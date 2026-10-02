2026. október 2. péntek Petra
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép néhány magyarországi forintbankjegyről.
Gazdaság

Vége a nagy trükközésnek? Súlyos milliárdokat vasalhatnak be a magyar szupergazdagokon

Pénzcentrum
2026. október 2. 09:44

Gabriel Zucman világhírű francia közgazdász a szupergazdagok globális megadóztatása mellett érvel, mivel a jelenlegi adórendszerek lehetővé teszik számukra, hogy a társadalmi átlagnál arányaiban jóval kevesebb adót fizessenek. A szakember – aki a közelmúltban, szeptember végén Budapesten is előadást tartott – egy legalább 2 százalékos vagyonarányos minimumadó bevezetését sürgeti, cáfolva azokat a félelmeket, miszerint a vagyonértékelés technikailag kivitelezhetetlen lenne, vagy az intézkedés tőkemeneküléshez vezetne.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Gabriel Zucman, a Paris School of Economics és a kaliforniai Berkeley Egyetem professzora több ország adóhatóságával együttműködve bizonyította be, hogy a 100 millió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkező szupergazdagok jövedelmükhöz képest töredékannyi adót fizetnek, mint az átlagemberek - mondta a G7-nek adott interjújában. Míg például Franciaországban az átlagpolgár teljes adóterhelése 50 százalék körül mozog, a legvagyonosabbaké meredeken visszaesik mintegy 25 százalékra. Ez a jelenlegi adórendszerek strukturális hibája, hiszen a milliárdosok – mint például Jeff Bezos – gyakran nem vesznek fel fizetést, cégük nem fizet osztalékot, és nem adnak el részvényeket. Így adóköteles jövedelmük minimális marad, miközben vagyonuk és az ezzel járó gazdasági-társadalmi befolyásuk folyamatosan nő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mivel a jövedelmeket könnyű manipulálni, az osztalék- és árfolyamnyereség-adó önmagában nem oldja meg a problémát, az egyszeri örökösödési adó pedig nem biztosít folyamatos bevételt az állami közszolgáltatások finanszírozására. Zucman ezért egy legalább 2 százalékos vagyonarányos minimumadó bevezetését javasolja. Hangsúlyozza, hogy egy ideális adórendszer a többkulcsos jövedelemadóra, a progresszív örökösödési adóra és a szupergazdagokat terhelő vagyonadóra épül.

Kapcsolódó cikkeink:

Magyarország esete az adózás szempontjából különösen figyelemre méltó a rendkívül magas áfa, a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó és a 9 százalékos társasági adó miatt. Zucman szerint itthon alapvető fontosságú lenne tisztán látni a különböző társadalmi rétegek valós adóterhelését, a vagyonadó bevezetését pedig már egy alacsonyabb, körülbelül egymilliárd forintos küszöbtől érdemes lenne megfontolni, mivel a hazai szja-rendszer nem terheli progresszíven a jómódúakat. Kiemelte ugyanakkor, hogy a siker kulcsa az adóalap kiskapuk és mentességek nélküli, teljes körű lefedése.

A közgazdász alaptalannak tartja a vagyonadóval kapcsolatos leggyakoribb ellenérveket. A milliárdosok megadóztatása nem veti vissza a vállalati beruházásokat, hiszen a tulajdonviszonyok részbeni megváltozása nem befolyásolja magát a cég működését. A tőkemenekítés és a külföldre költözés is megakadályozható nemzetközi megállapodások nélkül is, olyan nemzeti szintű eszközökkel, mint a kilépési adó, vagy az amerikai mintára működő "követő adóztatás". Utóbbi alapján a távozás után is fennmarad az adókötelezettség egy meghatározott ideig, például öt-tíz évig. Aki ugyanis egy adott ország infrastruktúráját és közszolgáltatásait élvezve gazdagodott meg, az a kiköltözéssel nem mentesülhet azonnal a közteherviselés alól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Zucman szerint a vagyonértékelés technikai és bürokratikus nehézségeire hivatkozni szintén téves. A szupergazdagok vagyonának zömét kitevő vállalati részesedések könnyen beárazhatók a tőzsdei árfolyamok vagy – magáncégek esetén – a piaci tranzakciók és a több évtizedes svájci mintára alkalmazott képletek alapján. A luxuscikkek és műtárgyak értéke pedig a biztosítási értékükből pontosan megállapítható. Az adóelkerülés minimalizálása érdekében az adóhatóságoknak – a jövedelemadóhoz hasonlóan – a már meglévő információk alapján, előre kitöltött vagyonadóbevallás-tervezeteket kellene küldeniük az érintetteknek. Ha megvan a politikai akarat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, a beszedhetőség gyakorlati feltételei is könnyedén megteremthetők.
Címlapkép: Getty Images
#adozas #szja #áfa #adó #gazdaság #vagyon #személyi jövedelemadó #szupergazdagok #milliárdosok #vagyonadó
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:50
11:45
11:30
11:03
10:38
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. október 1. 16:50
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. október 2. 10:24
Új igazgatót nevezett ki a Yettel Magyarország - Saranyik Csaba felel az AI- és adatstratégiáért
Új Data & AI igazgatót nevezett ki a Yettel Magyarország. A pozíciót október 1-jétől Saranyik C...
Bankmonitor  |  2026. október 2. 10:11
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonat...
Holdblog  |  2026. október 2. 09:59
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platf...
ChikansPlanet  |  2026. október 2. 08:00
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akk...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 1.
Riasztó, ami a magyar iskolákban történik: súlyos etikai problémával szembesülnek az iskolapszichológusok
2026. október 2.
Eljuthatunk oda, hogy tömegével nem fogják elkezdeni a tanulmányaikat a hallgatók: ez lehet az oka
2026. október 2.
Elárulta Karácsony Gergely, mennyivel emelkedhetnek a parkolási díjak, miután a fővároshoz kerülnek a parkolási bevételek
2026. október 2.
Hiába nő négyszeresére a nyugdíjminimum 2027-től, egy rakat ellátás marad továbbra is 28 500 forint - a GYES, a GYET és az anyasági támogatás sem emelkedik
NAPTÁR
Tovább
2026. október 2. péntek
Petra
40. hét
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Fordulat jöhet a KATA-szabályokban: havi 130 ezer forintos adóteher érkezik a vállalkozóknak?
2
4 napja
Döglődik az európai nagyhatalom: ezrével hagyják ott a magyarok a korábbi álomországot, meglepő helyre menekülnek
3
4 napja
Kiderült, teljesen kivonulhat az OTP: már megindultak a leépítések
4
1 hete
Rendkívüli! Elkaszálták a kormány százmilliárdos sarcát: hatalmas bajban a költségvetés
5
2 napja
Nagyon fontos hírt kaptak a magyar áramfogyasztók: több mint 230 ezer otthonban cserélik le a villanyórát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati felár
A tényleges hitelkamatlábnak a kockázatmentes befektetés (államkötvény) hozama fölötti része, amely az adott ügyfélkör finanszírozásának kockázatát mutatja meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 11:30
Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó
Pénzcentrum  |  2026. október 2. 10:38
Kiderült az igazság a Magyarországon gyártott gyógyszerekről: erről mindenkinek tudnia kell, óriási átalakulást sürgetnek
Agrárszektor  |  2026. október 2. 11:28
Vége a nyári jégkrémnek? Megszólalt a cégvezető, komoly változás jön