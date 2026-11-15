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Gazdaság

Megállhat a fizetések emelkedése Magyarországon: oldja a kormány a béremelési kényszert, örülhetnek a cégek

G7
2026. november 15. 11:57 3 perc

A kormányváltást követően gyökeres fordulat állt be a hazai gazdaságpolitikában, így a korábbi, hitelvezérelt és mesterségesen pörgetett modell helyett a 2027 és 2030 közötti időszakra már egy egyértelműen a termelékenységre fókuszáló stratégia lép életbe. Bár az új irányvonal az euró bevezetését is eszközként használja a gazdaság stabilizálására, az átállás ára az lesz, hogy a következő években a korábban megszokottnál jóval szerényebb reálbér-növekedéssel kell számolnunk - írta a G7. Cserébe viszont hosszú távon fenntarthatóbbá válhat a magyar gazdaság.

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Az előző kormányzat éveken át próbálta a Nagy Márton-féle "magas nyomású" gazdaságpolitikával beindítani a növekedést. Ennek lényege az volt, hogy állami támogatásokkal és olcsó hitelekkel segítették a cégeket, abban bízva, hogy a kikényszerített magas béremelések hatékonyságnövelésre sarkallják a vállalatokat.

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Bár ez a megközelítés a 2010-es évek második felében ideig-óráig működött, 2020 után a megváltozott makrogazdasági környezet – a megugró infláció, a munkaerőhiány és a külső egyensúly felborulása – miatt fenntarthatatlanná vált. A szakértők szerint a régi stratégiát már jóval korábban el kellett volna engedni - írja a lap.

A Pénzügyminisztérium által nemrég bemutatott, 2027–2030-ra vonatkozó középtávú program már élesen szakít ezzel a kudarcos örökséggel. A dokumentum nyíltan kimondja, hogy az előző vezetés alatt a termelékenység növekedése azért lassult, mert a piactorzító támogatások és a kiszámíthatatlan szabályozói környezet miatt az erőforrások nem a valóban jól teljesítő cégekhez kerültek. Az új kabinet jövőképe már nem az olcsó munkaerőre, a laza szabályozásra vagy a gyenge forintra épít, hanem a magas hozzáadott értékre. Ebben a rendszerben a bérek növekedése szigorúan a termelékenység bővüléséhez igazodik.

A stratégiának fontos eleme az euróövezeti tagság, amelyre a kormány nem pusztán távoli célként, hanem a modellváltást segítő eszközként és a költségvetési politika szilárd horgonyaként tekint.

Ennek a paradigmaváltásnak a leginkább kézzelfogható következménye a bérdinamika visszafogása lesz. Míg a 2010-es és a 2020-as évek elején a nettó reálkeresetek gyakran évi 3–10 százalékkal is nőttek, az új program 2027-re 3,1 százalékos, 2028 és 2030 között pedig mindössze évi 2,5–2,6 százalékos bővüléssel számol.

A lassabb bérnövekedés elsősorban nem magából az euróbevezetés tényéből fakad, hiszen a nemzetközi tapasztalatok – például a balti államok vagy Bulgária esete – is azt mutatják, hogy a csatlakozás előtt magas és alacsony bérdinamika egyaránt előfordulhat. A visszafogottság oka sokkal inkább a korábbi modell csődje. 

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Az elmúlt években ugyanis a cégek nem lettek hatékonyabbak a béremelési kényszertől. A járvány utáni időszakban a megemelkedett bérköltségek és a szektorális különadók egyszerűen kiszorították a jövőbe mutató beruházásokat.

A vállalatok egy része kényelmesen berendezkedett a támogatott hitelek világába. Amikor ezek a források szűkülni kezdtek, és ezzel párhuzamosan a külső gazdasági környezet is romlott, a fejlesztések elmaradtak. Szintén rontotta a versenyképességet, hogy az exportáló cégek az innováció helyett gyakran a gyengülő forintból származó árfolyamnyereségből gazdálkodták ki a béremeléseket és a tulajdonosi osztalékokat. A korábban kiosztott állami források jelentős része így nem a termelés korszerűsítésére, hanem bérekre vagy teljesen improduktív beszerzésekre folyt el.

A gazdaságpolitika mostani fordulata ennek a kényelmi állapotnak vet véget. Az euró bevezetésének szándéka önmagában kizárja, hogy a cégek a jövőben a forint folyamatos leértékelődésére építsenek. A szakértők szerint a következő, átmeneti időszakban hagyni kell, hogy a piac kikényszerítse a valódi hatékonyságnövekedést.

Bár ez 2030-ig mérsékeltebb reálbér-emelkedést jelent, éppen ez a lassabb, de stabil fejlődés teremtheti meg az alapját annak, hogy a magyar gazdaság az évtized végére képessé váljon egy egészséges, saját belső motorjából hajtott bérfelzárkózásra.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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