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Budapest, 2026. október 8.Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon elmúlt húsz évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvéde
Gazdaság

Egymilliárdos alapot indít a kormány: hatalmas állami mentőövet kaphatnak ezek a magyarok

Pénzcentrum/MTI
2026. október 8. 14:01

Egymilliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány kísérleti jelleggel. A kezdeményezést Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára jelentette be.

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Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány egymilliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel - jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.

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Gyurkó Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap - túllépve a pénzügyi kártérítésen - lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére: például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészégügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre.

Az alap szolgáltatásaiból azok, a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lepése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyerekvédelmi rendszerben - tette hozzá az államtitkár.
Címlapkép: Getty Images
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