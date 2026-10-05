A különadó után több élelmiszer-kereskedő veszteségessé vált, miközben a legnagyobb szereplők tovább erősödtek.
Meglódult a forint: így alakult hétfőn az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon a reggeli jegyzésekhez képest. Az euró árfolyama 368,51 forintról 367,57 forintra csökkent 18 órára. A dollár és a svájci frank jegyzése szintén visszaesett. Az euró közben a dollárral szemben erősödött a nap folyamán.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 368,51 forintról 367,57 forintra csökkent 18 órakor, napközben 367,24 forint és 369,18 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 396,88 forintról 394,44 forintra csökkent, míg a dolláré 330,05 forintról 327,83 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1165 dollárról 1,1209 dollárra változott.
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