Virágba borult a vidéki Fő tér ikonikus csodafája: te felismered, ez tulipán- vagy liliomfa?

Visszafordíthatatlanul megérkezett a tavasz az ország legnyugatibb területeire is: Szombathely Fő terén már virágzik a város kedvenc magnóliája is, amit mindenki csak tulipánfának hív. Jó hír, hogy idén nem fagyott el, annak ellenére, hogy a közeli Kőszegi-hegységben, az Irottkőnél a múlt héten még havazott. Számos híres és impozáns liliomfa alias magnólia található még az országban, amelyek a tavaszi virágzásukkal vonzzák a látogatókat. Ezekből is hozunk egy színes válogatást!

Jó hír, hogy annak ellenére, hogy a közeli Kőszegi-hegységben, az Irottkőnél a múlt héten még havazott, Szombathelyen nem fagyott el a Fő tér ikonikus magnóliája. A virágzó fa látványa minden évben lenyűgözi a város lakóit, legyen szó idősekről vagy fiatalokról. Sokan csoportosan fényképezik a pompás fát, míg mások alatta, apadon ülve élvezik a tavasz első napsugarait. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Szombathely lakói gyakran említik ilyenkor, március-április környékén, hogy a város a tulipánfák városa. Az igazság az, hogy a sokszor "tulipánfának" nevezett fák valójában nem is tulipánfák, hanem Japán liliomfák (fehér) és Kínai liliomfák (rózsaszín). A liliomfa, vagy más néven magnólia (Magnolia), a liliomfafélék (Magnoliaceae) családjának névadó nemzetsége, és a liliomfák az egyik legkorábban megjelent zárvatermő növénycsoport képviselői. Elég kicsit aláülni, máris fiatalabbnak érzi magát az ember:) Fotó: PHSZ Ezek a leghíresebb hazai magnóliafák Magyarországon az utcák, kertek és terek díszítésére előszeretettel ültetik a liliomfát, magnóliát, tulipánfát is, amelyek tavasszal mind-mind bámulatos látványt nyújtanak. Számos híres és impozáns magnóliafa található, amelyek a tavaszi virágzásukkal vonzzák a látogatókat: A Kámoni Arborétumban található magnóliafák különösen híresek, mivel az arborétum területén több, különleges fajta is megtalálható. A magnóliák tavasszal lenyűgöző virágzással díszítik a tájat.

található magnóliafák különösen híresek, mivel az arborétum területén több, különleges fajta is megtalálható. A magnóliák tavasszal lenyűgöző virágzással díszítik a tájat. A Fertődi Eszterházy-kastély parkjában is találhatóak szép magnóliák, amelyek tavasszal csodálatos virágaikkal vonzzák a látogatókat. Az Eszterházyak által alakított parkokban többféle fát, köztük magnóliát is ültettek.

parkjában is találhatóak szép magnóliák, amelyek tavasszal csodálatos virágaikkal vonzzák a látogatókat. Az Eszterházyak által alakított parkokban többféle fát, köztük magnóliát is ültettek. A Budaörsi Arborétumban is több magnóliafa található, amelyek a tavaszi időszakban szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak. Az arborétumban különböző magnóliafajok is fellelhetők.

is több magnóliafa található, amelyek a tavaszi időszakban szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak. Az arborétumban különböző magnóliafajok is fellelhetők. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed környékén található magnóliafák is híresen szépek. A város ezen részén a tavaszi időszakban a magnóliák virágzása különösen szemet gyönyörködtető.

környékén található magnóliafák is híresen szépek. A város ezen részén a tavaszi időszakban a magnóliák virágzása különösen szemet gyönyörködtető. A Székesfehérvári Káptalan-kertben is láthatók figyelemre méltó magnóliák, melyek tavasszal a város egyik kedvelt látványosságává válnak.

is láthatók figyelemre méltó magnóliák, melyek tavasszal a város egyik kedvelt látványosságává válnak. A Budai Vár területén is több impozáns magnóliafa található, amelyek tavaszi virágzása különösen szép hátteret ad a vár történelmi környezetének.

is több impozáns magnóliafa található, amelyek tavaszi virágzása különösen szép hátteret ad a vár történelmi környezetének. Vác városában is találkozhatunk szép magnóliákkal, melyek a város tavaszi arculatát díszítik, és vonzzák a természetkedvelő látogatókat. Tulipánfa, magnólia, liliomfa – mi a különbség? A tulipánfa Észak-Amerikából származik, és nem tartozik a magnóliák családjába, de a neve hasonlóságot mutat a magnóliákkal. Fő jellemzője a nagy, tulipán formájú, zöldes-sárgás virága, amely tavasszal nyílik. A fa lombja hasonlít a tulipánvirágok alakjára. A tulipánfa gyorsan növő, nagyra növő fa, amely elsősorban nagy parkokban és erdőkben található.

Észak-Amerikából származik, és nem tartozik a magnóliák családjába, de a neve hasonlóságot mutat a magnóliákkal. Fő jellemzője a nagy, tulipán formájú, zöldes-sárgás virága, amely tavasszal nyílik. A fa lombja hasonlít a tulipánvirágok alakjára. A tulipánfa gyorsan növő, nagyra növő fa, amely elsősorban nagy parkokban és erdőkben található. Magnólia (Magnolia): A magnólia a liliomfafélék családjába tartozik, és egy olyan nemzetség, amely számos fajt magában foglal. Leginkább az ázsiai és amerikai területeken őshonos, de Európába is elterjedt. A magnólia nagy, színes virágaival a tavasz első virágzó fái közé tartozik, és leginkább a humuszban gazdag, savanyú talajokat kedveli. Magyarországon a leggyakoribb fajták a fehér és a rózsaszín magnólia, amelyeket gyakran tévesztenek tulipánfával.

A magnólia a liliomfafélék családjába tartozik, és egy olyan nemzetség, amely számos fajt magában foglal. Leginkább az ázsiai és amerikai területeken őshonos, de Európába is elterjedt. A magnólia nagy, színes virágaival a tavasz első virágzó fái közé tartozik, és leginkább a humuszban gazdag, savanyú talajokat kedveli. Magyarországon a leggyakoribb fajták a fehér és a rózsaszín magnólia, amelyeket gyakran tévesztenek tulipánfával. Liliomfa (Magnolia – egyes fajták): A liliomfa elnevezés a magnóliafák egyes fajtáira utal, hiszen a magnóliák a liliomfafélék családjába tartoznak. A "liliomfa" elnevezést leggyakrabban a fehér és rózsaszín virágú magnóliákra használják. A liliomfák a tavasz legkorábbi virágzó fái közé tartoznak, és jellegzetes, nagy virágaik által könnyen felismerhetők. A liliomfák kedvelik az üde, savanyú talajokat, és nagy, széles lombjaik alatt számos fajtársa él. A tulipánfa tehát nem a magnólia családjába tartozik, hanem külön családba, és tulipánra emlékeztető virágaival különbözik a magnóliáktól. A magnólia és a liliomfa pedig ugyanazt a növényt jelöli, és mindkettő a liliomfafélék családjába tartozik, de a liliomfa elnevezés inkább a magnólia virágzási szakaszában van jelen, főleg a fehér és rózsaszín fajokra vonatkozik. A magnóliák mintegy háromnegyede Kelet-Ázsiában, egynegyedük pedig Észak-Amerikában fordul elő. Észak-amerikai fajaik, mint például a floridaibabérlombú erdők meghatározó növényei közé tartoznak. A fajok több mint fele trópusi éghajlaton él, a hegyek üde talajú erdőiben, savas kémhatású, tápanyagban gazdag talajokon. Azonban a magnólia több fajtája, részben emberi közreműködéssel, Európába is eljutott, így Magyarországon is találkozhatunk vele. Hazánkban a 18. század végén kezdődött a magnóliák elterjedése, első példányait valószínűleg Eszterházy Miklós herceg hozatta a kismartoni parkba, amelyet 1754-ben kezdtek el építeni. Az első feljegyzések az 1830-as évekből származnak. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Szeretnéd, ha saját kertedben is nyílna egy liliomfa? A magnóliák leginkább a humuszban gazdag, savanyú talajt kedvelik, meszes földeken pedig gyenge fejlődésre kell számítani, a leveleik gyakran megsárgulnak és elpusztulnak. Azok a fajok, amelyek a lombfakadás előtt virágoznak, jobban alkalmazkodnak Magyarország éghajlatához, jól bírják a szennyezett városi levegőt, viszont érzékenyek a talajra és a nedvességre. A magnólia ültetése és gondozása nem túl bonyolult, ha odafigyelsz a megfelelő körülményekre. Először is válassz olyan helyet a kertben, ahol elegendő napfény éri a fát, de ne legyen túl tűző, mert a túl erős napsütés a levelek sárgulását eredményezheti. A legideálisabb talaj a humuszban gazdag, savanyú, jól vízelvezető talaj, így ha a talaj meszes, érdemes savanyítószerekkel javítani rajta. Az ültetést követően rendszeres öntözésre van szükség, különösen nyáron, de vigyázz, hogy ne álljon meg a víz a gyökereknél. A magnóliát nem szereti az erős szél, így ha szeles helyre ülteted, érdemes egy kis védelmet biztosítani számára. Ha ezekre a tényezőkre odafigyelsz, nemcsak tavasszal, hanem hosszú évekig gyönyörködhetsz a magnólia csodálatos virágaiban. Fotó: Pais-H Szilvi

