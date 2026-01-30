2026. január 30. péntek Martina, Gerda
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy folyami vidra közeli részletei
HelloVidék

Váratlan vendég Siófokon: riadt kis vadállat kuporgott egy családi ház udvarán – mutatjuk, mi lett vele

HelloVidék
2026. január 30. 13:15

Nem mindennapi mentésről számolt be a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont: Siófokon egy kisvidrára bukkantak, amely ijedten egy autó alatt kuporgott egy családi ház udvarán.

A a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány Facebook-bejegyzése szerint a vízimentők keresték meg a szervezetet, miután hozzájuk érkezett bejelentés az állatról. A megtalálók más elérhetőséget nem találtak, így rajtuk keresztül jutott el a jelzés a vadmentőkhöz. Az eset Siófok-Kilitin történt, ahol Rolandék kertjébe keveredett az apró jövevény.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kisvidra első pillantásra tüneményesnek tűnt, ám a szakemberek hangsúlyozták: a vadon élő állat ijedtségében támadott és védekezett, ezért a mentés fokozott óvatosságot igényelt. Anna doktornő, aki Siófokon rendszeresen segíti a mentéseket, azonnal a helyszínre indult. A fiatal állatot megvizsgálta, megetette, majd éjszakára biztonságos helyen elszállásolta.

A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a kisvidra egészséges, sérülése nincs, csupán valamilyen okból elszakadhatott az anyjától. A további sorsáról is gondoskodtak: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park közreműködésével a Petesmalmi Vidraparkba szállítják, ahol megfelelő körülmények között nevelik tovább.

A Fehér Holló Vadmentő Alapítvány a közösségi oldalán köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a mentésben, és felhívták a figyelmet arra is, hogy vadon élő állatokkal találkozva mindig szakember segítségét kell kérni.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #állat #siófok #állatvédelem #mentés #hellovidék #nemzeti park #vadállat #természetvédelem #balaton-felvidék #állatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:10
13:00
12:30
12:11
Pénzcentrum
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: ezért húzzák le a rolót sorra az éttermek Magyarországon
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
Ezekben a szakmákban keresnek a legjobban az 50-es magyarok: bezzeg a fiatalok – óriási a fordulat
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 30. péntek
Martina, Gerda
5. hét
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Felejtsd el a tejbegrízt, tejberizst, mutatunk jobbat: ez a régi magyar étel lesz a gyerekek új kedvence
2
2 hete
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
7 napja
Így lehet kibírni a kemény telet egy jurtában: videón mutatták meg életüket a magyar vadon lakói
4
1 hete
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
5
2 hete
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letétkezelés
értékpapírok őrzése és egyéb kezelése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 13:00
Papíron olcsó, de magyarként drága a fővárosban élni: csúnya megélhetési válság kerekedik Budapesten?
Pénzcentrum  |  2026. január 30. 12:11
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Agrárszektor  |  2026. január 30. 12:34
Mi lesz itt? Át kell gondolni az uniós támogatásokat?