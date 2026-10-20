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Egy barna medve sétál a mezőn, a fűben; a háttérben lakóházak vagy egy falu látható.
Gazdaság

Medvét láttak a népszerű hazai túraútvonal közelében: figyelmeztetést kaptak a kirándulók

HelloVidék
2026. október 20. 09:15

Medvét láttak Putnok és Kelemér között, a Halastó közelében – a nagyvad mozgása miatt a környéken közlekedőket és a túrázókat is fokozott óvatosságra intették. A területen kéktúra-útvonal is áthalad, így a kirándulóknak sem árt most körültekintőbbnek lenniük.

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A medveészlelésről a Putnoki Városgondnokság számolt be közösségi oldalán. Tájékoztatásuk szerint az állat Putnok és Kelemér között, a Halastótól nem messze, Kelemér irányában tűnt fel. A szakemberek szerint a nagyvadak mozgástere meglehetősen nagy, ezért nem érdemes abból kiindulni, hogy ha egy adott ponton látták a medvét, akkor csak azon a környéken bukkanhat fel. A térségben ráadásul turisták is rendszeresen megfordulnak, hiszen kéktúra-útvonal is érinti a környéket.

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A Putnoki Városgondnokság arra kérte a környéken közlekedőket, valamint a lakosságot és a kirándulókat, hogy a következő időszakban fokozottan ügyeljenek saját és mások testi épségére.

Aki most indul túrázni a Putnok–Kelemér térségben, annak érdemes számolnia azzal, hogy medve mozoghat a környéken, és különösen figyelmesen közlekednie az erdős területeken. A medve jelenléte önmagában nem jelenti azt, hogy az állat veszélyt jelent az emberekre, de a találkozást természetesen jobb elkerülni.

A mostani észlelés is jól mutatja, hogy az Északi-középhegység erdős területein túrázva időnként olyan nagyvadakkal is találkozhatunk, amelyek korábban jóval ritkábban kerültek szem elé.
Címlapkép: Getty Images
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