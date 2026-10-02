A Pénzcentrum 2026. október 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Felemás reggel a devizapiacon: megmozdult a forint, erre készüljön, aki eurót váltana
Vegyesen mozgott a forint reggel, az euró árfolyama 369,11 forintra változott 7 órakor a csütörtök esti 369,08 forintról.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama 369,11 forintra változott 7 órakor a csütörtök esti 369,08 forintról. A svájci frank jegyzése 395,19 forintról 395,49 forintra emelkedett, miközben a dolláré 328,53 forintról 328,01 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése az esti 1,1235 dollárról 1,1252 dollárra erősödött.
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