Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Megtakarítás

Ez igen! Újabb történelmi csúcs a BÉT-en - nagyot kaszálhatott, aki így taktikázott a pénzével

Pénzcentrum
2026. január 30. 18:51

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 941,17 pontos, 0,74 százalékos emelkedéssel 128 831,58 pontos történelmi csúcson zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a kibocsátókkal kapcsolatos híreknek a hét utolsó kereskedési napján fontos szerepük volt az árfolyammozgásokban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az OTP az elmúlt napokban kihirdetett céláremeléseknek köszönheti az erősödést, a Richter pedig annak, hogy az egyik készítményéről kedvező szakvéleményt adott ki az Európai Gyógyszerügynökség.

Az ajánlással a termék hormonpótló terápiaként alkalmazható, és amennyiben megkapja a forgalomba hozatali engedélyt, úgy növelheti a cég bevételét az Európai Gazdasági Térségben - tette hozzá.

  • A Mol 28 forinttal, 0,72 százalékkal 3930 forintra erősödött 4,4 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 290 forinttal, 0,72 százalékkal 40 540 forintra nőtt, forgalmuk 24,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,42 százalékkal 1998 forintra emelkedett, forgalma 825,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,51 százalékkal 10 770 forintra erősödött, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.
  • A BUMIX 10 217,92 ponton zárt pénteken, ez 71,13 pontos, 0,69 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
