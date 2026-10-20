Javult a hangulat az amerikai tőzsdéken kedd délután, a kezdeti technológiai eladási hullám után mindhárom vezető index emelkedett.
Kockázatkerülő napot zárt a hazai tőzsde: a Telekom és a Richter mentette a napot
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 383,34 pontos, 0,27 százalékos csökkenéssel, 143 455,92 ponton zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 24,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a keddi forgalom átlagosnak tekinthető, a budapesti tőzsde pedig inkább alulteljesítőnek tűnt nemzetközi viszonylatban.
Az Egyesült Államokban kifejezetten jó a hangulat, főleg az ipari szektorokban, és Európában is inkább "plusz nullás" kereskedés látható. A budapesti tőzsde kockázatkerülő napot zárt, részben ennek köszönhetően emelkedett a Richter és a Magyar Telekom, a két stabil osztalékfizető vállalat. Az olajár a nap folyamán valamelyest csökkent, emiatt eshetett a Mol árfolyama, miközben az OTP oldalazó mozgást végzett: délelőtt még pozitív tartományban kereskedett, majd pedig visszaesett a tegnapi záróárhoz a zárás környékén - fejtette ki az elemző.
- A Mol árfolyama 86 forinttal, 1,73 százalékkal 4882 forintra csökkent, 3,3 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 170 forinttal, 0,41 százalékkal 41 500 forintra esett, forgalmuk 18,6 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 70 forinttal, 2,63 százalékkal 2730 forintra erősödött, forgalma 816,8 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,55 százalékkal 12 710 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 8739,23 ponton zárt kedden, ez 22,12 pontos, 0,25 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
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