Ez igen! Újabb történelmi csúcs a BÉT-en - nagyot kaszálhatott, aki így taktikázott a pénzével

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 941,17 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel 128 831,58 pontos történelmi csúcson zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a kibocsátókkal kapcsolatos híreknek a hét utolsó kereskedési napján fontos szerepük volt az árfolyammozgásokban.

Az OTP az elmúlt napokban kihirdetett céláremeléseknek köszönheti az erősödést, a Richter pedig annak, hogy az egyik készítményéről kedvező szakvéleményt adott ki az Európai Gyógyszerügynökség.

Az ajánlással a termék hormonpótló terápiaként alkalmazható, és amennyiben megkapja a forgalomba hozatali engedélyt, úgy növelheti a cég bevételét az Európai Gazdasági Térségben - tette hozzá.