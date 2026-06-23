2026. június 23. kedd Zoltán
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  65'
POR
Portugália 4 0 Üzbegisztán
UZB
  gól: Abduvohid Nematov 60'
K csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel, Magyar Péter magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök (b-j) a visegrádi együttműködés (V4) kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájába
Világ

Új lendületet kap a V4-együttműködés: erről tárgyaltak a visegrádi országok vezetői Gödöllőn

Pénzcentrum/Portfolio
2026. június 23. 20:06

Gödöllőn tartották a visegrádi négyek első csúcstalálkozóját a Tisza Párt választási győzelme és Magyar Péter kormányalakítása óta. A magyar miniszterelnök lengyel, cseh és szlovák hivatali partnerével abban állapodott meg, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést, összehangolják uniós fellépésüket, valamint uniós forrásból a négy fővárost összekötő nagysebességű vasútvonal megépítését is tervezik.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A gödöllői Grassalkovich-kastélyban rendezett találkozón Magyar Péter miniszterelnök Donald Tusk lengyel, Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák kormányfőt fogadta. A megbeszélést, amelyen magyar részről Orbán Anita és Ruff Bálint miniszterelnök-helyettesek is részt vettek, Szondi Vanda kormányszóvivő sűrűnek, de rendkívül eredményesnek nevezte a sajtótájékoztatón - számolt be róla a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Magyar Péter a szövetség fennállásának 35. évfordulójára utalva kijelentette, hogy a visegrádi négyek együttműködése visszatért. A magyar kormányfő kiemelte, hogy a négy államot sokkal több dolog köti össze, mint amennyi elválasztja, és mindannyian elkötelezettek a közös munka megerősítése mellett. Kitért a régió gazdasági súlyára is, hangsúlyozva, hogy a 65 milliós lakosságú V4-csoport nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít Németországgal, mint Franciaország.

A csúcstalálkozó egyik kiemelt pontjaként Magyar egy Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő nagysebességű vasútvonal tervét adta át partnereinek.

A cél az, hogy a közelgő szlovák V4-elnökség idején közösen nyerjenek el európai uniós támogatást a beruházáshoz. A vezetők emellett abban is megállapodtak, hogy visszatérnek a korábbi, jól bevált gyakorlathoz, azaz az uniós csúcstalálkozók előtt előre egyeztetik az álláspontjaikat, és igyekeznek minél több kérdésben egységesen fellépni.

Az év második felében esedékes szlovák elnökség kapcsán Robert Fico miniszterelnök is megerősítette a szövetség megújításának szándékát. A közelgő elnökség alapelveként hangsúlyozta, hogy míg korábban nagyon erősek voltak, a jövőben ismét rendkívül erősek akarnak lenni. A szlovák miniszterelnök elmondta, hogy a jövőben is kiemelt figyelmet fordítanak az illegális migráció kérdésére, ezért azt javasolja, hogy az Európai Tanács üléseit megelőzően a V4-ek rendszeres egyeztetéseket tartsanak közös álláspontjuk kialakítása érdekében.

Kapcsolódó cikkeink:

A szlovák kormányfő ugyanakkor azt is jelezte, hogy az elnökség idején elsősorban olyan ügyekre koncentrálnának, amelyek összekötik, nem pedig megosztják a V4 országait. Ennek jegyében négy fő prioritást határoztak meg: az európai versenyképesség javítását, különösen az energiaárak csökkentésén keresztül, az Európai Unió bővítésének előmozdítását, a védelmi ipari együttműködés erősítését, valamint a tagállamok polgárai közötti kapcsolatok fejlesztését.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a sajtónyilatkozatában azt emelte ki: ez a négy ország Európa jövője. Nagy reményeket fűz ahhoz, hogy a V4 országok koordinációja sikeres lesz.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök leszögezte: ha mindig arra koncentrálnak a V4-ek, ami összeköti őket, akkor Európa meg fogja hallani a hangjukat. Nincs oka annak, hogy a visegrádi együttműködés ne legyen útmutatásként más európai országok számára is. "A V4 az egyik legnagyobb hatalom lesz" - vetítette előre.

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
#vasút #csehország #szlovákia #világ #uniós támogatás #miniszterelnök #együttműködés #lengyelország #v4 #v4-ek #diplomácia #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:14
20:06
20:06
19:43
19:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 23.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
2026. június 22.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
2026. június 23.
Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért
2026. június 23.
Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2026-ban: így spórolhatsz százezreket a szálláson főszezonban
2026. június 23.
Óriási tévedés a magyar munkaerőpiacon: tízezrek kerülhetnek partvonalra, miközben rajtuk múlhat a cégek túlélése
NAPTÁR
Tovább
2026. június 23. kedd
Zoltán
26. hét
Június 23.
Szentivánéj
Június 23.
Özvegyek nemzetközi napja
Június 23.
Nemzetközi SOS-gyermekfalvak napja
Június 23.
Spam-ellenes világnap
Június 23.
Olimpiai világnap
Június 23.
ENSZ-közalkalmazottak napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
1 hete
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
3
2 hete
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
4
5 napja
Lángokban az európai főváros: óriási a csapás
5
6 órája
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkemegfelelés (Capital Adequacy)
A bank tőkével való ellátottsága az idegen forrásaihoz, illetve a kockázatos eszközeihez viszonyítva. Egy bankra akkor mondhatjuk, hogy a tőkeellátottság szempontjából biztonságos, ha a tőkemegfelelési mutató 8 százaléknál magasabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 23. 19:03
Már a diszkontokba is megérkezett a Toy Story: Aldi boltok polcaira költöznek a favorit játékfigurák 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. június 23. 18:01
Kvíz: Emlékszel még mi történt az utolsó olimpiai játékokon? Tedd próbára tudásod a mai olimpia-kvízen!
Agrárszektor  |  2026. június 23. 19:29
Ami vasárnap történt Magyarországon, olyan 19 éve nem volt itthon