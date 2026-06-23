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Új lendületet kap a V4-együttműködés: erről tárgyaltak a visegrádi országok vezetői Gödöllőn
Gödöllőn tartották a visegrádi négyek első csúcstalálkozóját a Tisza Párt választási győzelme és Magyar Péter kormányalakítása óta. A magyar miniszterelnök lengyel, cseh és szlovák hivatali partnerével abban állapodott meg, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést, összehangolják uniós fellépésüket, valamint uniós forrásból a négy fővárost összekötő nagysebességű vasútvonal megépítését is tervezik.
A gödöllői Grassalkovich-kastélyban rendezett találkozón Magyar Péter miniszterelnök Donald Tusk lengyel, Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák kormányfőt fogadta. A megbeszélést, amelyen magyar részről Orbán Anita és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettesek is részt vettek, Szondi Vanda kormányszóvivő sűrűnek, de rendkívül eredményesnek nevezte a sajtótájékoztatón - számolt be róla a Portfolio.
Magyar Péter a szövetség fennállásának 35. évfordulójára utalva kijelentette, hogy a visegrádi négyek együttműködése visszatért. A magyar kormányfő kiemelte, hogy a négy államot sokkal több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja, és mindannyian elkötelezettek a közös munka megerősítése mellett. Kitért a régió gazdasági súlyára is, hangsúlyozva, hogy a 65 milliós lakosságú V4-csoport nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít Németországgal, mint Franciaország.
A csúcstalálkozó egyik kiemelt pontjaként Magyar egy Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő nagysebességű vasútvonal tervét adta át partnereinek.
A cél az, hogy a közelgő szlovák V4-elnökség idején közösen nyerjenek el európai uniós támogatást a beruházáshoz. A vezetők emellett abban is megállapodtak, hogy visszatérnek a korábbi, jól bevált gyakorlathoz, azaz az uniós csúcstalálkozók előtt előre egyeztetik az álláspontjaikat, és igyekeznek minél több kérdésben egységesen fellépni.
Az év második felében esedékes szlovák elnökség kapcsán Robert Fico miniszterelnök is megerősítette a szövetség megújításának szándékát. A közelgő elnökség alapelveként hangsúlyozta, hogy míg korábban nagyon erősek voltak, a jövőben ismét rendkívül erősek akarnak lenni. A szlovák miniszterelnök elmondta, hogy a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális migráció kérdésére, ezért azt javasolja, hogy az Európai Tanács üléseit megelőzően a V4-ek rendszeres egyeztetéseket tartsanak közös álláspontjuk kialakítása érdekében.
A szlovák kormányfő ugyanakkor azt is jelezte, hogy az elnökség idején elsősorban olyan ügyekre koncentrálnának, amelyek összekötik, nem pedig megosztják a V4 országait. Ennek jegyében négy fő prioritást határoztak meg: az európai versenyképesség javítását, különösen az energiaárak csökkentésén keresztül, az Európai Unió bővítésének előmozdítását, a védelmi ipari együttműködés erősítését, valamint a tagállamok polgárai közötti kapcsolatok fejlesztését.
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Andrej Babiš cseh miniszterelnök a sajtónyilatkozatában azt emelte ki: ez a négy ország Európa jövője. Nagy reményeket fűz ahhoz, hogy a V4 országok koordinációja sikeres lesz.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök leszögezte: ha mindig arra koncentrálnak a V4-ek, ami összeköti őket, akkor Európa meg fogja hallani a hangjukat. Nincs oka annak, hogy a visegrádi együttműködés ne legyen útmutatásként más európai országok számára is. "A V4 az egyik legnagyobb hatalom lesz" - vetítette előre.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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