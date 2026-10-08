Mélypontra került az OTP árfolyama: az európai bankpapírok mellett a magyar részvény is nagyot esett.
Egymilliárdos alapot indít a kormány: hatalmas állami mentőövet kaphatnak ezek a magyarok
Egymilliárd forintos keretösszeggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány kísérleti jelleggel. A kezdeményezést Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára jelentette be.
Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány egymilliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel - jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára csütörtökön Budapesten.
Gyurkó Szilvia a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések kivizsgálásáról szóló jelentést bemutató sajtótájékoztatón közölte, hogy az alap - túllépve a pénzügyi kártérítésen - lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére: például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészégügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre.
Az alap szolgáltatásaiból azok, a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lepése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyerekvédelmi rendszerben - tette hozzá az államtitkár.
Nagyot esett szerdán a BUX, az elemző szerint pedig csütörtökön is enyhe csökkenéssel indulhat a budapesti tőzsde.
A vagyonadótól négy év alatt 800 milliárd forint bevételt vár a kormány a Pénzügyminisztérium szerint.
Kissé erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
A kormány által bejelentett KATA-változások több tízezer vállalkozót érinthetnek.
A helyi önkormányzatok finanszírozási nehézségei álltak a Portfolio Budapest Economic Forum polgármesteri panelbeszélgetésének középpontjában.
Elemzők szerint a jelentős adóelőny miatt a színlelt foglalkoztatás kockázata ismét előtérbe kerülhet.
Megszólalt Csányi Péter OTP-vezér: komoly gazdaságpolitikai döntés előtt a kormány, mielőbb ki kell vezetni a különadókat
Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója a bankszektort sújtó különadók mielőbbi csökkentését és kivezetését sürgette
2027. január 1-jétől lép életbe az az új, szigorúan szabályozott vagyonadó, amely az egymilliárd forint feletti nettó vagyonokat sávosan, 1 és 1,5 százalékos kulccsal terheli.
Hernádi Zsolt figyelmeztet: ha nem készülünk fel, kíméletlenül benyújtja a számlát a piac
Vagyonadó: elemzők szerint a részletszabályok jelentősen szűkíthetik a ténylegesen adóztatható vagyont.
Közép- és Kelet-Európa gazdasági modellje kifulladt, a további felzárkózáshoz már nem elég az olcsó munkaerőre és a külföldi tőkére támaszkodni.
A magyar gazdaság az elmúlt másfél évtizedben alkalmazott, pusztán a munka és a tőke bevonására épülő extenzív növekedési modellje kimerült.
Magyar Péter: győzött a kormány, felbontják Mészárosék 23 ezer milliárd forintos autópálya-szerződését
Magyar Péter: a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó üzleti kör kész megszüntetni a 23 ezer milliárd forint értékű autópálya-koncessziós szerződést
Vége a titkolózásnak a közéletben: komoly vagyonvizsgálatok indulhatnak, a családtagok is célkeresztbe kerülnek
Benyújtotta a kormány kedden Országgyűlésnek a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről szóló törvényjavaslatot.
A kata tervezett átalakítása a vállalkozók hitelfelvételi lehetőségeit is jelentősen átírhatja.
Átalakítaná a Magyar Nemzeti Bank ellenőrzési rendszerét a kormány, az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az Országgyűlésnek.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Pont került a magyar-horvát gázháború végére: óriási üzletet kötött Orbán Anita és Kapitány István - itt vannak a részletek
Magyarország és Horvátország megállapodott a határon átnyúló Zaláta-Dravica gázmező közös fejlesztésének folytatásáról, és tovább növelné a két ország közötti földgázszállítási kapacitást.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.