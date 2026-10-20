Kockázatkerülő napot zárt a hazai tőzsde: a Telekom és a Richter mentette a napot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 383,34 pontos, 0,27 százalékos csökkenéssel, 143 455,92 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 24,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a keddi forgalom átlagosnak tekinthető, a budapesti tőzsde pedig inkább alulteljesítőnek tűnt nemzetközi viszonylatban.

Az Egyesült Államokban kifejezetten jó a hangulat, főleg az ipari szektorokban, és Európában is inkább "plusz nullás" kereskedés látható. A budapesti tőzsde kockázatkerülő napot zárt, részben ennek köszönhetően emelkedett a Richter és a Magyar Telekom, a két stabil osztalékfizető vállalat. Az olajár a nap folyamán valamelyest csökkent, emiatt eshetett a Mol árfolyama, miközben az OTP oldalazó mozgást végzett: délelőtt még pozitív tartományban kereskedett, majd pedig visszaesett a tegnapi záróárhoz a zárás környékén - fejtette ki az elemző.

A Mol árfolyama 86 forinttal, 1,73 százalékkal 4882 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban.

árfolyama 86 forinttal, 1,73 százalékkal 4882 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,41 százalékkal 41 500 forintra esett, forgalmuk 18,6 milliárd forintot tett ki.

ára 170 forinttal, 0,41 százalékkal 41 500 forintra esett, forgalmuk 18,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 70 forinttal, 2,63 százalékkal 2730 forintra erősödött, forgalma 816,8 millió forint volt.

árfolyama 70 forinttal, 2,63 százalékkal 2730 forintra erősödött, forgalma 816,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,55 százalékkal 12 710 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8739,23 ponton zárt kedden, ez 22,12 pontos, 0,25 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.