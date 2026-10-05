Meglódult a forint: így alakult hétfőn az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama

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Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 368,51 forintról 367,57 forintra csökkent 18 órára. A dollár és a svájci frank jegyzése szintén visszaesett. Az euró közben a dollárral szemben erősödött a nap folyamán.

Címlapkép: Getty Images

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