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Meglépték a parlamentben! Azonnali hatállyal megvonták Magyar Péter és a volt miniszterek mentelmi jogát
Az Országgyűlés hétfő délelőtti rendkívüli ülésén egyhangúlag felfüggesztette Hankó Balázs korábbi fideszes miniszter és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogát. Míg a volt kormánypárti politikusoknak milliárdos hűtlen kezelés és korrupció miatt kell felelniük, a nyomozó hatóság egy 2024-es lopási ügyben Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának kiadását is kezdeményezte, aki maga kérte az eljárás lefolytatását.
A parlament ülésén, amelyen csak a kormányzó Tisza Párt és a Mi Hazánk képviselői vettek részt, a jelenlévők 139 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntöttek a két volt kormánypárti politikus mentelmi jogának megvonásáról. Bár a Mentelmi bizottság a reggeli zárt ülésén többségi döntés hiányában eredetileg mindhárom érintett mentelmi jogának fenntartását javasolta, a Legfőbb Ügyészség indítványa nyomán az Országgyűlés végül szabad utat engedett a büntetőeljárásoknak.
Seszták Miklóst, aki 2014 és 2018 között töltötte be a nemzeti fejlesztési miniszteri posztot, súlyos korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítják.
Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszternek az előző kormányzat idején elkövetett, a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő visszaélések miatt kell felelnie.
A nyomozó hatóság Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök ügyét is újraindította, miután európai parlamenti mandátuma és az ezzel járó mentelmi joga 2026 májusában megszűnt. A Központi Nyomozó Főügyészség lopás gyanúja miatt nyomoz, mivel a kormányfő 2024 nyarán egy belvárosi szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy férfival, akinek a gyanú szerint a Dunába dobta a telefonját.
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Őrizetbe vették Seszták Miklós korábbi fejlesztési minisztert, a KDNP országgyűlési képviselőjét.
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