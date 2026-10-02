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Gazdaság

Felemás reggel a devizapiacon: megmozdult a forint, erre készüljön, aki eurót váltana

MTI
2026. október 2. 08:10

Vegyesen mozgott a forint reggel, az euró árfolyama 369,11 forintra változott 7 órakor a csütörtök esti 369,08 forintról. 

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Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

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Az euró árfolyama 369,11 forintra változott 7 órakor a csütörtök esti 369,08 forintról. A svájci frank jegyzése 395,19 forintról 395,49 forintra emelkedett, miközben a dolláré 328,53 forintról 328,01 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése az esti 1,1235 dollárról 1,1252 dollárra erősödött.
Címlapkép: Getty Images
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