eset Siófok-Kilitin történt, ahol Rolandék kertjébe keveredett az apró jövevény.

A kisvidra első pillantásra tüneményesnek tűnt, ám a szakemberek hangsúlyozták: a vadon élő állat ijedtségében támadott és védekezett, ezért a mentés fokozott óvatosságot igényelt. Anna doktornő, aki Siófokon rendszeresen segíti a mentéseket, azonnal a helyszínre indult. A fiatal állatot megvizsgálta, megetette, majd éjszakára biztonságos helyen elszállásolta.

A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a kisvidra egészséges, sérülése nincs, csupán valamilyen okból elszakadhatott az anyjától. A további sorsáról is gondoskodtak: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közreműködésével a Petesmalmi Vidraparkba szállítják, ahol megfelelő körülmények között nevelik tovább.

A Fehér Holló Vadmentő Alapítvány a közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a mentésben, és felhívták a figyelmet arra is, hogy vadon élő állatokkal találkozva mindig szakember segítségét kell kérni.